DarkSide guida alla scoperta dei misteri più cupi d’Italia

DarkSide raddoppia: dal digitale al fisico, atto secondo. Con InsideOver a fianco. Il format di narrazione delle storie segrete e più misteriose d’Italia nato nel 2020, in piena emergenza pandemica, da un’idea del giornalista investigativo e agente letterario Gianluca Zanella, che ha coinvolto subito il cronista e storico dell’Italia repubblicana Marcello Altamura, rilancia il format in presenza.

Dalla presentazione di libri di taglio investigativo alle inchieste sulla storia d’Italia in collegamento streaming DarkSide, che nel tempo è cresciuto in struttura e complessità, fino a giungere alla conquista degli auditorium. In partnership con il Comune di Vasanello (provincia di Viterbo), nel 2022 DarkSide ha organizzato la prima rassegna “dal vivo” con un grande successo di pubblico. Tra gli ospiti: Francesco Pazienza, Luca Palamara, Giancarlo Capaldo, Davide Vecchi, Nino Di Matteo, Sebastiano Ardita.

Parliamo della naturale evoluzione del lavoro di Zanella e Altamura, arrivato a sviluppare anche inchieste. La sua peculiarità – riconosciutaci dal pubblico – è sempre stata quella di coinvolgere nelle puntate i protagonisti delle storie di DarkSide parla e, allo stesso tempo, di dare spazio al pubblico stesso per fare domande. Spesso scomode.

Nel 2022, per la prima volta DarkSide ha portato in mezzo alla gente personaggi che solitamente si vedono in televisione, dando a tutti l’opportunità di fare domande, conoscere, toccare con mano i “misteri d’Italia”. Il tutto strizzando l’occhio tanto alla storia, quanto all’attualità. La Mafia, i fatti di sangue, l’eversione rossa e la minaccia più grave mai giunta per la Repubblica, l’eversione nera neofascista responsabile del fallito Golpe Borghese, dal nome dell’omonimo generale traditore che lo orchestrò, e delle Stragi di Piazza Fontana a Milano, Piazza Loggia a Brescia e della Stazione di Bologna, tutto accertato dalla magistratura, DarkSide ha sempre operato con trasparenza su temi scomodi dove esistono segreti indicibili. Puntando a portarli allo scoperto.

Nel 2023 si registra la seconda edizione della rassegna a Vasanello, di cui InsideOver è media partner insieme a TusciaWeb. L’incontro inaugurale, quello del 25 febbraio con Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta è stato dedicato alla scomparsa della piccola Denise Pipitone, e ha registrato un’affluenza di pubblico incredibile, confermando l’interesse del pubblico verso la ricerca della verità.

Gli ospiti di questa seconda rassegna sono tanti e di alto livello: il 10 marzo, a 30 anni dall’operazione Colosseo che nel 1993 smantellò la Banda della Magliana, DarkSide ospite chi quella banda ha contribuito a crearla: Antonio Mancini, detto l’Accattone. Con lui si parlerà di una stagione tragica che va dalla fine degli anni Settanta fino ai primi anni Novanta, incrociando fatti di cronaca e di sangue, molti dei quali ancora avvolti nel mistero (omicidio Pecorelli, Emanuela Orlandi, per dirne alcuni) e riconducibili alle collusioni con l’estrema destra eversiva.

Il 24 marzo avremo ospite Attilio Alessandri, detto anche Agente Cobra, uno dei poliziotti più temuti e decorati della capitale, fresco di stampa di un libro appena uscito e che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Alessandri, per 40 anni nella squadra mobile, a capo della mitica “Squadra Cobra”, ha dato la caccia per quattro decenni ai rapinatori e ai banditi più feroci della Capitale, ma non solo. Tra i suoi arresti eccellenti ricordiamo Massimo Carminati (nel 1999, dopo il furto al caveau del tribunale di Roma), Massimiliano Avesani – il “principe di Malaga” -; Pippo Calò. Una dele ultime operazioni cui ha preso parte è stata l’arresto di uno dei killer di Luca Sacchi.

Il 14 aprile sarà ospite il Comandante Alfa, uno dei fondatori del GIS dei carabinieri. Ancora oggi protetto dal mephisto, racconterà la sua esperienza al cardiopalma e le sue operazioni speciali. Il 28 aprile parlerà il Capitano Ultimo, famoso per aver arrestato Totò Riina, più volte al centro dei riflettori, personaggio in un certo senso mitico.

Il 19 maggio avremo ospite un “dinosauro” degli anni di piombo: l’ex generale dei Carabinieri Antonio Cornacchia, alias Airone1 (suo nome in codice nel Sismi). Cornacchia è stato al centro delle principali vicende oscure degli anni di Piombo. Il suo nome compare nella lista della P2. Amico di Antonio Varisco, trucidato da un commando delle Br, si è occupato del delitto di Mino Pecorelli e del sequestro Moro.

Il 26 maggio, come ultimo appuntamento, si parlerà un tema poco dibattuto ma destinato ad aprire scenari inquietanti e a riscrivere la nostra storia recente: ovvero la partecipazione di alcune donne nei commando “apparentemente solo mafiosi” che compirono i clamorosi attentati nel 1993 (Via Fauro, via dei Georgofili, via Palestro), ma la cui presenza di intravede anche nella strage di Capaci. DarkSide lo farà con il magistrato Gianfranco Donadio, il giornalista Sky Massimiliano Giannantoni e il criminologo Federico Carbone. La corsa alla scoperta dei grandi misteri d’Italia continua. E InsideOver marcia assieme a DarkSide.