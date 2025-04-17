Nel mondo opaco dei servizi segreti, dove la verità è un lusso e il tradimento una moneta corrente, il caso di Alex Jordanov, giornalista investigativo francese, sta sollevando un polverone che va ben oltre le aule di tribunale. Le accuse contro di lui, legate alla presunta violazione del segreto di difesa nazionale per il suo libro Les Guerres de l’ombre de la DGSI (2019), non sono solo un attacco alla libertà di stampa, ma il sintomo di una guerra nascosta, combattuta con dossier, fughe di notizie e vendette incrociate. Al centro di questa tempesta c’è un’accusa tanto grave quanto nebulosa: un altro giornalista, questa volta di Le Monde, sarebbe responsabile della morte di un informatore siriano, una pedina chiave per il Mossad israeliano e la DGSI, i servizi segreti interni francesi.

Il caso Jordanov

Un’esecuzione, si dice, che avrebbe avuto conseguenze devastanti nel sottobosco dell’intelligence.

Tutto inizia con Jordanov, un reporter dal curriculum romanzesco – ex ostaggio in Iraq, autore di inchieste scomode – che per due anni ha scavato nelle viscere della DGSI, raccogliendo testimonianze di agenti disillusi e dettagli su operazioni antiterrorismo. Il suo libro, un viaggio tra successi e fallimenti del controspionaggio francese, ha fatto infuriare i vertici dei servizi. Non tanto per le rivelazioni in sé, ma per il sospetto che Jordanov abbia avuto accesso a informazioni sensibili, forse grazie a fonti interne come Malik Naït-Liman, un ex agente della DGSI oggi sotto inchiesta insieme a lui. La giustizia francese lo ha messo nel mirino: perquisizioni, 48 ore di custodia cautelare, accuse di aver compromesso la sicurezza nazionale. Ma dietro questa crociata legale si nasconde un intrigo più grande, che coinvolge un altro attore, un giornalista di Le Monde, accusato di un crimine ben più grave: aver causato, con le sue inchieste, l’esecuzione di un informatore siriano.

Chi era questo informatore? I dettagli sono scarsi, come sempre quando si parla di operazioni coperte. Si sa che lavorava per il Mossad e la DGSI, un doppio gioco pericoloso in una Siria devastata dalla guerra civile. Forse un ex funzionario del regime di Assad, o un infiltrato tra i gruppi jihadisti. Qualunque fosse il suo ruolo, era una fonte preziosa, capace di fornire informazioni cruciali su reti terroristiche o movimenti di armi chimiche. Secondo le accuse, il giornalista di Le Monde – il cui nome rimane avvolto nell’ombra – avrebbe pubblicato dettagli che, direttamente o indirettamente, hanno permesso ai suoi nemici di identificarlo. Il risultato? Un’esecuzione, probabilmente brutale, che ha lasciato i servizi francesi e israeliani con un pugno di mosche e una rabbia malcelata.

Come si sono mosse le autorità

Ma qui la storia si complica. Le autorità francesi, nel perseguire Jordanov, sembrano voler mandare un messaggio più ampio: nessuno, nemmeno la stampa, può permettersi di ficcare il naso troppo a fondo nei loro affari. Le indagini sulla fuga di notizie hanno rivelato come la DGSI abbia usato metodi al confine della legalità per rintracciare le fonti del reporter di Le Monde: intercettazioni, analisi di dati telefonici, forse persino sorveglianza fisica. Un’operazione che, secondo gli avvocati di Jordanov, viola il diritto alla protezione delle fonti e la libertà di espressione sancita dalla Corte Europea dei Diritti Umani. William Bourdon, il suo legale, non usa mezzi termini: parla di una “caccia alle streghe” per intimidire chi osa illuminare gli angoli bui dello Stato.

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E poi c’è la questione geopolitica. Il Mossad, noto per non perdonare chi mette a rischio i suoi uomini, avrà sicuramente un interesse in questa vicenda. La perdita di un informatore in Siria non è solo un colpo operativo, ma un affronto che potrebbe raffreddare i rapporti con Parigi. La Francia, già in bilico tra il sostegno agli alleati occidentali e le sue ambizioni nel Medio Oriente, si trova a gestire una patata bollente. E l’Agenzia di Sicurezza Interna, la DGSI, non sembra intenzionata a fare passi indietro: vuole sapere chi ha parlato, a qualunque costo. Anche se ciò significa sacrificare la credibilità di un sistema giudiziario che dovrebbe proteggere, non perseguitare, chi fa informazione.

Intanto, Jordanov aspetta il suo processo, previsto per il 2025, dopo aver rifiutato un patteggiamento che lo avrebbe costretto ad ammettere una colpa che sostiene di non avere. Il suo libro, ancora in vendita, continua a vendere copie, alimentato paradossalmente dalla notorietà della vicenda giudiziaria. Ma il vero dramma si gioca altrove: in un mondo dove un articolo può costare una vita, e dove la ricerca della verità diventa un crimine. L’informatore siriano, chiunque fosse, non parlerà più. E il silenzio che circonda la sua morte è forse il segreto più pesante di tutti.