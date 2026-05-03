Buona Giornata mondiale della libertà di stampa.

Una stampa che, oggi, tanto libera non è.

C’è un dato che dovrebbe farci riflettere — e indignare.

Israele, considerato un nostro alleato intoccabile, detiene uno dei record più gravi: quello delle uccisioni di giornalisti.

Secondo il Committee to Protect Journalists, da quando esiste un monitoraggio sistematico, Israele è il paese più letale per chi fa informazione.

Dall’inizio del genocidio a Gaza, sono stati uccisi almeno 300 giornalisti.

Uno dopo l’altro.

Colpiti per spegnere la loro voce. E le loro immagini.

Poi c’è il Libano, dove Israele dal 2023 ha ucciso almeno 27 giornalisti.

Di fronte a tutto questo, dove sono le condanne in nome della libertà di stampa?

Dove sono le sanzioni?

Il CPJ scrive: “I giornalisti vengono uccisi a un ritmo e su una scala che dovrebbe scioccare la coscienza del mondo. L’uccisione di giornalisti a Gaza e in Libano non è casuale: fa parte di un più ampio assalto alla libertà di stampa.”