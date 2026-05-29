La decisione cinese di vietare la RTX 5090D V2 di Nvidia non riguarda soltanto una scheda grafica per videogiochi. È un segnale politico, industriale e strategico. La scheda era stata progettata per il mercato cinese, adattata alle restrizioni americane sulle esportazioni e formalmente destinata a videogiocatori, creatori grafici e animatori tridimensionali. Ma, come spesso accade nella tecnologia contemporanea, la frontiera tra uso civile, uso professionale e uso strategico è ormai quasi scomparsa. Una scheda nata per il gioco può diventare uno strumento per sviluppatori di intelligenza artificiale. Una componente commerciale può diventare accesso indiretto a un’architettura tecnologica sensibile. Una decisione doganale può diventare un atto di guerra economica.

Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da diverse testate specializzate, Pechino avrebbe bloccato la RTX 5090D V2 durante la visita in Cina di Donald Trump e dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang. La tempistica è politicamente pesante. Mentre Washington e Pechino discutevano di rapporti economici, tecnologia e competizione strategica, la Cina colpiva proprio una delle aziende simbolo della supremazia americana nell’intelligenza artificiale.

La scheda “depotenziata” che Pechino non vuole più

La RTX 5090D V2 era una versione pensata per rispettare le limitazioni americane all’esportazione verso la Cina. In teoria, dunque, avrebbe dovuto rappresentare un compromesso: abbastanza potente da mantenere Nvidia nel mercato cinese, ma non abbastanza avanzata da violare i vincoli imposti dagli Stati Uniti. È proprio questo compromesso che oggi sembra fallire. Per Washington, queste versioni ridotte erano un modo per contenere la Cina senza tagliare completamente Nvidia fuori da un mercato enorme. Per Nvidia erano una soluzione commerciale: continuare a vendere in Cina, adattandosi alla disciplina geopolitica americana. Per Pechino, invece, quel compromesso comincia ad apparire inaccettabile. Accettare chip americani depotenziati significa accettare una posizione subordinata: ricevere tecnologia autorizzata da Washington, filtrata da Washington, limitata da Washington.

La Cina non vuole più soltanto comprare tecnologia. Vuole decidere quale tecnologia entra nel proprio sistema industriale. Il divieto sulla RTX 5090D V2 dice questo: meglio sostenere Huawei, Cambricon e gli altri produttori nazionali, anche a costo di rinunciare nel breve periodo a prestazioni superiori, piuttosto che restare agganciati a una dipendenza americana controllata dalle regole di esportazione degli Stati Uniti. Il Financial Times ha collegato la misura proprio alla volontà cinese di sostenere produttori nazionali come Huawei e Cambricon. (ft.com)

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Il cuore della questione: Blackwell

Il punto tecnico è decisivo. La RTX 5090D V2 è legata all’architettura Blackwell di Nvidia, cioè alla generazione tecnologica che rappresenta uno dei pilastri della nuova corsa mondiale all’intelligenza artificiale. Anche se venduta come scheda per videogiochi, anche se limitata, anche se non equivalente ai processori più avanzati per centri dati, essa offriva comunque accesso a un ecosistema hardware e software di enorme valore.

Gli sviluppatori di intelligenza artificiale cinesi, tagliati fuori dai chip Nvidia più potenti dalle restrizioni americane, potevano utilizzare prodotti di fascia consumer o semiprofessionale per aggirare parzialmente il blocco. Non era la soluzione ideale, ma era una via intermedia. Pechino ha capito che questa via intermedia, nel lungo periodo, rischiava di rallentare la costruzione di un ecosistema nazionale autonomo. Se sviluppatori, università, imprese e laboratori continuano a lavorare sull’ambiente Nvidia, anche con chip ridotti, la dipendenza resta. Ed è qui che la decisione cinese assume un significato profondo. Non si tratta solo di impedire l’ingresso di una scheda. Si tratta di obbligare il mercato interno a disintossicarsi da Nvidia. È una scelta dolorosa, ma coerente con la strategia cinese di sovranità tecnologica.

Nvidia tra due imperi regolatori

Nvidia si trova ormai presa tra due poteri. Da una parte gli Stati Uniti, che limitano ciò che l’azienda può vendere alla Cina. Dall’altra la Cina, che decide di non accettare più nemmeno alcuni prodotti progettati apposta per rispettare quei limiti. È una posizione difficilissima. L’azienda americana ha costruito il proprio dominio globale sulla capacità di servire contemporaneamente i mercati più avanzati del mondo. Ma la guerra tecnologica sta frammentando quel mercato.

Per anni Nvidia ha dominato il settore dei processori per l’intelligenza artificiale anche in Cina. Oggi quello spazio si restringe. Jensen Huang ha più volte cercato di difendere l’idea che la cooperazione tecnologica sia più utile del disaccoppiamento. Ma la politica si sta muovendo nella direzione opposta. Washington vuole impedire alla Cina di accedere alla potenza di calcolo più avanzata. Pechino vuole impedire che il proprio sviluppo tecnologico resti vincolato agli umori di Washington. Nvidia, nel mezzo, perde margini di manovra.

