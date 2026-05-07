Ci sono libri di storia che ricostruiscono una sequenza di fatti, e ce ne sono altri che tentano qualcosa di più ambizioso: spiegare perché un paese, a distanza di decenni, continui a portarsi addosso i segni del proprio atto di nascita. L’alba della Repubblica. 1945-1948: l’imprinting della nuova Italia di Aldo Giannuli appartiene nettamente alla seconda categoria. Non è un semplice volume sul dopoguerra italiano, né una cronaca del passaggio dalla monarchia alla Repubblica, né una rassegna dei lavori della Costituente. È, piuttosto, un grande saggio interpretativo che assume quel triennio come la matrice profonda dell’Italia contemporanea: il luogo in cui si definiscono i rapporti di forza, le culture politiche, i dispositivi di contenimento, i patti sociali, le ambiguità istituzionali e perfino le anomalie permanenti del sistema repubblicano. Questo impianto è dichiarato fin dall’introduzione, dove Giannuli afferma che il libro nasce da quasi quarant’anni di riflessioni sul sistema di potere formatosi in Italia dopo il fascismo e ancora, pur trasformato, in larga misura vigente. La sua tesi è esplicita: se l’Italia è ancora oggi quel che è, nel bene e nel male, lo si deve al fatto che tra il 1945 e il 1948 furono gettate le fondamenta del sistema sociale, economico e politico della Prima Repubblica.

Questa premessa è decisiva perché permette di cogliere subito la natura del libro. Giannuli non scrive sotto il segno dell’anniversario celebrativo, ma della polemica storiografica. Egli contesta il cosiddetto “mainstream storiografico” e propone una lettura alternativa del dopoguerra, fondata su una categoria centrale: quella di “guerra civile latente”, destinata poi a trasformarsi in “guerra civile fredda”. È forse il nucleo teorico più forte e controverso dell’opera. Per l’autore, il triennio costituente non va letto come una semplice transizione dalla dittatura alla democrazia, ma come una fase in cui il conflitto interno resta aperto, non esplode in una guerra civile in senso pieno, ma continua a operare sotto traccia, dentro lo Stato, tra i partiti, nelle strade, nei servizi, nei rapporti internazionali e nell’immaginario delle classi dirigenti. Giannuli sostiene che il 18 aprile 1948 segna la “normalizzazione” di questa fase: non la fine del conflitto, ma il suo congelamento entro forme politiche e istituzionali più stabili. Da lì nascerebbe la “guerra civile fredda”, cioè una frattura permanente che non sfocia nello scontro armato generale, ma ordina la vita politica italiana per decenni.

Già qui si coglie il pregio maggiore del libro: la capacità di combinare storia politica, storia delle istituzioni, storia sociale, storia dell’intelligence e relazioni internazionali entro un unico telaio interpretativo. Giannuli rivendica apertamente un metodo transdisciplinare, criticando una storiografia troppo schiacciata sulla sola narrazione politica e troppo poco attenta ai nessi tra strutture giuridiche, assetti sociali, modelli organizzativi dei partiti, ruolo della Chiesa, apparati di sicurezza e dinamiche internazionali. In questo senso, L’alba della Repubblica è un libro che non si accontenta di raccontare chi ha vinto e chi ha perso, ma vuole spiegare come si sia costruita una “Costituzione materiale” del nuovo ordine italiano, distinta e in parte eccedente rispetto alla Costituzione formale. L’ambizione è notevole e, comunque la si giudichi, va riconosciuto che Giannuli la sostiene con una architettura di grande respiro: nove capitoli, dalle condizioni internazionali del dopoguerra fino alla “guerra civile fredda”, con snodi dedicati al sistema dei partiti, al clandestinismo fascista, alla rinascita dei servizi segreti, a Portella della Ginestra, alle svolte del 1947, a Pio XII, alla Democrazia Cristiana, al PCI e infine alla chiusura del ciclo costituente.

