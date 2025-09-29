“I cittadini si comporteranno al meglio perché osserviamo e registriamo costantemente tutto ciò che accade”: diversi giornalisti d’inchiesta e studiosi di informazione hanno reso virale negli ultimi giorni uno spezzone di un intervento di Larry Ellison, CEO e proprietario di Oracle, a un dialogo con l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Nel video Ellison sembra presagire un futuro orientato al governo delle tecnologie critiche e di frontiera sulle dinamiche sociali. Con tutte le conseguenze del caso.

Blair-Ellison, la conferenza sul futuro dei governi

A febbraio, nel corso di un evento del World Government Summit di Dubai, Blair e Ellison hanno dialogato a un evento dal significativo titolo Reimagining Technology for Government in cui peraltro colui che oggi è il secondo uomo più ricco del mondo (e a inizio mese per un breve lasso di tempo ha addirittura scalzato dal trono Elon Musk) aveva proposto di fondere tutti i dati pubblici degli Usa in un unico centro di elaborazione per potenziare la capacità computazionale dell’intelligenza artificiale.

L’inchiesta di WikiLeaks sui legami tra Ellison e il Tbi

Il confronto tra l’81enne magnate e re del cloud e il 72enne ex capo del governo è ulteriormente interessante alla luce di quanto rivelato di recente da WikiLeaks, che ha annunciato nella giornata di sabato 27 settembre delle importanti rivelazioni sul rapporto di Ellison con il Tony Blair Institute for Global Change (Tbi), l’ente di consulenza del politico scozzese di recente chiamato in causa per il ruolo giocato nel coadiuvare i governi di Usa e Israele per la Gaza postbellica.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Larry Ellison uses the Tony Blair Institute to control the NHS and Britain’s most sensitive health data.



“When it comes to tech policy, TBI’s role is to go to developing economies and sell them Larry Ellison’s gear. Oracle and TBI are inseparable.”



Since 2021, Ellison’s… pic.twitter.com/EOf6Yq1bDq — WikiLeaks (@wikileaks) September 27, 2025

WikiLeaks rivela che dal 2021 a oggi la fondazione di Ellison ha garantito al Tbi 257 milioni di sterline (345 milioni di dollari) di finanziamento, paventando l’idea che nel contesto dell’impegno dell’ente di Blair per la riforma del servizio sanitario britannico (National Health Service, Nhs) ci possano essere per questo motivo possibilità di favori futuri per Oracle, già attiva pesantemente nel programma Stargate.

Tempismo perfetto

“Il Servizio Sanitario Nazionale nel Regno Unito ha una quantità incredibile di dati sulla popolazione”, ha detto Ellison nel citato confronto con Blair di febbraio, che Lighthouse Reports segnala aver preceduto di poco la pubblicazione di un report del Tbi dal titolo significativo (“Governing in the Age of AI: Building Britain’s National Data Library”) e favorevole a un archivio unico dei dati, in cui si invitava il governo del Partito Laburista britannico a “contribuire a creare l’infrastruttura necessaria per liberare il valore dei dati del settore pubblico, insieme a quadri di riferimento per identificare e raccogliere nuove tipologie di dati per approfondimenti innovativi”.

Il governo di Londra stava già riflettendo su questa ipotesi, così come sull’idea di includere nel perimetro i dati sanitari, e il sostegno di un ex primo ministro è stato un importante endorsement. Blair, dopo il ritorno al potere del suo partito con Keir Starmer, è in grande spolvero. E questo, secondo Lighthouse Reports, anche grazie ai fondi del patron di Oracle:

L’entità del finanziamento [di Ellison, ndr] ha portato il TBI da un organico di 200 a quasi 1.000 dipendenti. Blair stesso non percepisce alcuno stipendio dal TBI, ma in questo periodo l’istituto è riuscito a reclutare personale da aziende di alto livello come McKinsey e i giganti della Silicon Valley Meta. Nel 2018, prima dell’ondata di finanziamenti del fondatore di Oracle, il direttore più pagato del TBI guadagnava 400.000 dollari. Nel 2023, l’ultimo anno in cui sono disponibili i conti, il più pagato ha portato a casa 1,26 milioni di dollari.

L’idea che l’obiettivo possa essere una sinergia per fare del Regno Unito il banco di prova dell’impostazione di governance e gestione dei dati sanitari ipotizzata da Ellison nel confronto con Blair a febbraio non appare peregrina. Di tutti i dati, il Ceo di Oracle citava quelli sanitari, che rappresentano una base pregiata. Nessun dataset pubblico, sottolinea Lighthouse Reports, ha “la profondità e l’ampiezza dei dati del NHS risalenti al 1948. Il suo potenziale valore commerciale, dai farmaci al sequenziamento del genoma, è stato stimato fino a 10 miliardi di sterline all’anno“. E Oracle, regina del cloud e delle sue applicazioni in campo IA, può esserne una grande beneficiaria.

Blair e Ellison, la trasparenza necessaria

Né da Blair né da Ellison sono arrivati commenti in materia riguardo i contenuti delle inchieste. Registriamo però che la fattispecie che emerge è quantomeno complessa: si paventa uno scenario limite in cui il Ceo di un’azienda privata appare il grande finanziatore di un’organizzazione senza fini di lucro che sostiene azioni di riforma nel Paese del suo fondatore che appaiono andare nella direzione della visione, e degli obiettivi di business, del finanziatore di cui sopra.

Vale per questi casi la necessità di essere come la moglie di Cesare: al di sopra di ogni sospetto. Che ruolo effettivo ha il Tbi nel progetto di sviluppo futuro del Nhs e che ruolo gioca al suo fianco Oracle? Che rapporto effettivo c’è tra Ellison e Blair? Domande, queste, che attendono risposte concrete dai diretti interessati, oggi più che mai desiderabili in nome della trasparenza di cui dovrebbero giovarsi i nostri sistemi democratici.

Le grandi partite economiche e tecnologiche plasmano il mondo di oggi. Su InsideOver le commentiamo con attenzione e curiosità. Per contribuire a sostenere una testata che vuole leggere il mondo di domani mentre è in elaborazione, abbonati e sostieni il nostro lavoro.