È il destino delle grandi imprese tecnologiche nell’era della guerra economica: non sono più soltanto aziende. Diventano infrastrutture di potenza. E quando un’impresa diventa infrastruttura di potenza, i governi non la lasciano più agire secondo la sola logica del profitto.

Lo scenario economico: il mercato cinese si chiude, ma non si spegne

Dal punto di vista economico, il colpo è significativo. La Cina resta uno dei mercati più importanti al mondo per videogiochi, grafica, calcolo avanzato e intelligenza artificiale. Per Nvidia, perdere accesso a fasce crescenti del mercato cinese significa rinunciare a ricavi, influenza e centralità tecnica. Ma per la Cina il costo non è nullo. I chip nazionali non hanno ancora ovunque la stessa maturità dell’ecosistema Nvidia, soprattutto per quanto riguarda software, strumenti di sviluppo, librerie, compatibilità e prestazioni reali.

Tuttavia Pechino ragiona sul lungo periodo. Accettare costi oggi può significare indipendenza domani. È la logica della sostituzione tecnologica: inizialmente meno efficiente, più costosa, imperfetta; ma necessaria se il Paese considera la dipendenza straniera una minaccia strategica. Huawei, Cambricon e altri attori nazionali ricevono così un vantaggio politico enorme. Non devono solo competere con Nvidia sul mercato. Possono contare su una spinta statale che riduce la presenza del concorrente americano.

Per gli Stati Uniti, questo pone un paradosso. Le restrizioni all’export dovevano rallentare la Cina. Ma possono anche accelerare la determinazione cinese a costruire alternative nazionali. È il problema classico delle sanzioni tecnologiche: colpiscono nel breve periodo, ma possono produrre autonomia nel lungo.

La valutazione strategico-militare

La questione dei chip non è separabile dal potere militare. L’intelligenza artificiale entra nei sistemi di comando, nella guerra elettronica, nella sorveglianza satellitare, nei droni, nella modellazione strategica, nella cyberdifesa, nell’analisi di grandi masse di dati, nella logistica e nelle simulazioni. Chi controlla la potenza di calcolo controlla una parte crescente della capacità militare futura.

Per questo Washington vuole limitare l’accesso cinese ai chip più avanzati. E per questo Pechino vuole liberarsi dalla dipendenza americana. La RTX 5090D V2 non è un’arma. Ma l’architettura tecnologica che rappresenta appartiene allo stesso campo strategico in cui si decideranno superiorità informativa, automazione militare e capacità di addestrare sistemi avanzati di intelligenza artificiale.

La guerra del futuro non sarà combattuta soltanto da missili e portaerei. Sarà combattuta anche da modelli, dati, semiconduttori, centri di calcolo e catene di fornitura. La scheda grafica per videogiochi diventa così un frammento di una competizione molto più ampia.

La geopolitica del rifiuto

La scelta cinese ha anche un valore simbolico. Pechino rifiuta il prodotto costruito apposta per lei. Rifiuta la versione ridotta, controllata, concessa. È come se dicesse: non accettiamo più di essere il mercato a cui l’America vende ciò che l’America decide sia permesso vendere. Vogliamo definire noi la gerarchia tecnologica del nostro sviluppo.

Questo è il passaggio politico più importante. La Cina non si limita a subire le restrizioni americane. Le rovescia. Trasforma un limite imposto dagli Stati Uniti in occasione per disciplinare il proprio mercato interno, favorire i campioni nazionali e ridurre la dipendenza da Nvidia.

Sul piano geopolitico, è un altro passo verso la divisione del mondo tecnologico in blocchi. Da una parte l’ecosistema americano, fondato su Nvidia, AMD, strumenti software, cloud e alleanze con Giappone, Corea del Sud, Taiwan ed Europa. Dall’altra l’ecosistema cinese, ancora meno maturo ma sostenuto da uno Stato che dispone di mercato, capitale politico, capacità industriale e volontà di lungo periodo.

Conclusione: la guerra dei chip entra nella vita quotidiana

Il divieto cinese sulla RTX 5090D V2 dimostra che la guerra tecnologica non riguarda più soltanto i supercalcolatori, i laboratori militari o i grandi centri dati. Entra nei prodotti commerciali, nei videogiochi, nelle workstation, nelle università, nelle piccole imprese di sviluppo, negli studi di animazione, nei laboratori di intelligenza artificiale.

È questa la vera novità. La distinzione tra tecnologia civile e tecnologia strategica si sta dissolvendo. Ogni chip abbastanza potente può diventare un problema di sicurezza nazionale. Ogni scheda grafica può essere letta come potenza di calcolo. Ogni mercato consumer può diventare una via di aggiramento dei controlli.

La Cina ha chiuso la porta a una scheda Nvidia. Ma, in realtà, ha aperto una nuova fase della competizione globale: quella in cui non basta più possedere la tecnologia migliore. Bisogna controllare il territorio politico in cui quella tecnologia circola.

E in questa fase, Nvidia non è più soltanto una grande azienda americana. È uno dei campi di battaglia principali tra due imperi tecnologici che non si fidano più l’uno dell’altro.