Un impianto poderoso, più interpretativo che narrativo

Il libro colpisce innanzitutto per la sua costruzione. Non è scritto come una storia lineare e piana del 1945-1948. È una macchina argomentativa. Ogni capitolo affronta un versante del problema e tende a dimostrare che il dopoguerra fu molto più drammatico, armato, ambiguo e internazionalizzato di quanto una certa memoria pubblica italiana abbia a lungo ammesso. La parte iniziale, per esempio, insiste su due elementi spesso dati per scontati e invece ripensati da Giannuli: il quadro internazionale e la condizione giuridica dell’Italia sconfitta. L’autore contesta il mito di Jalta come spartizione già definita del mondo e insiste sul fatto che la linea della “cortina di ferro” si consolidi gradualmente tra il 1946 e il 1948, anche attraverso la Grecia, la Cecoslovacchia e la politica del containment. Allo stesso modo, insiste sulla posizione ambigua dell’Italia: non pienamente alleata, non riducibile però nemmeno a semplice nazione vinta in senso uniforme, perché cobelligerante, ma seduta al tavolo di pace in una veste politica e istituzionale radicalmente diversa rispetto a quella che aveva dichiarato guerra. Questo tema non è un dettaglio tecnico: per Giannuli è uno dei fattori che rendono il caso italiano intrinsecamente instabile e aperto a pressioni contraddittorie.

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La forza del libro sta anche nel rifiuto di una lettura moralistica della storia. Giannuli polemizza con lo “storico-giudice”, con il metodo tribunalesco, con la storiografia che si mette nei panni dell’accusa o della difesa e trasforma il passato in un’aula di tribunale. Rivendica, al contrario, la necessità di capire tutti, di non fare sconti a nessuno, di essere più severi con la parte più vicina e più aperti con quella avversa per compensare le inclinazioni inconsce della militanza o della simpatia politica. È una dichiarazione metodologica importante, perché spiega il tono dell’intero volume: Giannuli è partecipe, evidentemente non neutro nel senso astratto del termine, ma cerca di darsi una disciplina interpretativa che consiste nel riconoscere la logica di ogni attore, anche di quelli ideologicamente lontani. Questo atteggiamento, nel libro, produce effetti interessanti soprattutto quando affronta il fascismo clandestino, Togliatti, la Chiesa di Pio XII o i servizi. Non sempre l’autore riesce davvero a sottrarsi alle proprie passioni polemiche, ma il tentativo è serio e spesso produttivo.

La guerra civile latente come chiave di lettura

La tesi della “guerra civile latente” è il perno del saggio e il punto da cui dipende gran parte del suo valore interpretativo. Giannuli insiste che il 25 aprile non chiude veramente la guerra civile; ne chiude una fase, ma quasi subito se ne apre un’altra. Al conflitto tra fascisti e antifascisti subentra rapidamente una frattura interna al campo vincitore, dentro il CLN, tra una linea moderata-conservatrice e una prospettiva di trasformazione più radicale. In più, pesano la povertà diffusa, la debolezza dell’ordine pubblico, la vendetta sociale, i conti irrisolti della Resistenza, la presenza di reti clandestine fasciste, i servizi stranieri, le armi nascoste, le aspettative rivoluzionarie o controrivoluzionarie. Per l’autore, ridurre la violenza del dopoguerra a una lunga coda caotica della guerra o, al contrario, a semplice criminalità comune significa non comprendere la struttura del momento. La sua ricostruzione insiste proprio sull’intreccio tra criminalità, vendetta politica, conflitto ideologico, resa dei conti sociale e penetrazione internazionale.

Questa impostazione è molto convincente in almeno due sensi. Primo: costringe a liberarsi dell’immagine rassicurante di una Repubblica nata in un clima quasi unanimistico, come se il referendum, la Costituente e la Carta avessero operato in un vuoto di forza. Secondo: restituisce centralità ai rapporti di potere concreti, agli apparati, alle armi, ai margini della violenza, agli attori irregolari. Il dopoguerra italiano, in questa chiave, non è la semplice “aurora” della democrazia, ma una fase liminare in cui la democrazia viene costruita mentre intorno sopravvivono ipotesi di guerra civile, tentazioni golpiste, formazioni clandestine e ingerenze di potenze straniere. È una lettura aspra, ma molto feconda. Inoltre, Giannuli le conferisce un esito paradossale: proprio da quel groviglio quasi miracoloso nascerà una delle migliori Costituzioni del mondo, pur segnata da limiti e punti critici. Questo contrasto tra drammaticità del contesto e qualità dell’esito costituzionale è uno dei motivi più interessanti del libro.

