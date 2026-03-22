Quando la crisi d’impresa diventa operazione di controinformazione: il caso Builder.ai non è più soltanto la storia di una startup sopravvalutata che ha venduto al mercato una promessa tecnologica molto più grande delle sue capacità reali. È diventato qualcosa di più serio e più istruttivo: la dimostrazione di come, nel capitalismo digitale contemporaneo, il confine tra gestione della reputazione, sicurezza aziendale e pratiche para-intelligence si sia assottigliato fino quasi a sparire. Secondo quanto rivelato oggi da Intelligence Online, nel 2024 l’azienda sostenuta dal fondo sovrano del Qatar, da SoftBank e da Microsoft incaricò consulenti esterni di sicurezza di identificare chi stesse passando informazioni ai giornalisti; nell’ambito di quella campagna, specialisti informatici cercarono di ricostruire la cronologia delle email di almeno due membri dello staff del Wall Street Journal tramite programmi specializzati di tracciamento.

Ex servizi israeliani, coperture false, infiltrazione

La vicenda diventa ancora più significativa se la si collega all’altro troncone dell’inchiesta. Il Financial Times aveva già rivelato nel giugno 2025 che tra i creditori del fallimento di Builder.ai figurava anche Shibumi Strategy, società israeliana di intelligence privata. Lo stesso giornale spiegava che essa, insieme ad altri soggetti specializzati in gestione delle crisi e contenzioso aggressivo, era stata coinvolta dopo le inchieste giornalistiche che avevano acceso i riflettori sui problemi della società. Intelligence Online ha inoltre collegato Shibumi a una campagna parallela condotta con profili falsi, messaggi sotto copertura e perfino un tentativo di infiltrazione fisica nella redazione londinese del Financial Times. Il fatto che Shibumi risultasse poi tra i creditori della procedura fallimentare costituisce un forte indizio della natura operativa del rapporto.

Dalla favola dell’IA alla realtà dei bilanci

Qui emerge il nucleo economico del caso. Builder.ai, fondata da Sachin Dev Duggal e inizialmente nota come Engineer.ai, aveva costruito la propria ascesa sulla promessa di sviluppare applicazioni “come si ordina una pizza”, cioè in modo semplice, rapido e quasi automatizzato. Ma già da anni erano emersi dubbi sul peso reale dell’automazione rispetto al lavoro umano; nel 2025 la crisi è esplosa definitivamente quando indagini interne e giornalistiche hanno portato alla luce ricavi probabilmente gonfiati, vendite dubbie e previsioni radicalmente ridimensionate. Il Financial Times ha riferito che il collasso del maggio-giugno 2025 seguì proprio alla scoperta di vendite potenzialmente fittizie e a una drastica revisione dei ricavi.

Colpire i giornalisti per salvare la narrazione

In questo quadro, la sorveglianza dei giornalisti non appare come un incidente marginale, ma come una reazione tipica delle strutture aziendali entrate nella fase del panico. Quando una società non riesce più a difendere il proprio modello economico, tenta di difendere il racconto che la sostiene. È il passaggio dalla produzione di valore alla manipolazione del contesto informativo. Builder.ai sembra aver seguito esattamente questo schema: invece di rispondere ai dubbi sul prodotto, sui ricavi e sulla governance, ha cercato di individuare le fonti, tracciare le comunicazioni e contenere le fughe di notizie. È una dinamica che appartiene meno alla normale comunicazione d’impresa e molto di più alla cultura della guerra informativa. Le rivelazioni di oggi si inseriscono così in una sequenza coerente con il precedente emerso sulla rete di consulenti aggressivi arruolati dalla società.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Valutazione strategica: il prodotto era la credibilità

Dal punto di vista geoeconomico, il caso è esemplare perché dimostra che nelle imprese della nuova economia il bene decisivo non è sempre il software, ma la credibilità finanziaria che lo circonda. Finché investitori di primo livello, grandi piattaforme tecnologiche e fondi sovrani credono alla narrazione, la valutazione regge. Quando però quella fiducia si incrina, il castello crolla con una rapidità impressionante. Builder.ai era stata valutata oltre 1,5 miliardi di dollari; poi è precipitata nell’insolvenza, lasciando debiti verso grandi fornitori e una lunga lista di creditori, inclusi soggetti legati alla sicurezza privata, alla comunicazione di crisi e al contenzioso. Il crollo segnala che l’economia dell’Intelligenza Artificiale non soffre soltanto di eccesso di entusiasmo, ma anche di un deficit di verificabilità industriale.

L’ombra del Qatar e l’inchiesta americana

Gli sviluppi del 2026 indicano che la vicenda non è affatto chiusa. Intelligence Online ha riferito il 6 marzo che a Doha è stata avviata un’indagine sul fallimento dell’investimento effettuato attraverso il fondo sovrano qatariota. Parallelamente, negli Stati Uniti prosegue l’inchiesta penale federale: il Financial Times ha rivelato che l’ex direttore finanziario Andres Elizondo è stato convocato con mandato nell’ambito dell’indagine condotta dalla procura federale di Manhattan, con il coinvolgimento dell’FBI, sulle pratiche contabili e sulle comunicazioni della società. Quando un fallimento tecnologico richiama insieme autorità giudiziarie statunitensi, investitori sovrani del Golfo e strutture riconducibili all’intelligence privata israeliana, significa che non siamo più davanti a una semplice bancarotta, ma a un nodo di potere transnazionale.

Una lezione politica sul capitalismo tecnologico

La vera lezione di Builder.ai è brutale. La mitologia dell’Intelligenza Artificiale può servire a raccogliere capitali, ad attirare prestigio e a costruire consenso attorno a imprese che in realtà poggiano su fondamenta deboli. Ma quando la narrazione entra in crisi, emergono gli strumenti di difesa del potere: sorveglianza, pressione informativa, apparati opachi, reti ex intelligence, gestione aggressiva della reputazione. È per questo che il caso Builder.ai va letto come un manuale di guerra economica nell’epoca digitale. Non racconta soltanto una frode possibile. Racconta il momento in cui l’impresa, non riuscendo più a sostenere la verità dei propri numeri, tenta di controllare la verità degli altri.

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R6TC5L9B8YBQG&sdkMeta=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5wYXlwYWxvYmplY3RzLmNvbS9kb25hdGUvc2RrL2RvbmF0ZS1zZGsuanMiLCJhdHRycyI6eyJkYXRhLXVpZCI6InVpZF9wb2t1aW9tbmJnc293cGhpc2F1Z2VianVpb21iamsifX0&targetMeta=eyJ6b2lkVmVyc2lvbiI6IjlfMF81OCIsInRhcmdldCI6IkRPTkFURSIsInNka1ZlcnNpb24iOiIwLjkuMCJ9