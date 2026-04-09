Pasolini e la storia nello spazio pubblico: i documentari come inchiesta sul presente

Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore, drammaturgo. Pier Paolo Pasolini è stato uno e centomila nel panorama intellettuale italiano, così immenso che ogni tentativo di definizione rischia di ridurre lo spessore della mente di Pasolini l’uomo. Raramente, però, PPP è stato raccontato come un public historian, ossia un intellettuale in grado di fare la storia con e per il pubblico.

Sebbene la public history muovesse i primi passi nel mondo anglosassone proprio mentre Pasolini vergava i suoi preziosi e indimenticabili documentari, quegli audiovisivi oggi rappresentano un racconto corale con e per gli italiani in presa diretta. Protagonista, la gente comune e il suo esercito di subalterni, stropicciati, sognatori, perduti.

Comizi d’amore (1964) e l’Italia del boom

Uno dei documentari che più chiaramente permette di leggere Pasolini in una prospettiva vicina alla public history è Comizi d’amore (1964), un film che può essere interpretato come una vera inchiesta storica sull’Italia del boom economico. Pasolini non si limita a osservare la società contemporanea, ma la interroga direttamente, trasformando il cinema in uno strumento di raccolta di fonti. Attraverso una serie di interviste realizzate in tutta la Penisola, il regista chiede a persone comuni di parlare di sessualità, matrimonio, famiglia e morale, temi che in quegli anni segnano profondamente il cambiamento della società italiana. Il risultato non è soltanto un documentario sociologico, ma una registrazione diretta delle mentalità di un paese in trasformazione, che oggi può essere letta come un vero archivio storico.

Ciò che rende il film particolarmente interessante in chiave di public history è il metodo. Pasolini non costruisce una narrazione a posteriori, ma documenta il presente mentre accade, raccogliendo testimonianze nello spazio pubblico, nelle piazze, nelle spiagge, nelle periferie e nelle campagne. Le voci che emergono nel film non sono quelle degli esperti, ma quelle di cittadini comuni, e proprio per questo acquistano valore storico. Il documentario diventa così una forma di storia orale realizzata attraverso il cinema, in cui il regista svolge un ruolo simile a quello di uno storico che raccoglie fonti vive prima che vadano perdute.

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Riguardato oggi, Comizi d’amore appare come una fotografia estremamente precisa dell’Italia degli anni Sessanta, colta nel momento in cui sta passando da una società ancora legata a modelli tradizionali a una realtà segnata dal consumo di massa e dalla modernizzazione. Pasolini sembra consapevole di trovarsi davanti a una svolta storica e usa il film per fissarla, trasformando l’attualità in memoria. In questo senso il documentario anticipa molte pratiche in cui la storia non è soltanto ricostruzione del passato lontano, ma anche registrazione e interpretazione del presente nello spazio pubblico.

Appunti per un’Orestiade africana

Anche Appunti per un’Orestiade africana permette di leggere il lavoro di Pasolini in una prospettiva vicina alla public history, ma in modo diverso rispetto a Comizi d’amore. Se nel film del 1964 Pasolini documentava l’Italia mentre cambiava, qui il regista mette in scena il processo stesso della ricerca, mostrando come nasce un’interpretazione storica. Il documentario segue il viaggio di Pasolini in Africa mentre immagina di ambientare l’Orestea di Eschilo nel contesto dei paesi africani appena usciti dal colonialismo. Non si tratta di un film compiuto, ma di appunti, sopralluoghi, incontri, discussioni. Proprio questa forma incompleta rende il lavoro particolarmente interessante, perché rende visibile il momento in cui il passato viene reinterpretato per dare senso al presente.

Nel corso del film Pasolini dialoga con studenti africani, osserva paesaggi urbani e rurali, riflette sul rapporto tra tradizione e modernità. L’Africa che racconta non è quella di un mito esotico, ma uno spazio storico in trasformazione, segnato dall’indipendenza politica e dalla ricerca di una nuova identità culturale. Il riferimento alla tragedia greca diventa uno strumento per leggere questo passaggio, come se il mondo africano stesse vivendo una fase paragonabile alla nascita della civiltà occidentale. In questo modo Pasolini utilizza un testo antico per interpretare un processo contemporaneo, costruendo una narrazione che non è solo cinematografica, ma anche storica.

