Un recente scandalo di spionaggio ha portato alla luce le profonde tensioni tra Ucraina e Ungheria, due Paesi che, pur vicini geograficamente, non godono di buoni rapporti diplomatici. Anzi. Secondo quanto riportato da Newsweek, l’Sbu, il servizio di intelligence ucraino, ha annunciato di aver smantellato una rete di agenti legati all’intelligence militare ungherese, un caso senza precedenti nella storia del Paese. L’operazione ha portato all’arresto di due ex militari ucraini, un uomo e una donna, accusati di aver passato informazioni sensibili ai loro referenti ungheresi in cambio di denaro. Se condannati, rischiano l’ergastolo.

Secondo l’Sbu, la rete di spionaggio si concentrava sulla raccolta di informazioni relative alla sicurezza militare della regione della Transcarpazia, al confine con l’Ungheria. Gli agenti avrebbero analizzato le vulnerabilità delle difese terrestri e aeree della zona, ma non solo: tra i loro compiti c’era anche quello di sondare l’opinione della popolazione locale, in particolare per capire come i residenti avrebbero reagito a un’eventuale presenza di truppe ungheresi nella regione. La reazione di Budapest non si è fatta attendere: nella giornata di venerdì, infatti, la TeK ungherese ha arrestato nella capitale una presunta spia di Kiev.

Un rapporto già teso

Le rivelazioni arrivano in un momento di crescenti attriti tra Kiev e Budapest, alimentati dalle posizioni divergenti dei due Governi sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell’Europa. A differenza dell’Ucraina, che aspira a entrare nell’Unione Europea e nella Nato, l’Ungheria è già membro di entrambe le organizzazioni, ma sotto la leadership di Orbán ha adottato una linea politica che spesso si scontra con l’establishment euroatlantista. Budapest si è opposta ripetutamente agli aiuti militari a Kiev e ha chiesto una distensione nei rapporti con Mosca, suscitando critiche da parte dei partner europei.

🚨Hungary’s TEK arrested an alleged Ukrainian spy—ex-diplomat—in downtown Budapest on Friday. He was swiftly expelled to Kyiv.



This comes after Ukraine's SBU busted 2 Hungarian military intelligence agents, prompting tit-for-tat expulsions: first 2 Ukrainians, then 2 Hungarians. pic.twitter.com/YU53aHbMd1

May 10, 2025

Le tensioni si sono intensificate anche sul piano dell’integrazione europea. Orbán, infatti, si oppone all’adesione di Kiev al blocco dei 27 Stati membri. Secondo il premier ungherese, l’ingresso dell’Ucraina nell’UE metterebbe a rischio i fondi di sviluppo per gli Stati membri e danneggerebbe gli agricoltori ungheresi, a causa della competizione con i prodotti agricoli ucraini. In un post su Facebook del 24 aprile, Orbán ha dichiarato: “L’adesione dell’Ucraina all’UE mette in pericolo tutti i nostri risultati finora. Non lasciate che superino gli ungheresi!”.

Le tensioni sulla Transcarpazia

Le tensioni tra Ungheria e Ucraina riguardano la tutela della minoranza ungherese nell’Oblast’ di Zakarpattya, in Ucraina occidentale. Le relazioni bilaterali tra le due nazioni sono peggiorate dopo Euromaidan e l’insediamento di un Governo marcatamente nazionalista, in particolare con l’approvazione, nel 2017, di una legge ucraina sull’istruzione che promuove l’uso prevalente della lingua ucraina nelle scuole, anche quelle delle minoranze ungheresi, iniziativa che ha scatenato forti proteste da parte di quest’ultima. La minoranza ungherese ha percepito questa misura come una minaccia alla propria identità culturale e linguistica, accusando Kiev di assimilazione forzata. L’Ungheria ha reagito duramente, definendo la legge discriminatoria e bloccando alcune iniziative dell’Ucraina in seno alla Nato.

Non parliamo di una questione di poco conto: la minoranza ungherese in Ucraina, concentrata principalmente in Transcarpazia, conta infatti circa 150.000 persone, pari a circa il 12% della popolazione della regione, secondo stime pre-conflitto. Pertanto, a differenza di ciò che molti pensano, le tensioni tra Orban e Zelensky non solo solamente dovute a una differente visione del conflitto russo-ucraino ma riguardano anche questioni di identità culturale, diritti linguistici e tutela della minoranza ungherese, minacciate – secondo Budapest – dalle politiche nazionaliste ucraine.