Va detto, però, che qui emerge anche uno dei rischi dell’opera. La categoria di “guerra civile latente” ha grande forza evocativa e interpretativa, ma tende a funzionare come una chiave totalizzante. In certi passaggi il lettore può avere l’impressione che quasi ogni fenomeno del dopoguerra venga ricondotto a quella matrice, con il pericolo di una certa ipersignificazione del conflitto. Non è una debolezza marginale: nei grandi libri interpretativi succede spesso che la categoria centrale, proprio perché potente, finisca per illuminare troppo e quindi per ombreggiare altre dimensioni. Tuttavia, nel caso di Giannuli, il rischio non annulla il risultato: lo obbliga semmai a essere discusso.

Il sistema dei partiti e la costituzione materiale del potere

Uno dei capitoli più importanti del libro è quello dedicato al “nuovo sistema di potere”. Qui Giannuli dà il meglio di sé come storico delle strutture. La nozione di “costituzione materiale” diventa lo strumento per spiegare come la Repubblica non nasca solo dalla Costituente e dal compromesso giuridico, ma anche da un insieme di patti politici, economici e sociali che definiscono chi governa, chi garantisce, chi media, chi contiene. L’autore insiste sul ruolo centrale dei partiti come “giunto cardanico” tra politica ed economia: è una formula molto efficace, perché restituisce l’idea della funzione di raccordo, di trasmissione e di stabilizzazione propria dei partiti della Prima Repubblica. Il sistema, secondo Giannuli, è già sostanzialmente pronto il 18 aprile 1948. La grande stabilità elettorale, il “sovratono partitico”, l’immobilità politica che segnerà per decenni la vita italiana non sono dunque un effetto tardivo, ma il precipitato di quella fondazione originaria.

Ancora più interessante è la descrizione della “costituzione materiale economica”. Giannuli parla di patti non scritti, come il “patto della reciproca esclusione” e il “patto della X”, che avrebbero regolato i rapporti tra mondo cattolico e mondo laico-finanziario: ai cattolici il predominio politico, ai laici il controllo delle grandi banche d’affari, ai cattolici una seconda linea bancaria più legata alla raccolta. Anche qui, più che la singola formula, conta l’intuizione di fondo: la Repubblica nasce come equilibrio tra sfere diverse del potere, non come puro trionfo della sovranità democratica. È un’idea forte, che sposta l’attenzione dall’agiografia costituzionale alla sociologia del potere. E obbliga a leggere la Prima Repubblica come una costruzione non soltanto ideologica, ma anche profondamente materiale, relazionale, negoziata e selettiva.

Da questo punto di vista, la recensione di L’alba della Repubblica non può limitarsi a dire che Giannuli racconta bene un periodo. Bisogna dire di più: Giannuli tenta di smontare il meccanismo di nascita del sistema repubblicano, di mostrarne gli ingranaggi, i punti di attrito, le alleanze implicite. È per questo che il libro risulta prezioso anche quando non convince del tutto. L’autore ha infatti il coraggio della struttura, qualità rara in una storiografia spesso ricca di dettagli ma povera di modelli esplicativi.

Il clandestinismo fascista e la continuità del conflitto

Un’altra sezione decisiva è quella sul clandestinismo fascista. Qui il libro rompe frontalmente con una narrazione che tende a considerare il fascismo repubblicano come sconfitto e dissolto, salvo qualche residuo nostalgico. Giannuli insiste invece sulla continuità di reti, servizi, apparati, circuiti di finanziamento, simboli e organizzazioni. La parte dedicata ai movimenti clandestini di destra, al servizio segreto della RSI, al Partito Fascista Democratico e alle Squadre d’Azione Mussolini mostra l’attenzione dell’autore per la dimensione organizzativa del postfascismo. Il punto non è semplicemente dire che il fascismo sopravvive; il punto è mostrare che sopravvive in forme adattive, clandestine, transitorie, in attesa di una nuova collocazione dentro il sistema. Anche la nascita del MSI viene letta in continuità con questa transizione dal sommerso alla luce pubblica, con il carico simbolico e politico che ne consegue.

