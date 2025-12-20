Negli ultimi mesi è emerso un quadro sorprendentemente coerente: la Russia, isolata dalle forniture occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina, ha costruito una rete di approvvigionamento alternativa nel Sud-Est asiatico. Al centro di questa rete c’è la Thailandia, divenuta uno snodo per la manutenzione e il rifornimento di componenti aeronautici necessari a mantenere operativa la flotta civile russa.

Bangkok offre ciò che a Mosca serve: uno hub logistico imponente, una posizione geopolitica non allineata e un’industria locale desiderosa di inserirsi in un mercato lasciato scoperto dalle sanzioni. Aziende come Siam Aero o Sky Kingdom — poco note fino al 2024 — hanno registrato incrementi di fatturato sorprendenti, perfettamente compatibili con un boom di esportazioni di ricambi e attrezzature destinate a vettori russi.

Le ispezioni compiute da funzionari statunitensi e le indagini in corso negli USA su individui e società collegate indicano che Washington ha individuato la direttrice thailandese come uno dei corridoi più attivi nell’elusione delle sanzioni. Un ex-agente immobiliare russo-canadese, oggi a capo di un’azienda di ricambi con sede a Bangkok, è uno degli esempi di questa fitta rete di intermediari.

L’ombra lunga delle tecnologie israeliane

A rendere ancora più sofisticata questa struttura è la presenza di aziende israeliane del settore cyber. Non si tratta di iniziative statali, ma di un ecosistema privato alimentato da specialisti provenienti dall’intelligence tecnologica israeliana, che negli ultimi anni ha costruito una forte presenza nel Sud-Est asiatico.

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In Thailandia varie società israeliane offrono:

sistemi di criptazione avanzata per comunicazioni riservate

piattaforme logistiche per il tracciamento e la gestione delle spedizioni

strumenti di analisi dati per individuare controlli e rischi normativi

capacità OSINT per monitorare l’ambiente investigativo e diplomatico

Queste tecnologie, nate per la sicurezza interna e la lotta al terrorismo, diventano versatili in un contesto commerciale dove la priorità è evitare intercettazioni, intrusioni informatiche o controlli doganali eccessivamente scrupolosi. In alcuni casi, negli ultimi anni, rappresentanti delle autorità thailandesi hanno espresso posizioni critiche verso Israele, ma la cooperazione tecnica non si è interrotta: segno che il settore cyber israeliano è percepito come indispensabile.

Le joint venture russo-thailandesi

Il settore aeronautico è perfetto per operazioni di triangolazione: componenti facilmente camuffabili, catene di fornitura globali, normali rotte commerciali che mascherano spedizioni sensibili. Le joint venture russo-thailandesi sfruttano questo terreno con abilità.

Le caratteristiche ricorrenti sono:

continui cambi societari per evitare responsabilità legali

crescita dei ricavi in tempi anomali, compatibile con ordini urgenti da parte russa

figure ibride: ex piloti, broker aero-marittimi, uomini d’affari con doppia cittadinanza

triangolazioni con terzi Paesi per rendere non tracciabili origine e destinazione delle merci

La Thailandia, pur mantenendo formalmente neutralità e rispettando gli impegni internazionali, rischia di essere percepita come facilitatore di una filiera parallela che opera al margine delle regole globali.

Sanzioni, elusioni e nuove dipendenze

L’intera vicenda svela un punto essenziale: le sanzioni funzionano solo se il mondo le sostiene. In un contesto multipolare, dove molte economie asiatiche non intendono sacrificare i propri interessi per linee politiche occidentali, gli spazi per l’elusione aumentano. La Russia, tagliata fuori da Europa e Nord America, trova in Asia partner disponibili o almeno non ostili.

Per Israele, questa rete è una fotografia di come il suo settore cyber sia penetrato ovunque, anche in ambiti in cui la politica ufficiale non si espone. Tel Aviv non può controllare l’intero ecosistema delle sue aziende tecnologiche, ma ne beneficia in termini di influenza, relazioni e posizionamento strategico.

Per la Thailandia, invece, il margine di manovra è più stretto: il Paese deve bilanciare i rapporti con Stati Uniti e Cina, evitare pressioni diplomatiche e proteggere un’economia che dipende dagli scambi internazionali.

Il laboratorio delle prossime guerre economiche

Questa rete tra Bangkok, Mosca e attori cyber israeliani è un’anticipazione di ciò che diventerà la norma nel prossimo decennio: non più sanzioni contro un Paese, ma sanzioni contro interi sistemi di relazioni, reti commerciali e capacità tecnologiche. Chi saprà costruire corridoi alternativi avrà un vantaggio strategico enorme.

Il caso thailandese non è un episodio isolato. È un laboratorio della nuova guerra economica globale: invisibile, distribuita, tecnologica e giocata sempre più lontano dai confini ufficiali. È lì che si misurerà la capacità delle potenze di controllare o sfuggire all’ordine internazionale.