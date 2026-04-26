Il “capitalismo nazionalista” di Donald Trump ha ottenuto con Intel il suo primo successo? L’azienda produttrice di chip e componentistica tecnologica è in un vero e proprio stato di grazia e da quando ad agosto 2025 il governo di Washington è entrato nel capitale del gruppo di Santa Clara, seguito da Nvidia, i venti di mercato hanno iniziato a spingere nella direzione del rilancio della società.

I conti brillanti del colosso dei chip

Dopo che l’azienda guidata dal Ceo Lip-Bu Tan ha annunciato il fatturato per il secondo trimestre del primo trimestre 2026, cresciuto del 7% a 13,6 miliardi di dollari, e dopo che l’annuncio per il secondo quarto dell’anno punta a un aumento da 13,8 a 14,8 miliardi, dopo che i colossi dell’IA hanno annunciato di aver bisogno di crescente capacità manifatturiera e dopo che il capitale dell’azienda è stato puntellato dagli importanti ingressi del governo Usa, di Nvidia e Softbank, Per il trimestre in corso, gli analisti prevedevano 13 miliardi di dollari di ricavi, ma i dati sono ancora più lusinghieri. Segno che Intel è decollata. Solo nell’ultimo mese, l’azione di Intel guadagna il 70%, sale del 118% da inizio anno e ha toccato i massimi storici. In un anno la crescita è del 300%.

“La prossima ondata di intelligenza artificiale avvicinerà l’intelligenza all’utente finale, passando da modelli di base all’inferenza e infine all’azione agentiva. Questo cambiamento sta aumentando significativamente la necessità di CPU Intel e delle sue offerte di wafer e packaging avanzato”, ha dichiarato Tan, sostanziando la svolta del gruppo a grande “fab” al servizio delle sfide complesse sul piano manifatturiero dei colossi del tech. “La crescita è stata trainata dal segmento Data Center e AI di Intel, che ha registrato un aumento del 22% raggiungendo i 5,1 miliardi di dollari, grazie all’accelerazione della domanda di processori Xeon e al più ampio sviluppo dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale”, commenta CoinDesk.

Il rilancio di Intel

Una vera e propria rivoluzione copernicana per Intel, che veniva da anni dove il suo business era stato compresso in due direttrici: sul fronte manifatturiero, dalla competizione dei colossi asiatici e delle loro fab, a partire da Tsmc; su quello del design dei chip, dal boom dell’intelligenza artificiale trainati da Nvidia. In questo senso, il gruppo ha deciso di diventare fornitore flessibile e dinamico di componentistica avanzata, packaging e integrazione sistemica in un contesto in cui il sistema-Paese Usa impegnato in una strategica corsa alla competizione tecnologica con la Cina ha decretato che Intel era too big to fail.

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L’amministrazione Trump ha fatto la mossa decisiva quando ad agosto si è concretizzatol’ingresso del governo americano nel capitale di Intel. Washington ha convertito poco meno di 9 miliardi di dollari di sussidi del Chips Act approvato da Joe Biden per rilanciare la manifattura tecnologica per entrare a gamba tesa nel capitale di una società allora fragile. Per la precisione, il 10% è andato al governo Usa, che ha così varato la più vasta operazione di intervento di Stato all’americana, quel “capitalismo nazionalista” che plasma le mosse della Casa Bianca in ottica industriale e securitaria. Sono seguite le entrate nel capitale di Intel di SoftBank, il fondo giapponese di Masayoshi Son protagonista del progetto Stargate per l’intelligenza artificiale, einfine la mossa diNvidia, che ha puntato 5 miliardi di dollari su Intel a settembre.

Il gruppo, nel frattempo, si è adattato al nuovo trend progettando lo sviluppo di più capacità manifatturiera negli Usa mentre Lip-Bu Tan ha lasciato col cerino in mano molti investitori europei, soprattutto in Germania, sacrificando la passata strategia industriale di Intel.

Anche il governo Usa festeggia i conti di Intel

Può festeggiare anche l’amministrazione Trump, che da agosto ha visto quadruplicato il valore della sua partecipazione in Intel, salita oggi a 36 miliardi di dollari, mentre il sostanziale risanamento di un gruppo industriale aggiunge valore alla strategia di produzione interna e alle filiere tecnologiche a stelle e strisce. Le sfide non mancano.Bank of America avverte che Intel continua a consumare importanti flussi di cassa e infatti nonostante un risultato positivo sul piano operativo di 1,1 miliardi di dollari il free cash flow dell’azienda nel primo trimestre 2026 è stato negativo per 2 miliardi di dollari per potenziare gli investimenti necessari a stare dietro alla domanda. Inoltre, Tan ha progettato un taglio del 15% della forza lavoro potenzialmente in contraddizione con una strategia espansiva sul piano industriale ma che serve a dare un messaggio di efficienza agli investitori. Ma sicuramente va segnalato che un campione nazionale americano è tornato sul mercato dopo aver visto il baratro. E tutto questo contribuisce a rendere solido un nuovo paradigma che assegna un indirizzo strategico agli Stati nel cuore dell’economia di mercato e dell’innovazione di frontiera.