Ciò che avvicina il film alla public history è soprattutto il carattere pubblico della ricerca. Pasolini non nasconde il proprio punto di vista e non presenta il risultato come definitivo, ma coinvolge direttamente le persone che incontra, mostrando il confronto tra culture diverse e lasciando emergere dubbi e contraddizioni. Il documentario diventa così uno spazio di discussione, in cui la storia non è una verità già stabilita ma qualcosa che si costruisce attraverso il dialogo. Questo modo di lavorare anticipa molte pratiche contemporanee , in cui il racconto del passato nasce dall’interazione tra studiosi, testimoni e pubblico.

Riguardato oggi, Appunti per un’Orestiade africana appare come il tentativo di usare il cinema per comprendere un momento storico globale, quello delle decolonizzazioni, nel momento stesso in cui si sta svolgendo. Pasolini non si limita a rappresentare la realtà, ma cerca di darle una forma interpretativa, trasformando il documentario in uno strumento per pensare la storia mentre accade.

La forma della città (1974) e il rapporto tra trasformazioni del presente, memoria storica e patrimonio

La forma della città (1974), che è forse il documentario pasoliniano più vicino alla sensibilità della public history contemporanea, perché affronta direttamente il rapporto tra trasformazioni del presente, memoria storica e tutela del patrimonio.

In La forma della città, breve documentario realizzato per la televisione, Pier Paolo Pasolini riflette sulla trasformazione del paesaggio urbano italiano e sul rischio di perdita della memoria storica provocato dalla modernizzazione. Il film si concentra in particolare sul caso di Orte, nel Lazio, ma il discorso assume subito un valore generale. Pasolini osserva come gli interventi edilizi contemporanei alterino l’equilibrio delle città storiche, rompendo un rapporto secolare tra architettura, territorio e vita sociale. La sua non è una semplice critica estetica, ma una lettura storica del presente: la distruzione del paesaggio diventa il segno visibile di una trasformazione culturale più profonda che sta cambiando l’Italia.

Ciò che rende il documentario particolarmente interessante è il modo in cui Pasolini porta questa riflessione fuori dagli ambienti specialistici e la rivolge direttamente al pubblico televisivo. Il tema della tutela del patrimonio, che fino a pochi anni prima apparteneva soprattutto al dibattito tra architetti e storici dell’arte, viene presentato come una questione che riguarda tutti. Pasolini mostra i luoghi, li commenta, li mette a confronto, trasformando il film in una forma di educazione allo sguardo. Lo spettatore è invitato a riconoscere nel paesaggio non solo uno sfondo, ma un documento storico, risultato di stratificazioni e di scelte collettive.

Nel documentario emerge anche un’idea molto moderna di memoria, intesa non come semplice conservazione del passato, ma come elemento vivo che continua a dare forma al presente. Quando Pasolini denuncia la distruzione dei centri storici o la costruzione di edifici che spezzano l’armonia del paesaggio, sta in realtà parlando della perdita di un legame con la storia. La trasformazione urbanistica diventa così una questione culturale e politica, perché modifica il modo in cui una società percepisce se stessa e il proprio passato.

Riguardato oggi, La forma della città appare sorprendentemente vicino ai temi che oggi sono centrali nella public history: il rapporto tra patrimonio e identità, il ruolo dello spazio pubblico nella costruzione della memoria, la responsabilità delle istituzioni e dei cittadini nella conservazione dei luoghi storici. Pasolini utilizza il linguaggio del documentario per intervenire in un dibattito che riguarda il presente, ma lo fa con la consapevolezza che ciò che sta cambiando sotto i suoi occhi diventerà, per le generazioni future, materia di storia. In questo senso il film non è soltanto una denuncia, ma anche un tentativo di salvare, attraverso le immagini, una forma della città destinata a scomparire.

Le mura di Sana’a (1971), un appello pubblico per la tutela di un patrimonio storico minacciato

Le mura di Sana’a (1971) è forse il documentario pasoliniano più chiaramente interpretabile come intervento di public history in senso contemporaneo, perché nasce esplicitamente come appello pubblico per la tutela di un patrimonio storico minacciato.

In Le mura di Sana’a, girato nel 1971 nello Yemen, Pasolini realizza un breve documentario con un obiettivo preciso: attirare l’attenzione internazionale sul rischio di distruzione della città antica di Sana’a, minacciata da progetti di modernizzazione urbanistica. Il film non è pensato come opera autonoma, ma come una sorta di lettera aperta rivolta all’UNESCO e alla comunità internazionale, affinché intervengano per proteggere un patrimonio storico considerato unico al mondo. Fin dall’inizio, quindi, il documentario nasce come intervento nello spazio pubblico e non come semplice osservazione cinematografica.

