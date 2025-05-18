C’è una storia che si muove sottotraccia, lontano dai riflettori dei grandi annunci geopolitici, ma che racconta molto del mondo in cui viviamo. È la storia di come la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), un ateneo saudita affacciato sul Mar Rosso, stia silenziosamente piantando le sue bandiere nel cuore pulsante della tecnologia globale: la Silicon Valley. Con un endowment da 20 miliardi di dollari, uno dei più ricchi al mondo, KAUST non si limita a formare scienziati e ingegneri. No, sta giocando una partita più grande: investire milioni di dollari in startup e aziende tecnologiche americane, costruendo ponti tra il deserto saudita e le colline di Palo Alto.

Il veicolo di questa operazione è tanto discreto quanto strategico: un’entità con sede negli Stati Uniti, un’ombra operativa che permette a KAUST di muoversi con agilità nel mercato americano. Secondo fonti accreditate, l’università prevede di investire 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni, puntando su aziende innovative che potrebbero ridisegnare il futuro della tecnologia. Non si tratta di un semplice gioco finanziario. È una mossa che riflette l’ambizione dell’Arabia Saudita di diversificare la sua economia, rompendo la dipendenza dal petrolio e posizionandosi come attore globale nell’innovazione.

La prima Università mista

Ma chi è KAUST, e perché questa storia merita attenzione? Fondata nel 2009 a Thuwal, a pochi chilometri dalla costa occidentale saudita, KAUST è un progetto visionario voluto da re Abdullah bin Abdulaziz. È la prima università mista del Regno, un luogo dove uomini e donne studiano insieme, rompendo tabù culturali in un Paese noto per il suo conservatorismo. Con un campus avveniristico e un supercomputer tra i più potenti al mondo, KAUST si è rapidamente guadagnata un posto tra le istituzioni accademiche più dinamiche, piazzandosi al 19° posto nel 2016 tra le università in più rapida ascesa per qualità della ricerca, secondo il Nature Index Rising Stars. Ma non è solo un centro di sapere: è un avamposto strategico, finanziato da un endowment che rivaleggia con quello di università come Harvard o MIT.

La domanda, però, sorge spontanea: perché un’università saudita investe nella Silicon Valley? La risposta è duplice. Da un lato, c’è la volontà di partecipare alla rivoluzione tecnologica globale, acquisendo know-how e influenza in settori come l’intelligenza artificiale, la biotecnologia e le energie rinnovabili. Dall’altro, c’è un calcolo geopolitico. L’Arabia Saudita, con la sua Vision 2030, punta a diventare un hub tecnologico del Medio Oriente, una sorta di “Silicon Valley del deserto”. Investire in startup americane non è solo un modo per diversificare il portafoglio: è un biglietto d’ingresso nei circoli esclusivi dell’innovazione, un modo per costruire relazioni con i giganti della tecnologia e attrarre talenti.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

E qui entra in gioco un altro elemento, meno visibile ma altrettanto significativo. KAUST non opera da sola. Attraverso partnership con colossi come Aramco, Toyota e persino McLaren, l’università sta costruendo una rete di collaborazioni che vanno oltre l’accademia. Recentemente, ha siglato un accordo con Lucid Motors, azienda di veicoli elettrici, per sviluppare tecnologie per l’autonomous driving. Questi non sono semplici progetti di ricerca: sono tasselli di una strategia che mira a integrare il sapere accademico con l’industria, creando un ecosistema tecnologico che possa competere a livello globale.

Il lato oscuro della tecnologia

Eppure, questa storia non è priva di ombre. Gli investimenti sauditi nella Silicon Valley, come quelli del Public Investment Fund (PIF) attraverso il SoftBank Vision Fund, hanno sollevato interrogativi. Nel 2018, dopo l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, molti leader della tecnologia presero le distanze dall’Arabia Saudita, boicottando eventi come il “Davos nel deserto”. Ma il richiamo del capitale saudita è stato troppo forte. Giganti come Uber, Lyft e Magic Leap hanno accettato miliardi di dollari dal Regno, spesso attraverso canali opachi che rendono difficile tracciare l’origine dei fondi. KAUST, con il suo profilo accademico, offre un volto più presentabile, ma resta parte di un sistema in cui il denaro saudita è spesso percepito come un’arma a doppio taglio: un’opportunità economica, ma anche un potenziale strumento di influenza politica.

Cosa ci dice, allora, questa vicenda? Che il mondo della tecnologia, spesso celebrato come il regno della libertà e dell’innovazione, è in realtà un campo di battaglia geopolitico. KAUST, con i suoi 200 milioni di dollari, non sta solo finanziando startup: sta comprando un posto al tavolo dei grandi. E mentre l’Arabia Saudita cerca di riscrivere la sua immagine, passando da regno del petrolio a faro della modernità, il resto del mondo deve interrogarsi: qual è il prezzo di questo denaro? E quanto siamo disposti a pagare per averlo?

In un’epoca in cui le linee tra scienza, potere e profitto si fanno sempre più sfumate, la parabola di KAUST è un monito. La tecnologia non è neutrale, e chi la finanzia non lo è mai. La Silicon Valley, con i suoi sogni di innovazione, rischia di diventare un altro teatro delle ambizioni globali, dove il futuro si scrive con il linguaggio del capitale. E in questo gioco, l’Arabia Saudita ha appena fatto la sua mossa.

Le petromoinarchie del Golfo Persico vivono una profonda trasformazione e e sempre più vanno all’attacco del dominio tecnologico occidentale. Come fanno? Nell’articolo qui sopra hai visto un aspetto del problema. Per tutti gli altri hai un sistema semplice: segui InsideOver, unisciti a noi, abbonati oggi!