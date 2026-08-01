La competizione globale sui semiconduttori non si gioca più soltanto tra Stati Uniti e Cina, ma anche l’Europa prova a ritagliarsi uno spazio in un settore considerato ormai decisivo per l’economia, la sicurezza e la transizione digitale. È qui che si colloca l’apertura dello Smart Power Fab di Infineon a Dresda, il più grande stabilimento al mondo dedicato alla produzione di semiconduttori di potenza, realizzato con un investimento di 5 miliardi di euro, il più consistente nella storia del gruppo tedesco.

L’inaugurazione arriva con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti e rappresenta uno dei progetti industriali più importanti sostenuti dall’European Chips Act, il piano con cui Bruxelles punta a rafforzare la produzione continentale di componenti elettronici strategici e a ridurre la dipendenza dalle forniture asiatiche. Il nuovo impianto – sostenuto anche da un miliardo di euro di fondi pubblici europei – consentirà a Infineon di raddoppiare la capacità produttiva del sito sassone e di creare circa mille posti di lavoro diretti.

Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il progetto ha un valore che va oltre l’investimento industriale: rafforzare la capacità europea di produrre semiconduttori significa aumentare la resilienza economica del continente in un settore sempre più esposto alle tensioni geopolitiche e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento.

ICYMI: Germany opens world’s largest power semiconductor fab with massive $5.7B investment

The new Dresden @Infineon facility introduces digital manufacturing tools while expanding production of advanced power #semiconductors https://t.co/20UxCNZYTe via @IntEngineering Vuoi ricevere le nostre newsletter? July 4, 2026

I semiconduttori che alimentano l’AI e la transizione energetica

La nuova fabbrica non produrrà processori destinati a smartphone o computer, ma una categoria di componenti destinata ad assumere un peso sempre maggiore negli anni a venire. I semiconduttori di potenza servono infatti a gestire e convertire l’energia elettrica in modo più efficiente e sono indispensabili per il funzionamento dei data center dedicati all’AI, delle reti elettriche intelligenti, degli impianti eolici e fotovoltaici e dei veicoli elettrici di nuova generazione.

La domanda di questi dispositivi sta aumentando rapidamente proprio perché cresce il fabbisogno energetico delle infrastrutture digitali. L’espansione dell’AI, insieme all’elettrificazione dei trasporti e dell’industria, richiede infatti sistemi capaci di controllare flussi di energia sempre più complessi, riducendo consumi e dispersioni. Per Infineon questo mercato rappresenta oggi uno dei principali motori di sviluppo, tanto da spingere l’azienda ad ampliare in modo consistente la propria capacità produttiva proprio mentre governi e imprese cercano di mettere al sicuro le filiere delle tecnologie considerate strategiche per il prossimo decennio.

Una fabbrica digitale per riportare i chip al centro dell’industria europea

Lo stabilimento di Dresda nasce anche con l’obiettivo di accorciare i tempi di produzione in un settore dove la velocità è ormai un fattore competitivo. Prima ancora che iniziassero i lavori, Infineon ha realizzato un gemello digitale dell’intera fabbrica per simulare processi, organizzazione degli spazi e flussi produttivi, mentre l’intelligenza artificiale viene già impiegata per qualificare nuovi prodotti e pianificare la produzione. Il sito entrerà inoltre nella rete “One Virtual Fab”, che collega gli impianti di Dresda e Villach, in Austria, permettendo di condividere dati, sviluppo tecnologico e processi produttivi.

L’obiettivo è rendere più flessibile l’intera filiera, così da rispondere più rapidamente alle richieste del mercato. Una scelta che riflette l’evoluzione dell’industria dei semiconduttori, sempre meno legata alla sola capacità manifatturiera e sempre più dipendente dall’integrazione tra automazione, software e analisi dei dati. Anche il profilo ambientale è stato inserito nella progettazione della struttura: lo Smart Power Fab funzionerà senza ricorrere al gas naturale, recupererà fino al 45% dell’energia impiegata nei processi produttivi e riciclerà circa il 90% dell’acqua utilizzata. Misure che rispondono sia agli obiettivi climatici europei che alla necessità di contenere i costi energetici di una delle produzioni industriali più energivore al mondo.

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Il vero obiettivo è la sovranità industriale in un mercato sempre più conteso

Negli ultimi anni i semiconduttori sono diventati uno degli strumenti attraverso cui si misura il peso economico e strategico delle grandi potenze. Le tensioni commerciali tra Washington e Pechino, le restrizioni all’export di tecnologie avanzate e le difficoltà emerse durante la pandemia hanno convinto Bruxelles che affidare all’estero una parte così rilevante della produzione rappresenti un rischio industriale prima ancora che politico.

Non è un caso che l’European Chips Act punti a rafforzare la capacità produttiva del continente, con l’obiettivo di aumentare il peso dell’Europa nella manifattura globale dei semiconduttori entro il 2030. In questo scenario Dresda, già considerata il principale polo europeo del settore, consolida ulteriormente il proprio ruolo: nella cosiddetta Silicon Saxony operano migliaia di imprese e centri di ricerca e, secondo il governo tedesco, un chip europeo su tre viene già prodotto in Sassonia.

La nuova fabbrica di Infineon non cambierà da sola gli equilibri mondiali di un mercato ancora dominato dall’Asia, ma conferma una tendenza ormai evidente: l’Europa non vuole più limitarsi a essere un grande consumatore di tecnologie strategiche. L’obiettivo è costruire una filiera più autonoma, capace di sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale, della mobilità elettrica e della transizione energetica senza dipendere esclusivamente da fornitori esterni. In una competizione che si gioca sempre più sulla capacità di produrre componenti critici, ogni nuovo impianto rappresenta molto più di una fabbrica: è un investimento sulla resilienza industriale del continente.