Nelle conclusioni, Giannuli affronta il tema con un accento particolarmente netto. Il clandestinismo fascista, per lui, non è solo un problema giudiziario o memoriale, ma un problema sociale e politico. La sua sopravvivenza si intreccia con l’amnistia, con l’incompiutezza dell’epurazione, con la necessità, avvertita da settori dello Stato e delle classi dirigenti, di riassorbire o almeno neutralizzare un pezzo del personale politico e amministrativo del fascismo sconfitto. In questo senso, il libro coglie bene un nodo di lungo periodo della vicenda italiana: la Repubblica nasce sì contro il fascismo, ma non può evitare di incorporarne uomini, tecniche, culture amministrative, reti di relazione e quote di continuità. E questa continuità, nella lettura di Giannuli, non è accidentale: fa parte del compromesso complessivo che consente la stabilizzazione.

Qui il libro è particolarmente utile perché costringe a tenere insieme due verità spesso separate: da un lato la rottura rappresentata dalla Resistenza, dal referendum e dalla Costituzione; dall’altro la persistenza di pezzi di personale, apparati e culture del vecchio regime. La storiografia italiana, a seconda delle scuole, tende talvolta a enfatizzare uno solo dei due poli. Giannuli prova a tenerli entrambi e proprio per questo la sua lettura risulta più scomoda ma anche più realistica.

I servizi segreti come luogo originario della Repubblica profonda

Tra i capitoli più originali del volume c’è certamente quello sulla rinascita dei servizi segreti. Qui si vede una competenza specifica dell’autore, maturata anche attraverso consulenze giudiziarie e lavori su stragi, apparati e intelligence. Giannuli non tratta i servizi come una materia laterale o scandalistica, ma come un elemento costitutivo del nuovo ordine repubblicano. Sostiene che, prima ancora della ricostituzione formale del servizio segreto militare, in Italia pullulino servizi paralleli: lasciti della guerra, iniziative alleate, strutture legate agli industriali, agenzie coperte dei partiti, apparati occulti del Viminale. La formula dei “servizi deviati”, afferma, avrebbe finito col confondere le idee, perché in realtà questi apparati paralleli non sarebbero deviazioni accidentali, ma prolungamenti organici del dispositivo di potere. È una tesi molto forte e per molti versi illuminante.

La ricostruzione sui servizi è centrale anche per capire il dopoguerra come guerra civile latente. Se i partiti sono il “giunto cardanico” tra politica ed economia, i servizi sono il luogo in cui convergono sicurezza, rapporto con gli Alleati, anticomunismo, continuità statuale e gestione del possibile conflitto interno. Giannuli insiste sul triangolo tra servizi americani, servizio militare italiano e servizio delle grandi imprese industriali, che nella sua lettura costituirà una costante di lungo periodo. Mostra inoltre come i servizi del fascismo repubblichino alimentino il clandestinismo di destra e come, parallelamente, lo Stato repubblicano e il Viminale ricostituiscano sotto altre forme strutture di polizia politica o di controllo occulto. In questo senso, L’alba della Repubblica suggerisce che la “Repubblica profonda” nasca assieme alla Repubblica ufficiale. Non dopo, non negli anni della tensione, ma già nel 1945-1948.

Questa sezione del libro è probabilmente una delle più persuasive, perché mostra come la storia dell’intelligence non sia un sottogenere per specialisti, ma una chiave per leggere la qualità reale della democrazia italiana. E qui si vede anche un merito culturale del saggio: portare l’intelligence al centro della narrazione storiografica, contro il fastidio con cui molta accademia l’ha spesso marginalizzata. Giannuli lo dichiara già nell’introduzione, e poi mantiene la promessa.

Pio XII, la Chiesa e la saldatura conservatrice

Notevole è anche il capitolo su Pio XII, gli Stati Uniti e la Democrazia Cristiana. Giannuli dedica uno dei blocchi più ampi del libro alla Chiesa, e non è casuale. Nella sua interpretazione, la fede cattolica antimoderna e controriformista è uno dei collanti ideologici del blocco sociale moderato e conservatore che si impone nel dopoguerra. Non si tratta solo di dire che la Chiesa conta molto; si tratta di sostenere che senza la Chiesa di Pio XII non si capirebbe né la struttura della vittoria democristiana né il contenimento delle sinistre. La pressione sull’articolo 7 della Costituzione ne è, in questa prospettiva, uno degli snodi simbolici e sostanziali. Giannuli legge il voto comunista a favore dell’inclusione dei Patti Lateranensi come una grande concessione politica, che però non produrrà alcuna gratitudine da parte ecclesiastica. Anzi, nelle conclusioni ricorda che Pio XII ripagherà quel voto con la scomunica contro chi sosteneva in qualsiasi modo il PCI nel 1949.

