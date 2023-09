Ventidue anni dopo quel fatidico 11 settembre 2001, di Al Qaeda, la creatura di Osama bin Laden, sembra essere rimasto solo un lontano ricordo, ma non è così. L’organizzazione rimane attiva attraverso diversi gruppi in molte parti del mondo, come Siria, Iraq, Yemen e in Africa con i gruppi Boko Haram e Al-Shabaab. Tutta via la sua sopravvivenza è ancora in pericolo a causa della mancanza di una leadership.