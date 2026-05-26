La sovranità tecnologica promessa e la paura di Washington. L’Unione Europea scopre ancora una volta che la sovranità, quando diventa concreta, costa. Costa denaro, costa potere, costa conflitto politico. E soprattutto costa la disponibilità a dire no agli Stati Uniti quando gli interessi europei non coincidono più con quelli americani. Il rinvio del piano europeo sulla sovranità tecnologica non è dunque un incidente burocratico. È il sintomo di una contraddizione profonda: Bruxelles parla di autonomia strategica, ma quando deve trasformarla in politica industriale arretra davanti al rischio di irritare Washington.

Il pacchetto sulla sovranità tecnologica, quasi quattrocento pagine, dovrebbe indicare la strada per ridurre la dipendenza europea daAmazon, Microsoft e Google, triplicare la capacità dei centri dati, costruire fabbriche continentali per l’intelligenza artificiale e dare all’Europa una base industriale autonoma nel settore più decisivo del secolo. Ma proprio qui si vede il problema. Finché l’Europa regola, ammonisce, controlla, multa o produce norme, il sistema regge. Quando invece prova a costruire potenza, allora emergono i limiti politici della sua condizione.

Dalla regolazione alla potenza industriale

Per anni Bruxelles ha pensato di poter essere una potenza normativa. Il regolamento generale sulla protezione dei dati, la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali, la legge sull’intelligenza artificiale: l’Europa ha costruito il proprio prestigio come arbitro del digitale. Ha preteso trasparenza, tutela dei cittadini, limiti agli abusi delle piattaforme. Tutto legittimo. Ma non sufficiente.

Il punto è che l’intelligenza artificiale non vive di principi astratti. Vive di energia, processori, centri dati, cavi, capacità di calcolo, capitali, catene di approvvigionamento, personale qualificato e capacità militare di proteggere le infrastrutture. In altre parole, vive di potenza. E la potenza non si decreta con un regolamento. Si finanzia, si organizza, si difende. Per questo il nuovo piano europeo rappresenterebbe, almeno sulla carta, un salto di qualità. Non più soltanto controllare le grandi piattaforme, ma creare una struttura industriale autonoma. Non più limitarsi a correggere il potere altrui, ma provare a generare potere proprio. È qui che il discorso diventa strategico.

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Centri dati, energia e nuova geoeconomia dell’intelligenza artificiale

Triplicare la capacità europea dei centri dati nei prossimi cinque-sette anni significa entrare in una competizione durissima. I centri dati non sono capannoni pieni di macchine. Sono il cuore materiale dell’economia digitale. Consumano enormi quantità di energia, richiedono reti elettriche stabili, sistemi di raffreddamento, sicurezza fisica, investimenti miliardari, accesso ai processori più avanzati e una pianificazione territoriale che oggi molti Stati europei non possiedono.

Qui nasce il primo scenario economico. Se l’Europa non costruisce una propria capacità di calcolo, continuerà a pagare rendite tecnologiche agli Stati Uniti. Le imprese europee useranno piattaforme americane, i dati europei passeranno attraverso infrastrutture dominate da aziende americane, la ricerca europea dipenderà da strumenti americani, le pubbliche amministrazioni saranno sempre più integrate in sistemi non europei. In questo caso l’Europa non sarà un continente digitale, ma un mercato digitale colonizzato.

Il secondo scenario è più ambizioso ma molto più difficile: investire massicciamente in infrastrutture, energia, semiconduttori, sicurezza informatica e supercalcolo. Questo richiederebbe una politica industriale comune, fondi pubblici, coordinamento tra Stati, semplificazione autorizzativa e una scelta netta sugli appalti pubblici. Se le amministrazioni europee continuano a rivolgersi principalmente ai grandi fornitori americani, ogni discorso sulla sovranità resta retorica.

Le fabbriche dell’intelligenza artificiale come arsenali del XXI secolo

Le cosiddette fabbriche di intelligenza artificiale non sono semplici laboratori. Sono arsenali computazionali. Mettono insieme supercomputer, dati, ricercatori, imprese, università e capacità industriale. Servono ad addestrare modelli avanzati, sostenere imprese europee, rafforzare la ricerca e ridurre la dipendenza tecnologica dall’esterno.

Le gigafabbriche rappresenterebbero il livello superiore: strutture gigantesche, dotate di oltre centomila processori avanzati, pensate per competere con la scala americana e cinese. Ma qui l’ambizione rischia di diventare sproporzionata rispetto ai mezzi. Gli Stati Uniti dispongono di capitali privati enormi, grandi piattaforme integrate, un ecosistema militare-industriale digitale e il controllo diretto o indiretto di molte tecnologie chiave. La Cina può mobilitare lo Stato, le province, le banche pubbliche, le imprese nazionali e una pianificazione autoritaria di lungo periodo. L’Europa invece deve mettere d’accordo ventisette Stati, interessi industriali divergenti, vincoli di bilancio, sensibilità ambientali, regole di concorrenza e una cronica paura della decisione politica.

