Il volume Intelligence di Mario Caligiuri edito da Treccani si colloca in un punto esatto della nostra epoca: quello in cui le società democratiche hanno smarrito il contatto con la realtà, non perché la realtà sia diventata più complessa ma perché gli strumenti per descriverla e comprenderla si sono consumati. È la crisi delle parole prima ancora che delle istituzioni. Ed è su questo vuoto che Caligiuri costruisce un percorso rigoroso, portando l’intelligence fuori dalla cronaca, dallo stereotipo e dal folklore mediatico in cui è rimasta imprigionata per decenni, e restituendole il suo significato originario: la capacità di vedere ciò che gli altri, ancora, non vedono.

L’intuizione che attraversa tutto il libro è semplice ma rivoluzionaria: l’intelligence non è un settore dello Stato, è una forma della mente. Non coincide con le agenzie, le sigle, i servizi. Non è fatta di spie, intercettazioni e operazioni clandestine. È, prima di tutto, un metodo di conoscenza. Un modo di leggere i fenomeni, di distinguere il vero dal contaminato, di cogliere i segnali che precedono le grandi svolte della storia. In un mondo che produce informazione più velocemente di quanto l’essere umano possa elaborarala, questa capacità non è più un lusso: è una condizione di sopravvivenza civile.

Caligiuri apre il libro con un’osservazione che definisce la cornice del ragionamento: il linguaggio non riesce più a stare dietro agli eventi. Continuiamo a usare categorie nate per un mondo che non esiste più: geopolitica, sicurezza, libertà, educazione. Parole potenti, certo, ma svuotate. Per questo l’intelligence, nella sua essenza più pura – quella che separa il segnale dal rumore – diventa la nuova alfabetizzazione del XXI secolo. È la scienza che ricostruisce il rapporto tra parola e realtà, là dove la disinformazione e la saturazione digitale lo hanno frantumato.

Da qui si capisce anche perché l’intelligence, secondo Caligiuri, non sia più una funzione d’élite. È una necessità sociale. Serve ai cittadini, che ogni giorno sono bombardati da informazioni manipolate, falsi esperti, notizie confezionate per orientare emozioni e scelte politiche. Serve alle aziende, che competono in mercati globali dove l’analisi informativa è più decisiva del capitale. E serve agli Stati, che si confrontano con minacce senza confini, né militari né geografici. Il mondo digitale, dice Caligiuri, ha ribaltato le gerarchie: oggi l’informazione non accompagna il potere, lo precede.

La ricostruzione storica è uno dei capitoli più piacevoli e sorprendenti del volume. Le origini dell’intelligence, infatti, non nascono nei gabinetti di guerra del Novecento, ma nella notte dei tempi. Caligiuri ripercorre episodi antichissimi – dagli esploratori inviati da Mosè nella terra di Canaan ai dispacci criptati delle corti europee – e mostra come l’arte dell’informazione sia sempre stata la vera leva delle civiltà. La Venezia mercantile, che trasformò l’ascolto e la raccolta delle notizie nel primo grande sistema informativo della storia. La Firenze dei Medici, che usò l’intelligence per sostenere il proprio potere economico e politico. L’Inghilterra di Elisabetta I, dove sir Francis Walsingham costruì una rete senza precedenti, architrave dell’attuale intelligence britannica. Ogni volta, più che la forza militare, a determinare la potenza è stata la capacità di sapere prima e interpretare meglio.

Il libro insiste su un altro punto cruciale: l’intelligence non è solo lo strumento del potere, è il suo limite. È ciò che consente alla politica di non precipitare nel decisionismo cieco, di non cedere allo spontaneismo ideologico, di non vivere alla giornata. Per questo Caligiuri lega strettamente intelligence e democrazia. E lo fa ricordando una verità spesso ignorata: una democrazia senza un sistema informativo forte e competente è una democrazia vulnerabile. Vulnerabile ai condizionamenti esterni, ai flussi finanziari non trasparenti, alla propaganda digitale, alle narrazioni tossiche. La sicurezza nazionale, nelle democrazie mature, non è mai un costo: è la condizione che rende possibile tutto il resto.

C’è poi il tema della memoria, che l’autore tratta con un’acutezza rara. Viviamo nell’epoca dell’“informazione infinita” ma della “memoria assente”. Ricordiamo sempre meno, perché deleghiamo alle macchine la conservazione dei dati e al web la selezione dei significati. Questo, dice Caligiuri, è un rischio storico. Le società senza memoria perdono il futuro, perché non sono più in grado di collegare cause ed effetti. L’intelligence diventa allora un esercizio di ricostruzione: dare un senso ai frammenti, unire i punti, leggere le traiettorie. È qui che la disciplina incontra le neuroscienze: capire il mondo richiede prima di capire come funziona la nostra mente.

Un altro merito del volume è quello di ricondurre l’intelligence al suo contesto più ampio, cioè la trasformazione digitale. Il confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale è descritto come il vero conflitto del nostro secolo. Non un conflitto militare, ma cognitivo. L’algoritmo che impara da sé rappresenta una sfida alla nostra capacità di discernere, e quindi alla sovranità dell’essere umano. Le guerre del futuro, dice Caligiuri, si combatteranno sulla capacità di governare il dato, non sul numero di carri armati. E l’algoritmo non è neutrale: orienta, filtra, seleziona. In questo quadro, l’intelligence diventa l’antidoto alla “dipendenza cognitiva” dalle tecnologie, restituendo all’uomo la capacità di interpretare invece di subire.

Molto interessante è anche l’analisi dell’intelligence italiana. Caligiuri non edulcora nulla: ricorda con precisione gli episodi oscuri, le deviazioni, gli abusi, la diffidenza storica tra servizi e magistratura. Ma mostra come, dal 1977 in poi, il sistema sia stato progressivamente normalizzato, regolato, coordinato. La riforma del 2007, in particolare, ha segnato un salto culturale, rendendo più chiaro il rapporto con il governo e più trasparente il controllo parlamentare. È un capitolo importante, perché aiuta a liberare l’intelligence italiana dal cliché del “ramo deviato dello Stato”, restituendole la sua dimensione istituzionale e democratica.

Il volume si chiude con una riflessione che riassume tutto il percorso: l’intelligence deve diventare una materia di studio. Non per formare “piccoli agenti segreti”, ma per sviluppare la capacità critica, l’attenzione al dettaglio, la consapevolezza del contesto. In un’epoca in cui tutti siamo esposti alla manipolazione informativa, l’intelligence è una forma di autodifesa civile. Ed è un invito che riguarda soprattutto la scuola e l’università, che troppo spesso continuano a insegnare un sapere frammentato, incapace di leggere la complessità.

Il risultato è un libro che non parla solo di intelligence: parla di noi, della società in cui viviamo, delle nostre fragilità cognitive. Parla del potere delle immagini, dei pregiudizi, delle suggestioni emotive. Parla del rischio di diventare prigionieri dell’ideologia della velocità, senza più il tempo di comprendere ciò che accade. E allo stesso tempo parla della possibilità opposta: quella di recuperare un pensiero lungo, una visione strategica, un rapporto equilibrato tra informazione e decisione.

In definitiva, Intelligence è una bussola in un mondo che ha perso l’orientamento. Ricorda che il primo dovere di una società non è reagire, ma capire. Non difendersi, ma leggere il contesto. Non accumulare dati, ma cercare significato. È un libro che restituisce all’intelligence la sua natura originaria: quella di un sapere che protegge perché illumina. Che anticipa perché comprende. E che, se applicato con onestà e rigore, può diventare il fondamento non di un potere nascosto, ma di una democrazia più consapevole, più matura e più stabile.