Il 30 luglio 2025, dal centro spaziale Satish Dhawan sulla costa sudorientale dell’India, è stato lanciato un satellite che potrebbe ridefinire in modo sostanziale il nostro rapporto con la Terra. Si tratta di NISAR, un progetto congiunto tra NASA e ISRO, l’agenzia spaziale indiana, e rappresenta il primo satellite al mondo dotato di due sistemi radar a frequenze diverse: la banda L della NASA e la banda S dell’ISRO.

Questo apparato è progettato per monitorare il nostro pianeta con una precisione millimetrica, rilevando anche i più piccoli movimenti del suolo, lo scioglimento delle calotte polari, le trasformazioni delle foreste e i cambiamenti della morfologia terrestre. NISAR orbiterà attorno alla Terra 14 volte al giorno, riuscendo a coprire l’intera superficie terrestre due volte ogni 12 giorni.

Grazie alla tecnologia radar ad apertura sintetica, potrà scrutare la superficie terrestre in qualsiasi condizione meteorologica, di giorno o di notte, passando attraverso nuvole, fumo, pioggia e vegetazione. L’obiettivo principale della missione è offrire dati costanti e aggiornati che possano supportare il lavoro di scienziati, governi, centri di ricerca e organismi internazionali, offrendo strumenti concreti per la gestione delle emergenze e la prevenzione dei disastri naturali.

La sua antenna radar, lunga 12 metri e montata su un braccio di 9 metri, è in grado di inviare e ricevere segnali a microonde che rimbalzano sulla superficie terrestre e forniscono informazioni ad alta risoluzione su fenomeni altrimenti invisibili. Le immagini radar restituiranno dati tridimensionali di deformazioni del suolo, spostamenti tettonici, scioglimenti di ghiacciai o movimenti franosi, con una precisione tale da anticipare potenziali catastrofi.

Non è un caso che la NASA abbia definito NISAR come il “radar più sofisticato che abbiamo mai costruito”, sottolineando come questa tecnologia rappresenti uno dei più avanzati strumenti di osservazione della Terra attualmente esistenti. Si tratta, quindi, non solo di un’eccellenza tecnica, ma di un salto importante per ciò che riguarda la sicurezza globale. I dati di NISAR saranno liberamente accessibili, e ciò permetterà a tutti gli Stati, anche quelli privi di una propria infrastruttura spaziale, di beneficiare della conoscenza generata da questa missione.

L’impatto potenziale di questa iniziativa è enorme: dallo studio dell’evoluzione dei ghiacciai in Antartide alla previsione di terremoti in aree a rischio sismico, dalla mappatura delle zone umide al monitoraggio dell’agricoltura intensiva. Con NISAR, l’intero pianeta diventa un laboratorio aperto in tempo reale, osservato da un occhio orbitale che non dorme mai.

Go NISAR! 🚀



The joint NASA-India satellite aboard @ISRO's Geosynchronous Launch Vehicle launched from the southeast Indian coast at 8:10am ET (1210 UTC) on its mission to monitor Earth's changing land and ice surfaces. pic.twitter.com/2Y3LUxlM2D — NASA (@NASA) July 30, 2025

Una collaborazione senza precedenti

Dietro la realizzazione del satellite NISAR c’è una storia di collaborazione tecnologica, scientifica e diplomatica che ha coinvolto centinaia di ingegneri, scienziati e tecnici tra gli Stati Uniti e l’India. Il progetto è stato formalizzato nel 2014 con la firma di un accordo bilaterale, ma le sue radici affondano già nel 2007, quando un report della National Academy of Sciences americana segnalò la necessità di sviluppare nuove tecnologie per l’osservazione sistematica del pianeta. Da quel momento, le due agenzie spaziali hanno avviato un dialogo costante, che si è intensificato nel corso degli anni fino a trasformarsi in una vera alleanza operativa.

La NASA ha fornito il radar a banda L, la struttura dell’antenna radar, il sistema di comunicazione dei dati e il braccio dispiegabile che supporta il riflettore. ISRO, invece, ha sviluppato il radar a banda S, il corpo del satellite, il sistema di propulsione e si è occupata del lancio dallo spazioporto indiano di Sriharikota. I componenti principali del satellite sono stati costruiti in laboratori situati a migliaia di chilometri di distanza e integrati in India dopo un meticoloso lavoro di assemblaggio, che ha richiesto sincronizzazione, trasparenza e un’enorme fiducia reciproca.

Durante la pandemia di Covid-19, le limitazioni agli spostamenti internazionali hanno costretto i team a collaborare a distanza, superando le difficoltà legate ai fusi orari e alle barriere linguistiche. Ma, come spesso accade nei grandi progetti, le difficoltà hanno stimolato una maggiore coesione: Wendy Edelstein, vice project manager di NISAR presso il Jet Propulsion Laboratory, ha raccontato di aver viaggiato in India oltre 25 volte per coordinare i test finali, trascorrendo mesi interi a stretto contatto con i colleghi dell’ISRO.

I team hanno lavorato su turni notturni, affrontato lunghe videochiamate a cavallo tra i fusi orari americani e indiani, condividendo soluzioni e competenze. In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono spesso condizionate da rivalità e sospetti, la missione NISAR è un esempio concreto di come la scienza possa essere un linguaggio universale e un ponte tra mondi diversi.