La valutazione strategico-militare

La questione non è solo economica. È anche militare. L’intelligenza artificiale diventerà sempre più centrale nella guerra elettronica, nella sorveglianza satellitare, nell’analisi delle immagini, nella difesa antimissile, nella logistica, nei droni, nella guerra cibernetica, nell’identificazione degli obiettivi, nella gestione dei campi di battaglia e nella protezione delle infrastrutture critiche.

Un continente che non controlla il proprio calcolo non controlla pienamente nemmeno la propria sicurezza. Se i sistemi militari europei dipendono da infrastrutture cloud straniere, da processori prodotti altrove, da programmi addestrati su piattaforme non europee e da aggiornamenti tecnologici decisi da imprese sottoposte a giurisdizioni esterne, allora la sovranità militare europea resta parziale.

Il problema non è soltanto la dipendenza dagli Stati Uniti in quanto alleato. Il problema è che l’alleato può cambiare priorità. Può usare la tecnologia come leva politica. Può subordinare l’accesso a certe capacità al comportamento diplomatico europeo. Può imporre restrizioni, condizioni, esclusioni. L’esperienza degli ultimi anni dovrebbe aver insegnato che l’interdipendenza non è neutrale: chi controlla l’infrastruttura controlla una parte della decisione.

Il nodo geopolitico: l’alleanza che diventa dipendenza

Il paradosso europeo è evidente. Bruxelles vuole emanciparsi dalla dipendenza americana senza rompere con gli Stati Uniti. Vuole costruire una capacità autonoma senza apparire ostile a Washington. Vuole proteggere il proprio mercato senza provocare ritorsioni commerciali. Vuole parlare di sovranità, ma senza assumere il conflitto che ogni sovranità comporta.

Questa ambiguità nasce da un dato storico: per decenni l’Europa ha considerato tecnologia americana e sicurezza occidentale come due elementi dello stesso sistema. Il digitale statunitense era visto come estensione naturale dell’Alleanza Atlantica. Ma l’intelligenza artificiale cambia il quadro. Gli Stati Uniti non trattano più la tecnologia soltanto come mercato. La trattano come strumento di supremazia nella competizione con la Cina. In questa competizione l’Europa rischia di essere utile come spazio di consumo, bacino di dati, alleato normativo e retrovia politica, ma non come potenza autonoma. Il ritorno di Donald Trump ha reso tutto più esplicito, ma non ha inventato il problema. La subordinazione europea alla tecnologia americana è precedente. Trump semmai la rende più brutale, più visibile, più difficile da mascherare con il linguaggio dell’amicizia transatlantica.

La dimensione geoeconomica: chi possiede il calcolo possiede il futuro

La posta in gioco è geoeconomica. L’intelligenza artificiale non è un settore tra gli altri. È una tecnologia generale, destinata a trasformare industria, sanità, finanza, difesa, logistica, istruzione, energia, pubblica amministrazione e sicurezza. Chi possiede la capacità di calcolo, i dati, le piattaforme e i modelli controllerà pezzi crescenti della catena del valore.

Se l’Europa resta priva di infrastrutture proprie, rischia di diventare il grande cliente regolato del capitalismo digitale americano e della manifattura tecnologica asiatica. Da una parte i servizi e le piattaforme statunitensi; dall’altra i componenti, i processori, le terre rare e le catene industriali dominate dall’Asia. In mezzo, un continente ricco, istruito, normativo, ma incapace di controllare le leve materiali della nuova economia.

Ecco perché il rinvio del piano europeo non è un dettaglio. È un segnale. Mostra che l’Europa ha capito il problema, ma non ha ancora deciso se vuole davvero affrontarlo. Ha compreso che la dipendenza tecnologica può diventare subordinazione politica, ma non ha ancora accettato il prezzo dell’autonomia.

Una sovranità senza coraggio non basta

Il vero nodo non è tecnico. È politico. L’Europa può costruire centri dati, finanziare fabbriche di intelligenza artificiale, rafforzare il supercalcolo, favorire fornitori europei, proteggere i dati pubblici e creare una filiera continentale. Ma per farlo deve smettere di pensare che l’autonomia strategica sia compatibile con l’assenza di conflitto.

Ogni sovranità implica una scelta. Se Bruxelles vuole difendere un proprio spazio digitale, dovrà accettare tensioni con gli Stati Uniti, pressioni delle grandi piattaforme, resistenze interne, costi energetici, scontri industriali e una ridefinizione degli appalti pubblici. Senza questo passaggio, la sovranità tecnologica resterà una formula elegante, buona per i discorsi ufficiali e inutile davanti alla realtà.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il cloud in territorio, il dato in materia prima, il centro di calcolo in infrastruttura strategica, il processore in arma economica. In questo mondo non basta regolamentare il potere degli altri. Bisogna possedere almeno una parte del proprio. L’Europa lo ha capito. Il problema è che ancora esita a trarne le conseguenze.