Questo punto è decisivo perché illumina il modo in cui Giannuli legge la Chiesa: non come pura potenza spirituale né come semplice attrice morale, ma come forza politico-istituzionale capace di condizionare i patti fondamentali della Repubblica nascente. L’Italia, nella sua lettura, è il “cortile di casa” della Santa Sede e quasi il laboratorio dell’utopia di Pacelli; per questo la posta in gioco costituzionale e politica è più alta che altrove. La paura ecclesiastica è che una Costituzione rigida e liberale possa rimettere in discussione i privilegi concordatari e il regime speciale goduto dalla Chiesa nello Stato italiano. Da qui la durezza della pressione sull’articolo 7. In questa chiave, il libro non offre solo una storia della DC, ma una storia della triangolazione Chiesa-DC-Stati Uniti come pilastro dell’ordine repubblicano.

Qui Giannuli è particolarmente efficace quando mostra il nesso tra religione, conservazione sociale e moderatismo politico. Il suo lessico è talvolta tagliente, ma l’idea è chiara: la stabilità italiana non nacque semplicemente dal compromesso democratico, ma da una saldatura profonda tra ceti moderati, proprietà, blocco cattolico, apparati della forza e collocazione occidentale. Questo rende il libro importante anche per chi non condivida ogni conclusione dell’autore, perché costringe a rimettere al centro il tema del blocco sociale, non solo quello delle élite parlamentari.

De Gasperi e Togliatti: due grandi protagonisti, due giudizi spietati ma non schematici

Le pagine conclusive su De Gasperi e Togliatti sono forse il cuore politico del saggio. Giannuli formula su entrambi giudizi netti, talvolta severissimi, ma non riducibili a caricature.

Su De Gasperi, il giudizio è in fondo di ammirazione critica. Giannuli sostiene che il leader democristiano capì ciò che Togliatti non comprese: che l’Italia era e doveva restare un paese occidentale, con una competizione tra schieramenti alternativi e con un polo moderato capace di unire conservatori e riformisti moderati. La sua operazione consiste nello spostare a destra la DC rispetto agli orientamenti di Camaldoli, assorbire le componenti più moderate del cattolicesimo politico, emarginare la sinistra democristiana e predisporre i patti con il polo proprietario, con il polo della forza e con gli Stati Uniti. In questo senso, Giannuli legge De Gasperi come l’architetto vincente della formula centrista e del nascente “Stato profondo”. Nelle conclusioni scrive in sostanza che De Gasperi fece un’operazione di destra, ma seppe farla e portarla a termine. È una sintesi fulminante, che rende bene la postura dell’autore: nessuna agiografia, ma riconoscimento di una superiore efficacia strategica.

Su Togliatti, il giudizio è ancora più drammatico. Giannuli gli riconosce intelligenza, abilità politica, il merito di avere evitato la guerra civile e di avere permesso l’approvazione della Costituzione. Ma per il resto, sulla stagione costituente, è durissimo: sostiene che Togliatti “sbagliò praticamente tutto”, inanellando una serie di errori di calcolo e scelte controproducenti non solo per la sinistra nel suo complesso, ma anche per gli interessi del PCI. L’autore contesta la “doppiezza togliattiana”, pur precisando che forse sarebbe più corretto parlare di ambiguità tattica che di doppiezza pura. Secondo Giannuli, Togliatti tollera l’equivoco sulle armi e sulle aspettative insurrezionali della base per evitare scissioni o correnti estremiste, ma così finisce per alimentare l’idea che il PCI giochi su due tavoli. Inoltre, nelle conclusioni gli imputa le grandi concessioni fatte alla Chiesa, alla Confindustria, al clandestinismo fascista, al polo della forza, senza ottenere nulla in cambio. È uno dei passaggi più polemici e più forti del volume.

