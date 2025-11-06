sahel

Sahel, il cuore nero del qaedismo e dello Stato islamico

Capire la finanza, per capire il mondo FOLLOW THE MONEY
Terrorismo /

Giuseppe Gagliano

Un’area grande il doppio della Spagna sotto il controllo jihadista. Nel silenzio quasi totale dei media occidentali, il Sahel si sta trasformando nel più vasto teatro di guerra del pianeta. I gruppi jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico operano ormai in un’area che copre oltre un milione di chilometri quadrati, il doppio della Spagna, e hanno causato almeno 77.000 morti negli ultimi sei anni. Le milizie di Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) e dello Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS) non sono più movimenti locali, ma eserciti irregolari che controllano territori, impongono tasse, amministrano giustizia e sostituiscono lo Stato.

La dissoluzione del potere statale

La crisi non nasce dal nulla. Dopo i colpi di Stato in Mali e Burkina Faso, tra il 2020 e il 2022, le giunte militari avevano promesso di ristabilire l’ordine e sconfiggere il terrorismo. Oggi, però, la realtà è opposta: i confini si sono disintegrati e i governi sopravvivono solo nelle capitali. A Macina, nel Mali centrale, i jihadisti hanno eliminato ogni simbolo dello Stato: niente più certificati di nascita o di matrimonio, nessun funzionario pubblico, nessuna scuola. A nord e a est del Burkina Faso, città come Arbinda o Solhan sono isolate da mesi, in preda alla fame e all’assedio.

L’espansione delle milizie jihadiste si nutre del vuoto istituzionale, ma anche delle tensioni etniche e della povertà estrema. Le campagne di reclutamento si rivolgono alle comunità emarginate, sfruttando le rivalità locali tra pastori e contadini. La propaganda di JNIM, come ha denunciato l’ONU, si presenta come “difesa dei popoli dimenticati”, denunciando i massacri perpetrati dagli eserciti nazionali e dai loro ausiliari.

Il fallimento delle strategie militari

Le statistiche dell’organizzazione ACLED sono impietose: gli attacchi sono passati da 1.900 nel 2019 a oltre 5.500 nel 2024, e già 3.800 nei primi dieci mesi del 2025. Ogni tentativo di risposta militare si è rivelato un fallimento. L’intervento francese, iniziato nel 2013 con l’operazione Serval e proseguito con Barkhane, ha lasciato una scia di diffidenza verso l’Occidente e ha alimentato il risentimento anti-coloniale. L’uscita di Parigi e l’arrivo di Mosca — con mercenari russi, ora sotto la sigla Africa Corps — hanno cambiato bandiera ma non il risultato: più morti, meno sicurezza, più sfiducia.

La militarizzazione della regione ha paradossalmente rafforzato i jihadisti, che hanno trasformato il conflitto in una guerra di logoramento contro eserciti impreparati e stremati. La mancanza di coordinamento tra Mali, Burkina Faso e Niger, unita al crollo dei sistemi economici locali, ha reso impossibile qualunque strategia comune.

La dimensione economica e sociale

Il Sahel è una regione condannata dal clima e dall’economia. La desertificazione avanza, le rotte commerciali sono interrotte, e oltre quattro milioni di persone risultano sfollate. I jihadisti ne approfittano per imporre la loro “tassa islamica”, controllare il traffico di bestiame, i rapimenti e il contrabbando di carburante. In alcune aree, la loro presenza garantisce persino una forma di ordine e sicurezza più prevedibile di quella degli Stati ufficiali, che spesso intervengono con brutalità. È il paradosso del caos: l’autorità armata diventa amministrazione.

Il nuovo equilibrio africano

Geopoliticamente, il Sahel è oggi il laboratorio di un nuovo equilibrio. Gli Stati Uniti, ridotti al ruolo di osservatori, tentano di mantenere basi e droni in Niger, mentre la Russia estende la sua influenza politica e militare. La Cina, dal canto suo, preferisce la via economica: infrastrutture, miniere e progetti energetici che legano le élite locali a Pechino più di quanto non faccia la diplomazia occidentale.
In mezzo, le popolazioni vivono una guerra senza fronti e senza fine.

Il jihadismo nel Sahel non è più un sintomo, ma un sistema. È la fusione fra miseria, vuoto istituzionale e sfruttamento geopolitico. Una guerra “a bassa intensità” solo per chi la guarda da lontano, ma che di fatto sta ridisegnando la geografia del potere in Africa occidentale.

Abbonati e diventa uno di noi

Se l’articolo che hai appena letto ti è piaciuto, domandati: se non l’avessi letto qui, avrei potuto leggerlo altrove? Se pensi che valga la pena di incoraggiarci e sostenerci, fallo ora.

Altri abbonamenti
Autore Giuseppe Gagliano
Non sei abbonato o il tuo abbonamento non permette di utilizzare i commenti. Vai alla pagina degli abbonamenti per scegliere quello più adatto
Abbonamenti