Il miliardario fondatore del colosso tecnologico Foxconn, Terry Gou, ha annunciato la sua discesa in campo in vista delle elezioni presidenziali di Taiwan come candidato indipendente. Per via di Apple, l’azienda produttrice di iPhone e altri dispositivi elettronici, il suo nome è noto in tutto il mondo e in patria c’è chi lo critica per i suoi rapporti con Pechino.

Scopri di più: Chi è Terry Gou, il candidato alle elezioni di Taiwan