Il bello di queste pagine è che, pur nella loro severità, evitano il manicheismo più banale. De Gasperi non è l’eroe della libertà; è il costruttore efficace di un ordine moderato-conservatore. Togliatti non è il genio infallibile della transizione; è un grande politico che, nel momento decisivo, sbaglia struttura dell’Italia, natura dell’Occidente e rapporto fra concessione tattica e accumulazione di forza. È una lettura discutibile, certo, ma molto stimolante. E ha il merito raro di sottrarre entrambi i protagonisti alla pigrizia rituale della celebrazione scolastica.

Nenni, Saragat e il terzo spazio mancato

Anche le pagine dedicate al PSI sono importanti, perché mostrano un altro aspetto della tesi di Giannuli: la scomparsa di un terzo polo laico e progressista avrebbe scavato il fossato definitivo tra blocco centrista e sinistre, rendendo la linea rossa della guerra fredda anche una linea di delegittimazione nazionale delle sinistre, vissute come agenti dello straniero. La scissione saragattiana, nella lettura di Giannuli, non è soltanto la rottura di un partito, ma il passaggio che rende possibile una maggioranza senza comunisti e socialisti e avvia stabilmente la formula del centrismo. Nenni e Saragat appaiono così come due protagonisti forti ma incapaci, per ragioni diverse, di costruire una vera alternativa autonoma: il primo troppo attratto dall’intesa con il PCI, il secondo troppo pronto a fare del suo partito una forza di sostegno del blocco centrista. La conseguenza è che il terzo polo laico-progressista non si consolida e il sistema si irrigidisce.

Qui il libro coglie un punto essenziale della storia italiana: la mancata formazione di una sinistra riformista autonoma e pienamente legittimata come forza di governo. È una linea interpretativa che ha avuto molta fortuna in varie forme, ma Giannuli la iscrive in una cornice più ampia, dove non si tratta solo di cultura politica o di errori soggettivi, bensì di una struttura del conflitto e di una disposizione internazionale che rendeva difficilissima, forse impossibile, quella soluzione.

Stabilità e immobilità: la formula più riuscita del libro

Fra le molte formule usate da Giannuli, ce n’è una che probabilmente riassume meglio di tutte la sua interpretazione dell’Italia repubblicana: “stabilità + immobilità politica”. È una sintesi molto felice. Da un lato, l’Italia appare come il Paese più stabile dell’area mediterranea: niente colpi di Stato vincenti, nessuna guerriglia generalizzata, una democrazia liberale che resiste, una capacità di tenuta economica non banale, una certa continuità istituzionale. Dall’altro lato, quella stessa stabilità si paga con immobilismo, dualismo Nord-Sud irrisolto, corporativismo, corruzione sistemica, centralità abnorme dei partiti e limitata mobilità politica. Giannuli insiste sul fatto che DC e PCI abbiano avuto insieme il grande merito di evitare all’Italia un destino greco, ma anche il grave demerito di avere contribuito a un lungo congelamento del sistema. È un giudizio pesante, ma efficace.

Questa idea rende il libro particolarmente attuale. Perché in fondo L’alba della Repubblica non parla solo del 1945-1948. Parla del modo in cui l’Italia continua ancora oggi a vivere dentro alcuni dispositivi nati allora: il rapporto ambiguo tra stabilizzazione e blocco, il peso degli apparati, la difficoltà del ricambio, il ruolo delle collocazioni internazionali, la tendenza a confondere pacificazione con neutralizzazione del conflitto. In questo senso il libro ha una forte valenza contemporanea senza essere un pamphlet sul presente. E questo è un grande pregio.

I limiti: sovraccarico interpretativo, tono polemico, rischio di ipercoerenza

Proprio perché il libro è ambizioso, i suoi limiti sono quelli tipici delle grandi costruzioni. Il primo è il rischio di sovraccarico interpretativo. Quando una categoria come “guerra civile latente” o “Costituzione materiale” funziona così bene, la tentazione è usarla come una chiave universale. In alcuni punti il lettore può avvertire una certa tendenza a riportare fenomeni diversi sotto un unico disegno, con il rischio che la complessità concreta venga piegata alla coerenza dell’impianto. Non è un difetto secondario, anche se è in parte il prezzo inevitabile di una sintesi forte.

