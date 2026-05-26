Michela Loberto e Studio Segni Degni aprono le porte del loro Atelier: moda e eleganza nel cuore di Milano

Il 26 maggio 2026, dalle ore 18 alle ore 21 l”Atelier Michela Loberto & Studio Segni Degni aprono le porte dei loro Atelier, in un cortile stile vecchia Milano — uno spazio sospeso nel tempo, cuore pulsante di una Milano autentica e ricercata — per un evento esclusivo all’insegna della contaminazione tra moda e arte contemporanea. L’occasione è Art & Fashion, un progetto nato dalla collaborazione tra Michela Loberto, designer milanese specializzata in capi unici e nella ricerca di tessuti d’alta moda, e Miky Degni, artista visivo e pubblicitario.

Un incontro tra due linguaggi creativi che, per una sera, si fondono in un’esperienza dal vivo irripetibile. A partire dalle ore 19, Miky Degni darà vita a una performance pittorica dal vivo: dipingere su t-shirt pezzi unici, creati in tempo reale davanti agli ospiti, ciascuno diverso dall’altro, ognuno irripetibile.

Le opere saranno disponibili non semplici indumenti, ma oggetti d’arte da indossare. L’evento si inserisce nella filosofia che da sempre contraddistingue l’Atelier Loberto: la convinzione che il bello non abbia categorie, che un abito possa essere un’opera d’arte e che un’opera d’arte possa essere indossata. Una serata pensata per le clienti dell’atelier e per chi condivide questa visione del lusso — intimo, artigianale, autentico.

Michela Loberto è stilista e fondatrice dell’omonimo atelier milanese, specializzato nella creazione di capi unici attraverso una ricerca attenta e appassionata di tessuti d’alta moda. Il suo lavoro nasce dall’ascolto della cliente e si traduce in abiti che coniugano eleganza, personalità e qualità artigianale.

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Miky Degni è artista visivo e pubblicitario. La sua ricerca si muove al confine tra pittura, fotografia e performance, esplorando la possibilità di rendere il gesto creativo un atto pubblico e condiviso. Le sue t-shirt dipinte a mano sono pezzi unici, collezionabili, portatori di un racconto visivo personale.