Pasolini filma la città soffermandosi sulle architetture, sulle strade, sui volti, insistendo sulla continuità tra la vita quotidiana e le forme storiche dello spazio urbano. Sana’a appare come un luogo in cui il passato non è separato dal presente, ma continua a vivere nelle strutture della città e nelle abitudini delle persone. Proprio per questo la minaccia della distruzione assume un significato che va oltre la perdita materiale degli edifici: ciò che rischia di scomparire è una forma di civiltà. Il documentario costruisce così una narrazione che lega patrimonio, identità e memoria, anticipando temi che oggi sono centrali nel dibattito internazionale sulla tutela dei beni culturali.

In questa prospettiva, il film può essere letto come un esempio di Public History legata all’heritage, cioè a quel campo di studi e pratiche che riguarda la conservazione e la comunicazione del passato nello spazio pubblico. Pasolini non si limita a descrivere un luogo storico, ma cerca di mobilitare lo spettatore, trasformando la conoscenza in responsabilità. Il cinema diventa uno strumento di sensibilizzazione, capace di costruire consapevolezza e di influenzare il dibattito politico e culturale. Non è un caso che negli anni successivi Sana’a venga effettivamente riconosciuta come patrimonio da proteggere, anche grazie all’attenzione internazionale suscitata da iniziative di questo tipo.

Riguardato oggi, Le mura di Sana’a appare sorprendentemente attuale. Il documentario mostra come il racconto del passato possa essere usato non solo per ricordare, ma anche per intervenire sul presente. In questo senso Pasolini anticipa un modo di fare storia che non si limita alla ricerca, ma cerca di influenzare le scelte collettive, mettendo in relazione memoria, politica e spazio pubblico.

Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo, la ricerca e la costruzione della rappresentazione storica

Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1963), che è un caso molto interessante perché mostra il momento della ricerca e della costruzione della rappresentazione storica, rendendo visibile il processo attraverso cui il passato viene interpretato e tradotto in immagini.

In Sopralluoghi, realizzato nel 1963 durante la preparazione del film sul Vangelo, Pasolini documenta il viaggio compiuto in Palestina alla ricerca delle location. Il documentario non è un semplice dietro le quinte, ma un vero percorso di esplorazione che mette in scena il rapporto tra storia, paesaggio e rappresentazione. Pasolini osserva i luoghi, li confronta con il testo evangelico, si interroga sulla possibilità di restituire visivamente un mondo antico in un contesto contemporaneo profondamente diverso. Il film diventa così una riflessione sul modo in cui il passato può essere raccontato attraverso i media.

Ciò che rende questo lavoro particolarmente interessante è il fatto che il processo di ricerca viene mostrato apertamente. Pasolini non presenta una ricostruzione già compiuta, ma espone dubbi, tentativi, errori, cambi di idea. Lo spettatore assiste alla costruzione di uno sguardo storico, vedendo come la scelta di un luogo, di un volto o di un paesaggio influisca sul modo in cui una vicenda del passato verrà percepita. In questo senso il documentario rende evidente che ogni rappresentazione storica è il risultato di una mediazione, di un lavoro di interpretazione e di selezione.

Il viaggio in Palestina mette inoltre in luce la distanza tra il testo sacro e la realtà contemporanea. Pasolini si accorge che i luoghi non corrispondono all’immagine che aveva in mente e che la modernizzazione ha trasformato profondamente il paesaggio. Questa difficoltà diventa parte del film stesso, che si trasforma in una riflessione sul rapporto tra memoria, tradizione e presente. Il documentario mostra come il passato non sia mai qualcosa di immediatamente disponibile, ma debba essere continuamente ricostruito attraverso immagini, racconti e scelte narrative.

Riguardato oggi, Sopralluoghi appare molto vicino a quelle pratiche della public history che insistono sulla trasparenza del processo storico, sulla necessità di mostrare come nasce una narrazione e su quanto il contesto contemporaneo influenzi il modo in cui interpretiamo il passato. Pasolini utilizza il cinema non solo per rappresentare una storia, ma per interrogarsi pubblicamente su come quella storia possa essere raccontata. In questo senso il documentario anticipa un modo di fare storia consapevole dei propri strumenti e del proprio ruolo nello spazio pubblico.

Capire come il passato viene usato nel racconto dell’attualità è una delle sfide del giornalismo contemporaneo. Nata, come definizione, nell’ambiente accademico americano degli anni ’70, la public history è un concetto che si propone di fare da ponte tra il sapere esperto dello storico e la memoria vissuta dalla collettività. Per rendere la storia non solo accessibile, ma partecipata.

Proprio per questo ho realizzato un videocorso dedicato al rapporto tra public history e giornalismo narrativo. Per saperne di più clicca qui.