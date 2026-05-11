La mente umana dimentica. È un dato di fatto biologico, ma anche una sfida che l’uomo affronta da millenni. Dalle tavolette d’argilla dei Sumeri agli appunti digitali sui nostri smartphone, il bisogno di fissare il pensiero — di trattenere ciò che rischia di sfuggire — accompagna la nostra specie come un filo rosso.

Oggi viviamo un paradosso inedito: abbiamo accesso a più informazioni di qualsiasi generazione precedente, eppure la nostra capacità di ricordare sembra atrofizzarsi. Consumiamo contenuti in modo frenetico, sempre più brevi, sempre più frammentati. L’intelligenza artificiale può archiviare miliardi di dati, ma noi — esseri di carne e sinapsi — fatichiamo a ricordare cosa abbiamo letto la settimana scorsa.

Ma c’è un problema ancora più profondo: la memoria collettiva, quella che tiene insieme le comunità e fonda l’identità dei popoli, sta entrando in una fase critica. La progressiva scomparsa degli ultimi testimoni diretti della Seconda guerra mondiale segna un passaggio cruciale nella costruzione della memoria europea. Non si tratta soltanto della fine biologica di una generazione, ma della chiusura di una stagione in cui il racconto del Novecento è stato profondamente intrecciato con la presenza fisica, emotiva e morale di chi quegli eventi li aveva vissuti.

Prima di parlare di memoria collettiva, è utile capire cosa accade nel nostro cervello quando formiamo un ricordo. I meccanismi individuali, infatti, illuminano anche le dinamiche sociali della conservazione del passato. La memoria non è un archivio statico dove i dati vengono semplicemente depositati: la memoria non è una registrazione fedele, ma una ricostruzione attiva. Lo stesso vale per la memoria collettiva. Lo psicologo George Miller nel 1956 dimostrò che la memoria di lavoro può contenere circa sette elementi simultaneamente (il famoso “magical number seven”). Questa limitazione biologica ha implicazioni profonde: spiega perché ricordiamo meglio le storie che le liste, le emozioni che i fatti nudi.

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Per decenni, la testimonianza diretta ha rappresentato un ponte tra passato e presente. Le parole di sopravvissuti come Primo Levi non erano semplicemente fonti, ma veri e propri dispositivi civili: la loro presenza nelle scuole, nei tribunali morali della memoria pubblica, nei media, contribuiva a costruire un senso condiviso della storia. In quell’incontro diretto, la distanza temporale veniva annullata. Il passato parlava al presente senza filtri.

Levi dedicò l’intera esistenza post-Auschwitz a una missione precisa: rendere l’esperienza del Lager comprensibile a chi non l’aveva vissuta. I suoi libri — Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati — non sono semplici memorie. Sono tentativi metodici di costruire ponti cognitivi tra l’indicibile e il comprensibile. Levi era un chimico: il suo approccio alla testimonianza rifletteva questa formazione. Catalogava, analizzava, scomponeva. Non cercava l’empatia attraverso il pathos, ma attraverso la precisione. “Il testimone scomodo” — così si definiva — sapeva che la sua efficacia dipendeva dalla capacità di far capire, non solo di far sentire.

Consapevole dell’urgenza, Steven Spielberg fondò nel 1994 la USC Shoah Foundation (originariamente Survivors of the Shoah Visual History Foundation), con l’obiettivo di raccogliere e preservare le testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto. I numeri del progetto sono impressionanti: oltre 55.000 testimonianze video raccolte, interviste condotte in 65 Paesi e 43 lingue, più di 115.000 ore di registrazioni, espansione ad altri genocidi (Ruanda, Armenia, Guatemala, Cambogia). L’archivio rappresenta la più grande raccolta di testimonianze orali mai realizzata. Ma — e qui sta il nodo cruciale — guardare un’intervista registrata non è lo stesso che confrontarsi con una persona in carne e ossa.

La differenza non è solo emotiva. È epistemologica. Il testimone presente può essere interrogato, può rispondere a domande impreviste, può reagire al contesto specifico del suo pubblico. Il video, per quanto prezioso, è unidirezionale. Il passaggio dalla memoria vivente alla memoria archiviata si manifesta con particolare evidenza nei luoghi simbolo della Shoah. Musei, memoriali e siti storici stanno ripensando radicalmente la propria funzione.

Il Museo di Auschwitz-Birkenau ha accolto nel tempo milioni di visitatori. Per anni, la visita poteva includere l’incontro con un sopravvissuto. Oggi questa possibilità non esiste praticamente più. Il sito si trova a ripensare radicalmente la propria funzione. Il racconto si affida sempre più agli spazi, agli oggetti, alle tracce materiali: le tonnellate di capelli umani conservati nel Blocco 4, le valigie con i nomi dei deportati, le scarpe dei bambini, ammucchiate dietro le vetrine, le fotografie scattate dalle SS, poi recuperate. Il visitatore è chiamato a costruire autonomamente il proprio rapporto con il passato. Non c’è più una voce che guidi, che spieghi, che incarni. C’è il silenzio dei luoghi e il peso degli oggetti.

Piotr Cywiński, direttore del museo dal 2006, ha riflettuto a lungo su questa transizione: “Per settant’anni abbiamo potuto contare sulla presenza dei sopravvissuti. Ora dobbiamo imparare a trasmettere la stessa verità senza di loro. È una sfida enorme”. La riflessione tedesca sulla “memoria senza testimoni” (Erinnerung ohne Zeitzeugen) è particolarmente avanzata. I siti commemorativi dei campi di concentramento — Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen — hanno progressivamente sostituito la presenza dei sopravvissuti con percorsi didattici innovativi. Il modello si basa su tre pilastri:

-Biografie individuali — Invece di parlare di numeri, si raccontano storie singole. Al visitatore viene assegnata l’identità di una vittima specifica, di cui segue il percorso attraverso il campo.

