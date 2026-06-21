Per anni l’attenzione degli osservatori occidentali si è concentrata sui caccia stealth, sulle portaerei e sui missili ipersonici della Repubblica Popolare Cinese. Oggi, però, il vero salto di qualità di Pechino si misura altrove: nella costruzione di una gigantesca infrastruttura integrata composta da aerei da missione speciale, reti satellitari, sistemi di comando e controllo e piattaforme di raccolta dati. La Cina sta infatti sviluppando un modello di potenza fondato sulla supremazia informativa, cioè sulla capacità di raccogliere, elaborare e distribuire informazioni in tempo reale su scala regionale e globale. Non si tratta semplicemente di acquistare nuovi mezzi, ma di costruire un ecosistema nel quale sensori terrestri, navali, aerei e spaziali operano come un unico organismo. L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo il tempo che separa la scoperta di una minaccia dalla decisione operativa e dall’eventuale ingaggio.

Il boom degli aerei special mission

Il fenomeno più evidente riguarda la rapida crescita della flotta cinese di velivoli AEW&C, intelligence elettronica, guerra elettronica e pattugliamento marittimo. Attorno alle piattaforme Y-8 e Y-9, Pechino ha costruito una vera famiglia di aeromobili specializzati in sorveglianza, raccolta segnali, disturbo elettronico e comando aerotrasportato. Questi velivoli svolgono una funzione analoga a quella del sistema nervoso in un organismo vivente. Individuano bersagli, monitorano movimenti navali e aerei, raccolgono emissioni radar e trasmettono dati alle forze impegnate sul campo. La crescita quantitativa è accompagnata da una trasformazione qualitativa. Il KJ-500 è ormai considerato il principale nodo aerotrasportato della rete cinese di comando e controllo, mentre il nuovo KJ-3000, sviluppato sulla piattaforma Y-20, promette capacità strategiche finora assenti. Parallelamente, il programma KJ-600 punta a fornire alle future portaerei cinesi una capacità di allarme precoce simile a quella che gli Stati Uniti impiegano da decenni con gli E-2 Hawkeye.

Una rete che va oltre gli aerei

Limitarsi a osservare il numero di radar volanti rischia però di essere fuorviante. La vera rivoluzione consiste nell’integrazione di questi mezzi all’interno di una più ampia architettura C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). In questa logica, un aereo radar non rappresenta più una piattaforma isolata, ma un nodo di una rete distribuita che collega satelliti, basi terrestri, navi da guerra, missili e velivoli da combattimento. È qui che emerge una convergenza sempre più evidente tra il programma aeronautico e quello spaziale cinese. La stessa filosofia che guida la proliferazione degli aerei special mission viene infatti applicata alle nuove costellazioni satellitari: moltiplicare i nodi della rete per rendere più difficile la loro neutralizzazione e aumentare la resilienza complessiva del sistema.

La corsa allo spazio come sfida geopolitica

Se il cielo rappresenta il livello operativo della competizione strategica, lo spazio ne costituisce ormai il livello superiore. Pechino considera il dominio spaziale uno strumento essenziale per garantire sicurezza nazionale, crescita economica e prestigio internazionale. La notifica presentata all’International Telecommunication Union per oltre 200.000 nuovi satelliti, che si aggiungono a programmi già esistenti per decine di migliaia di unità, testimonia l’ambizione di conquistare una posizione dominante nelle future infrastrutture orbitali. Il controllo delle frequenze radio e delle orbite disponibili non è soltanto una questione tecnica. Significa influenzare l’accesso alle comunicazioni globali, alle reti internet satellitari e ai servizi di osservazione terrestre. In altre parole, significa esercitare potere.

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Il quindicesimo Piano Quinquennale e la nuova economia spaziale

Nel 15° Piano Quinquennale (2026-2030) lo spazio è stato elevato a settore strategico prioritario. La leadership cinese non considera l’industria spaziale come un comparto separato dall’economia reale, ma come un acceleratore dello sviluppo industriale nazionale. Le applicazioni spaziali coinvolgono infatti telecomunicazioni, semiconduttori, materiali avanzati, batterie, intelligenza artificiale e sistemi di navigazione. Attraverso programmi come BeiDou, la Cina è già diventata un esportatore di servizi satellitari verso numerosi Paesi emergenti, mentre iniziative come Guowang e SpaceSail puntano a creare una risposta cinese alle grandi costellazioni occidentali. A ciò si aggiungono progetti ancora più ambiziosi, come il turismo spaziale, le centrali solari orbitali e i programmi di sfruttamento delle risorse extraterrestri.

Il legame tra sicurezza e finanza pubblica

Dietro questa espansione si trova un massiccio impegno finanziario statale. La spesa pubblica cinese nel settore spaziale ha raggiunto livelli che superano ampiamente quelli europei e si collocano al secondo posto mondiale dopo gli Stati Uniti. Si tratta di investimenti che rispondono a una precisa logica geopolitica: costruire infrastrutture dual use, capaci cioè di sostenere contemporaneamente sviluppo economico e capacità militari. Le reti satellitari per internet, ad esempio, possono fornire servizi commerciali ma anche garantire comunicazioni resilienti alle forze armate. Allo stesso modo, i sistemi di osservazione terrestre alimentano applicazioni agricole e industriali ma possono essere impiegati per il targeting militare e la sorveglianza strategica.

La sfida per l’Occidente

La vera novità non è che la Cina stia costruendo più aerei radar o più satelliti rispetto al passato. La novità è che sta tentando di creare una rete integrata di superiorità informativa, capace di collegare spazio, mare, aria e dominio elettromagnetico. In uno scenario di crisi attorno a Taiwan o nel Pacifico occidentale, la differenza potrebbe non essere determinata dal numero di missili disponibili, ma dalla capacità di individuare un bersaglio, trasmettere l’informazione e coordinare la risposta più velocemente dell’avversario. Per Stati Uniti ed Europa la competizione si sta quindi spostando dal possesso delle singole piattaforme alla resilienza delle reti. La partita del XXI secolo non si giocherà soltanto nei cieli o nello spazio, ma nella capacità di mantenere operative le infrastrutture informative quando saranno sottoposte a pressione militare, cybernetica ed economica. È su questo terreno che la Cina sta cercando di costruire il proprio vantaggio strategico di lungo periodo.