Da un quarto di secolo, sotto l’acronimo IQT, si muove un attore atipico, sospeso tra finanza e intelligence. Non è un fondo di investimento tradizionale e non lo è mai stato. Creato dalla CIA negli anni Novanta come In-Q-Tel, ha un compito chiaro: intercettare le tecnologie di rottura prima che arrivino sul mercato, selezionare quelle con applicazioni critiche per la sicurezza nazionale e legarle all’ecosistema americano. In altre parole, prevenire che l’innovazione scivoli altrove, sia a Pechino, a Mosca o in qualche altro centro di potere emergente.

Se i capitali tradizionali scommettono su profitti futuri, IQT scommette sul potere. E il potere, oggi, non si misura più solo in carri armati o portaerei, ma nella capacità di dominare i dati, la geolocalizzazione, i satelliti, i sistemi di intelligenza artificiale.

Palantir e Google Earth: casi emblematici

Non è un caso che IQT abbia sostenuto società come Palantir, diventata oggi una delle colonne portanti della difesa e della sicurezza occidentale, o che abbia partecipato al finanziamento di un progetto poi evoluto nell’antenato di Google Earth. Dietro queste storie si intravede un disegno preciso: trasformare l’innovazione civile in strumento di supremazia geopolitica.

Palantir non è solo una piattaforma di analisi dati: è un sistema che permette a governi e intelligence di leggere e prevedere i comportamenti delle società contemporanee. Google Earth non è stato un semplice strumento di navigazione: è l’occhio che ha reso disponibile a tutti ciò che prima era monopolio dei satelliti militari.

Economia e sicurezza, le due facce della medaglia

Sul piano economico, IQT agisce come un acceleratore di politiche industriali occulte. Ogni start-up finanziata entra in un circuito in cui l’innovazione si lega ai contratti pubblici e alla difesa. Washington usa così il capitale privato per alimentare la sua superiorità strategica, riducendo i rischi di dipendenza e moltiplicando la sua influenza.

Per i partner – Europa inclusa – questo sistema rappresenta un dilemma. Collaborare con IQT significa accedere a fondi, mercati e network globali. Ma significa anche cedere quote di sovranità tecnologica, perché le tecnologie più promettenti finiscono inevitabilmente sotto il controllo americano.

La dimensione strategico-militare

Le tecnologie che IQT finanzia non sono neutre. Oggi non esiste più distinzione netta tra civile e militare. L’intelligenza artificiale può servire a ottimizzare catene di montaggio o a guidare sciami di droni. I sistemi di cybersecurity possono proteggere i dati di una banca o bloccare le comunicazioni di un esercito nemico. La realtà aumentata può animare videogiochi o addestrare soldati per la guerra urbana.

In questo senso, IQT diventa parte integrante del complesso militare-industriale americano, aggiornando la vecchia logica della “dual use technology”. Gli investimenti sono il preludio a nuove dottrine militari: la guerra cognitiva, la guerra dei dati, la guerra elettronica.

Lo specchio della competizione globale

Cina e Russia non stanno a guardare. Pechino, con i suoi fondi sovrani e colossi come Huawei, Tencent e Baidu, ha creato un ecosistema in cui ogni innovazione può essere assorbita dall’apparato statale. Mosca, più fragile economicamente, si affida a reti ibride di oligarchi e militari. Washington sceglie un’altra via: un fondo che agisce in modo discreto ma capillare, seminando capitali nei laboratori di mezzo mondo.

Il risultato è che IQT non solo alimenta il primato americano, ma crea anche dipendenze strutturali negli alleati. Chi accede al suo sostegno tecnologico diventa inevitabilmente parte della catena di comando americana. È il soft power del XXI secolo: non più Hollywood o McDonald’s, ma algoritmi, piattaforme di sorveglianza e reti di cybersecurity.

L’Europa e la sua fragilità

Il caso IQT evidenzia con brutalità le debolezze europee. L’Unione proclama la necessità di “autonomia strategica” e “sovranità digitale”, ma resta divisa tra la dipendenza militare da Washington e quella manifatturiera da Pechino. Senza un fondo analogo, senza una strategia unitaria, il Vecchio Continente si trova a giocare un ruolo marginale, oscillando tra due potenze che usano la tecnologia come arma di dominio globale.

L’intelligence finanziaria come nuova frontiera

IQT rappresenta l’evoluzione più sofisticata dell’intelligence contemporanea. Non più solo spie, intercettazioni o operazioni segrete. Oggi la vera sfida è anticipare l’innovazione, canalizzarla e trasformarla in leva di potere. È l’intelligence finanziaria, la capacità di usare il capitale di rischio come strumento di guerra economica e geopolitica.

In questo scenario, ogni start-up, ogni brevetto, ogni algoritmo può diventare il terreno di una nuova battaglia. Il mondo della tecnologia è il nuovo campo di guerra, e IQT è il generale silenzioso che traccia le linee di avanzata.