L’esperienza congiunta ha lasciato un patrimonio di know-how e relazioni interpersonali che potrebbe favorire future collaborazioni, non solo nel campo spaziale, ma anche nella ricerca ambientale e nella gestione delle risorse naturali. Il satellite NISAR è quindi anche un prodotto umano, risultato di una sinergia fondata sulla condivisione e sul rispetto delle reciproche eccellenze.

🌍 Historic Launch Ahead: ISRO Set to Launch NISAR, a joint satellite with NASA !



🚀 On July 30, 2025 at 17:40 IST, ISRO’s GSLV-F16 will launch #NISAR, the first joint Earth observation satellite by ISRO & NASA, from Sriharikota.



🛰️ NISAR will scan the entire globe every 12… pic.twitter.com/4Mry076XSZ — ISRO (@isro) July 21, 2025

NISAR cambia la prevenzione delle crisi ambientali

Il valore di NISAR risiede nella sua capacità di raccogliere dati in tempo reale su fenomeni che fino a oggi sfuggivano al monitoraggio sistematico. La sua missione triennale – estendibile – fornirà una mole di informazioni preziosissime per affrontare con maggiore prontezza crisi ambientali e naturali. Uno degli elementi più innovativi è l’uso congiunto dei radar a bande L e S: la prima, grazie alla sua lunghezza d’onda maggiore, penetra nella vegetazione e nel suolo, mentre la seconda offre una maggiore sensibilità ai dettagli superficiali.

Insieme, questi due sistemi permettono di osservare, con una precisione fino al centimetro, lo spostamento delle placche tettoniche, la deformazione del terreno, la subsidenza in zone urbane o agricole, lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, il prosciugamento delle riserve idriche sotterranee e persino lo stato di salute delle foreste. E proprio quando la crisi climatica si manifesta con eventi sempre più frequenti e distruttivi, poter contare su un osservatore orbitale in grado di anticipare le conseguenze di questi fenomeni diventa un’arma di prevenzione straordinaria.

NISAR potrà ad esempio individuare i segni precursori di una frana o di un’eruzione vulcanica, segnalando con largo anticipo i movimenti anomali del suolo. Oppure potrà rilevare l’abbassamento progressivo del terreno in aree a rischio idrogeologico, offrendo agli enti preposti strumenti decisionali immediati. I suoi dati saranno integrati nei sistemi di allerta precoce di diversi Paesi, contribuendo a ridurre vittime e danni economici. Ma c’è di più: NISAR supporterà anche la ricerca sul cambiamento climatico, mappando lo stato delle foreste pluviali, delle zone umide, delle coltivazioni agricole e dei grandi fiumi.

Potrà evidenziare in tempo reale l’avanzamento della desertificazione, la perdita di biodiversità e il degrado ambientale causato da attività industriali o deforestazione: queste informazioni saranno accessibili a tutti – governi, ricercatori, organizzazioni internazionali – rendendo NISAR uno strumento di conoscenza internazionale. In un contesto in cui l’informazione scientifica diventa leva strategica per la sopravvivenza del pianeta, avere un satellite che raccoglie, analizza e distribuisce dati senza barriere rappresenta un passo concreto verso una gestione più razionale del nostro fragile ecosistema.

Uno strumento operativo per la sicurezza globale

Oltre alla portata tecnologica e scientifica, NISAR assume un’importanza rilevante anche sul piano politico e simbolico: la missione rappresenta difatti un raro caso di cooperazione strutturata e paritaria tra due grandi potenze scientifiche. Stati Uniti e India non si sono limitati a condividere risorse, ma hanno integrato competenze, infrastrutture e conoscenze, realizzando insieme un obiettivo comune: proteggere il pianeta attraverso la scienza.

Il satellite rappresenta dunque un modello replicabile di diplomazia scientifica, che supera le logiche di potere e investe invece sul bene collettivo. L’India, che negli ultimi anni ha accelerato il proprio programma spaziale con missioni lunari, solari e piani per una stazione orbitante, si afferma con NISAR come partner globale credibile, in grado di guidare – insieme agli Stati Uniti – una nuova fase della cooperazione spaziale orientata alla salvaguardia ambientale. Per la NASA, la collaborazione con ISRO apre nuove possibilità di espansione scientifica, tecnologica e diplomatica, proprio mentre l’Occidente cerca alleati strategici fuori dall’asse atlantico.

La missione da 1,3 miliardi di dollari, interamente finanziata dalle due agenzie, dimostra che investire nella scienza può avere ricadute concrete sulla vita delle persone e sul futuro del pianeta. Non è un caso che il ministro indiano per la Scienza, Jitendra Singh, abbia definito NISAR come “la stretta di mano scientifica dell’India con il mondo”. La condivisione gratuita dei dati generati dal satellite, la trasparenza nei protocolli di utilizzo e la possibilità per ogni Stato di accedere alle informazioni ambientali in tempo reale trasformano NISAR in un vero e proprio strumento di diplomazia operativa.

In un contesto sempre più interdipendente, in cui disastri ambientali, migrazioni climatiche e crisi alimentari travalicano i confini nazionali, una missione come questa dimostra che è possibile pensare e agire in modo condiviso. La tecnologia, la scienza e la collaborazione internazionale non sono più solo strumenti di prestigio, ma diventano risorse vitali per affrontare con lucidità e concretezza sfide globali ed eventuali minacce.