-Documenti primari — Lettere, diari, fotografie, registri vengono presentati nella loro materialità originale, non solo come riproduzioni.

-Responsabilità dello spettatore — Il visitatore non è un ricettore passivo. Deve interpretare, collegare, trarre conclusioni. L’obiettivo non è replicare l’esperienza della testimonianza, ma costruire una nuova forma di coinvolgimento.

Il Mémorial de la Shoah di Parigi ha investito massicciamente nella digitalizzazione e negli strumenti educativi. La piattaforma online integra testimonianze video sottotitolate e indicizzate, archivi fotografici navigabili, percorsi didattici differenziati per età e livello, strumenti per la ricerca genealogica delle vittime. L’approccio francese punta sull’accessibilità: rendere le fonti disponibili al

Per le generazioni nate dopo il 2000, la Seconda guerra mondiale è lontana quanto le guerre napoleoniche lo erano per i nati negli anni ’60. Non c’è memoria familiare diretta, non ci sono nonni che raccontano. La guerra rischia di essere percepito come un evento quasi mitologico, scollegato dalla concretezza delle vite che lo hanno attraversato. Film, serie televisive, romanzi e contenuti digitali contribuiscono a costruire l’immaginario collettivo. Ma non sempre riescono a restituire la complessità storica. Oggi, questo argine si sposta sul terreno delle fonti e della ricerca. È più facile negare un documento che contraddire una persona in carne e ossa. I social media amplificano il problema. Contenuti negazionisti o revisionisti circolano liberamente, raggiungendo pubblici che non hanno gli strumenti critici per valutarli. La sfida diventa culturale: mantenere alto il livello di consapevolezza storica in una società sempre più esposta a semplificazioni e distorsioni.

Come si conserva ciò che rischia di andare perduto? Le strategie sono diverse a seconda che parliamo di memoria individuale o collettiva, ma condividono alcuni principi fondamentali.

La digitalizzazione offre possibilità senza precedenti per la conservazione della memoria. I vantaggi sono evidenti: capacità illimitata, accessibilità globale, ricercabilità, preservazione. Ma ci sono anche limiti significativi:

• Obsolescenza dei formati — Riusciremo a leggere i file di oggi tra cinquant’anni?

• Fragilità delle infrastrutture — Server, piattaforme, aziende possono scomparire;

• Sovraccarico informativo — L’eccesso di dati può ostacolare, non facilitare, la comprensione;

• Perdita del contesto — Un documento digitale isolato può perdere significato

C’è un principio che accomuna tutte le tecniche efficaci di conservazione della memoria: la narrazione. Il cervello umano non è progettato per ricordare dati isolati. È progettato per ricordare storie. Le informazioni inserite in una struttura narrativa — con personaggi, conflitti, sviluppi — vengono codificate in modo più profondo e duraturo. Questo vale anche per la memoria collettiva. I fatti storici che sopravvivono nelle culture sono quelli che sono stati trasformati in racconti. L’Olocausto rimarrà nella memoria occidentale non solo per i documenti negli archivi, ma perché è stato raccontato — da Levi, da Wiesel, da Anne Frank, da centinaia di testimoni e narratori.

Per gli storici, la scomparsa dei testimoni significa rafforzare il rigore metodologico e la capacità di comunicare al di fuori dell’accademia. Non basta produrre ricerca: bisogna renderla accessibile, comprensibile, rilevante. Per i public historian — gli storici che operano in ambito divulgativo, museale, educativo — la sfida è sviluppare nuovi linguaggi capaci di sostituire, almeno in parte, la forza della testimonianza diretta. Questo può significare:

• Narrazioni immersive — Realtà virtuale, installazioni interattive, esperienze che coinvolgano il visitatore attivamente;

• Storytelling digitale — Podcast, documentari, contenuti social che raggiungano i pubblici giovani dove sono;

• Educazione critica — Insegnare non solo i fatti, ma gli strumenti per valutare le fonti e riconoscere le distorsioni.

Per le istituzioni europee, significa investire in politiche della memoria che non si limitino alla commemorazione rituale, ma promuovano una comprensione critica del passato. I giorni celebrativi rischiano di diventare un rito vuoto se non sono accompagnati da un lavoro educativo profondo durante tutto l’anno.

La scomparsa dei testimoni non è la fine della memoria, ma l’inizio di una fase diversa — più complessa e più esigente. La storia non può più contare sulla presenza di chi l’ha vissuta: deve trovare nuove forme per restare viva, comprensibile e rilevante. In questo passaggio, l’Europa si confronta con una responsabilità inedita. Non si tratta solo di conservare il passato, ma di decidere come trasmetterlo alle generazioni che non avranno mai incontrato chi c’era.

È qui che si gioca il futuro della memoria: non nella quantità di informazioni disponibili, ma nella qualità delle narrazioni che sapremo costruire. La memoria, in fondo, è una scelta. Ogni generazione decide cosa ricordare e cosa dimenticare, cosa trasmettere e cosa lasciare morire. I testimoni ci hanno consegnato le loro storie. Ora tocca a noi decidere cosa farne.

Capire come il passato viene usato nel racconto dell’attualità è una delle sfide del giornalismo contemporaneo. Nata, come definizione, nell’ambiente accademico americano degli anni ’70, la public history è un concetto che si propone di fare da ponte tra il sapere esperto dello storico e la memoria vissuta dalla collettività. Per rendere la storia non solo accessibile, ma partecipata.

Proprio per questo ho realizzato un videocorso dedicato al rapporto tra public history e giornalismo narrativo. Per saperne di più clicca qui.