Il secondo limite è il tono. Giannuli scrive spesso con energia polemica, e questo rende il libro vivo, leggibile, a tratti trascinante. Però talvolta l’acidità verso altri storici o verso alcune interpretazioni appare eccessiva. Non distrugge la qualità del saggio, ma ne rende più evidente la dimensione di intervento militante, pur dentro la dichiarata volontà di onestà intellettuale. Del resto lo stesso autore, nell’introduzione, ammette di poter non essere sempre all’altezza della regola che si è imposto.

Il terzo limite riguarda l’equilibrio fra documentazione e interpretazione. Il libro è ricco di materiali, note, riferimenti, consulenze, esperienze maturate in sedi giudiziarie e parlamentari. Ma proprio questa ricchezza, talvolta, sembra essere orientata in modo molto deciso verso la tesi generale. Non si tratta di dire che la tesi sia arbitraria; si tratta di osservare che la selezione del materiale risponde a un progetto dimostrativo molto forte. Anche questo, peraltro, non è un limite che invalida il libro. Semmai lo qualifica: è un libro da discutere, non da subire.

Un libro importante, forse inevitabile

Alla fine, la misura di L’alba della Repubblica non sta solo nelle singole ricostruzioni, pur spesso notevoli, ma nella sua capacità di imporre una domanda: la Repubblica italiana è davvero nata come ci piace raccontarla? Oppure è nata da una miscela molto più inquieta di guerra sospesa, mediazioni forzate, patti conservativi, apparati paralleli, ingerenze straniere e conflitti congelati? Giannuli risponde senza esitazione scegliendo la seconda strada. E costruisce, su questa base, una lettura complessiva della Prima Repubblica come ordine riuscito e insieme bloccato, stabile e immobile, democratico e profondamente segnato dalla logica del contenimento.

È un libro che non si limita a riaprire una discussione storiografica; la sposta. E il suo merito maggiore sta forse proprio qui. Anche chi dissentirà da alcune conclusioni dovrà fare i conti con una massa di problemi che Giannuli rimette al centro: la continuità del clandestinismo fascista, la centralità dell’intelligence, il ruolo costitutivo della Chiesa pacelliana, la funzione materiale dei partiti, la vera natura del centrismo, gli errori strategici del PCI, la qualità del compromesso repubblicano. Sono tutti nodi essenziali, e raramente vengono tenuti insieme con una simile ampiezza.

Per questo L’alba della Repubblica è un libro importante. Non perché chiuda il dibattito, ma perché lo riapre nel modo giusto: mostrando che la nascita della Repubblica non fu un rito fondativo pacificato, bensì un passaggio pieno di ombre, di rischi, di violenze, di scelte irreversibili. E mostrando anche che la forza della Repubblica italiana derivò proprio da quella fondazione tormentata, dalla sua capacità di stabilizzare un Paese che avrebbe potuto prendere strade molto peggiori. Il giudizio finale di Giannuli è severo ma non nichilista. Non c’è alcuna nostalgia per ciò che non accadde, nessuna mitologia della rivoluzione mancata, nessuna indulgenza per gli apparati conservatori. C’è piuttosto l’idea che l’Italia abbia evitato il peggio pagando però un prezzo alto: la lunga durata di un ordine bloccato. Anche per questo il libro merita attenzione. Perché obbliga a guardare la Repubblica non come una forma compiuta della libertà, ma come un equilibrio storico concreto, pieno di meriti, di limiti e di ipoteche.

Se dovessi riassumere in una formula il senso di questa recensione, direi così: Giannuli ha scritto un saggio di combattimento, ma sorretto da una visione d’insieme rara; un libro discutibile in diversi punti, ma troppo ricco per essere eluso; un’opera che non consola e non semplifica, e proprio per questo utile. In un paese dove la storia repubblicana è spesso raccontata per liturgie, conformismi e pigrizie scolastiche, L’alba della Repubblica ha il merito di rimettere il conflitto al centro. E di ricordare che le costituzioni, i sistemi politici, i partiti e persino le democrazie nascono quasi sempre in mezzo a forze più oscure e più dure di quelle che i manuali preferiscono raccontare