Ex governatrice della Carolina del Sud ed ex rappresentante degli Stati Uniti all’Organizzazione delle nazioni unite, Nikki Haley, 51 anni, di origini indiane, è una candidata alle primarie del partito repubblicano e rappresenta l’ala più liberale e neoconservatrice dello schieramento. Pur essendo stata in accordo con Donald Trump su diversi punti di politica interna (il recesso Usa dal Consiglio per i diritti umani e dall’accordo sul nucleare iraniano) sostiene posizioni diametralmente opposte in molti altri ambiti, primo tra tutti l’intervento – seppur indiretto – nella guerra in Ucraina.

