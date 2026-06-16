Sei anni fa Daniele Bellocchio e Marco Gualazzini, per InsideOver, hanno attraversato le terre martoriate della Repubblica Democratica del Congo per raccontare l’epidemia di Ebola, realizzando uno splendido reportage. Oggi vogliamo tornare. Perché il virus è riapparso, più silenzioso e letale di prima.

Le autorità sanitarie congolesi hanno annunciato che l’ultima epidemia ha raggiunto 598 casi confermati. I morti sono già 115, ma il dato più preoccupante è un altro: per settimane il virus ha circolato inosservato, senza che nessuno lo sapesse. Una trasmissione silenziosa che ha permesso all’Ebola di radicarsi in tre province – Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu – già devastate da conflitti armati, povertà estrema e instabilità cronica.

Nel 2018 siamo stati in Congo per raccontare l’epidemia di ebola. Ora vogliamo tornarci per raccontare questa nuova emergenza.

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Sono le stesse terre che abbiamo percorso nel 2018. Ma oggi la situazione è ancora più complessa: il focolaio è causato dal virus Bundibugyo, per il quale non esiste vaccino specifico. Solo due epidemie sono state documentate in passato, con tassi di mortalità tra il 32% e il 55%. Gli operatori sanitari lavorano sotto scorta, quando possono lavorare. Le milizie armate controllano vaste aree. Il contact tracing diventa un’impresa quasi impossibile.

Perché tornare? Perché senza informazione indipendente, queste crisi rimangono invisibili. Perché i media tradizionali non possono permettersi di rischiare. Perché noi sì. Vogliamo raccontare chi lotta ogni giorno senza mezzi, chi sopravvive senza assistenza, chi cura senza vaccini. Vogliamo documentare una delle regioni più povere del mondo mentre combatte un nemico che nessuno vede, ma che uccide.

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