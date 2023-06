Carri armati israeliani in Europa per la prima volta

Israele manderà oltre 200 carri armati Merkava in Europa. Il Pentagono approverà la vendita di questi tank a Israele, che a sua volta li spedirà a 2 Paesi stranieri, di cui uno europeo. I tank Merkava non sono in dotazione a nessun esercito europeo e la mossa potrebbe servire ad aumentare l’arsenale dell’Ucraina. Kiev ha bisogno di quanti più mezzi corazzati per proseguire la controffensiva contro le truppe russe. I modelli venduti saranno quelli di seconda e terza generazione, prodotti tra gli anni Ottanta e Novanta. Questi Merkava potrebbero finire però anche in mano a uno dei Paesi NATO che hanno inviato i tank Leopard in Ucraina.

Fonte: Israeli Defense Forces