C’è un passaggio silenzioso, quasi invisibile agli occhi dell’opinione pubblica occidentale, che rischia di pesare più di molte crisi diplomatiche e persino di molti confronti militari. Non riguarda una portaerei, un missile ipersonico o una nuova base navale. Riguarda le università. Più precisamente, riguarda il modo in cui la Cina sta trasformando il proprio sistema universitario in una gigantesca macchina di potenza scientifica, industriale e geopolitica.

Per decenni gli Stati Uniti hanno esercitato un dominio quasi naturale sull’alta formazione mondiale. Le famiglie benestanti dell’Asia, dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina sapevano che il vertice del prestigio accademico passava da Harvard, Stanford, dal Massachusetts Institute of Technology o da altre grandi istituzioni americane. Studiare negli Stati Uniti significava accedere non solo a un titolo, ma a un sistema di relazioni, finanziamenti, imprese, laboratori, carriere e influenza. Ora quel monopolio non è più scontato. Anzi, in alcune discipline cruciali per il futuro della potenza, comincia a essere apertamente contestato.

Il sorpasso nelle scienze dure

Il punto decisivo non riguarda tutte le materie. Se un giovane vuole studiare Diritto, Filosofia o Letteratura, il peso simbolico delle università occidentali resta enorme. Ma se il campo è quello delle Scienze, dell’Ingegneria, dell’Informatica, della Fisica, dei materiali, dell’intelligenza artificiale o dei semiconduttori, il quadro cambia radicalmente. Gli indicatori internazionali più utilizzati mostrano una tendenza ormai evidente: le università cinesi non stanno più inseguendo quelle americane, ma in diversi settori le hanno raggiunte e superate. Il dato è politicamente esplosivo perché non misura soltanto il prestigio, ma la capacità di produrre ricerca, brevetti, talenti, applicazioni industriali e superiorità tecnologica.

Il Nature Index, che valuta la qualità delle pubblicazioni scientifiche, segnala una presenza cinese sempre più dominante. In Fisica, in Chimica, nelle Scienze dei materiali e in molte aree dell’Ingegneria, gli atenei cinesi occupano ormai posizioni di vertice. Università che fino a pochi anni fa erano quasi sconosciute al grande pubblico occidentale compaiono davanti a nomi mitici dell’accademia americana ed europea.

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Questo è il primo vero cambio di paradigma. L’Occidente ha continuato a pensare alla Cina come a una potenza manifatturiera, capace di produrre a basso costo ma ancora dipendente dalla creatività scientifica altrui. Quel tempo è finito. Pechino non vuole più essere soltanto la fabbrica del mondo. Vuole essere il laboratorio del mondo.

Il fattore economico: qualità alta, costi bassi

Qui entra in gioco il secondo elemento, forse ancora più destabilizzante: il costo. Negli Stati Uniti frequentare un’università d’élite può significare pagare decine di migliaia di dollari l’anno. In alcuni casi, tra rette, alloggio, assicurazioni e spese accessorie, il costo complessivo diventa proibitivo anche per famiglie benestanti. Le università americane dipendono in larga misura dagli studenti internazionali, spesso chiamati a pagare tariffe piene e quindi fondamentali per l’equilibrio finanziario degli atenei.

La Cina, invece, può offrire programmi scientifici e tecnologici competitivi a costi molto più bassi. Questo crea una frattura strategica. Perché una famiglia dell’Asia centrale, dell’Africa, del Medio Oriente o dell’America Latina dovrebbe spendere dieci volte di più per mandare un figlio negli Stati Uniti, se in Cina può trovare laboratori avanzati, docenti di alto livello, collegamenti industriali diretti e un ambiente ormai centrale nelle catene globali del valore? La domanda non è soltanto educativa. È geopolitica. Ogni studente internazionale che sceglie Shanghai, Pechino, Hangzhou, Harbin o Shenzhen invece di Boston, Stanford o Chicago non compie solo una scelta accademica. Entra in un diverso ecosistema di potere.

La guerra dei talenti

La competizione universitaria è ormai una guerra dei talenti. La Cina forma masse enormi di ingegneri, ricercatori, matematici, informatici, specialisti in telecomunicazioni, biotecnologie e intelligenza artificiale. Inoltre sta richiamando molti scienziati cinesi formati o impiegati negli Stati Uniti.

Questo fenomeno rovescia la vecchia logica della fuga dei cervelli. Per anni l’America ha attratto i migliori studenti del mondo, li ha integrati nei propri laboratori e poi li ha trasformati in forza produttiva per le proprie imprese. Ora Pechino prova a invertire il movimento: recuperare competenze, offrire finanziamenti, costruire grandi infrastrutture di ricerca e inserire i talenti in un sistema industriale che lavora in stretto rapporto con lo Stato.

È qui che le sanzioni americane contro aziende come Huawei o SMIC mostrano il loro limite. Si può impedire l’accesso ad alcune tecnologie, si possono bloccare forniture, brevetti, macchinari, componenti. Ma è molto più difficile fermare un Paese che produce ogni anno migliaia di nuovi ingegneri e ricercatori in discipline strategiche. La forza cinese non sta solo nella singola impresa. Sta nella profondità del serbatoio umano che alimenta quelle imprese.

DeepSeek, Huawei, SMIC: la traduzione industriale del sapere

Il caso dell’intelligenza artificiale è emblematico. L’emergere di sistemi cinesi competitivi, sviluppati con costi molto inferiori rispetto ai grandi colossi americani, dimostra che il vantaggio statunitense non è più inattaccabile. La Cina non copia soltanto. Ottimizza, riduce i costi, concentra risorse, mobilita competenze e crea alternative.

Lo stesso vale per i semiconduttori. Gli Stati Uniti hanno cercato di rallentare l’ascesa cinese attraverso restrizioni tecnologiche sempre più severe. Ma il problema, per Washington, è che la tecnologia non vive nel vuoto. Vive dentro università, politecnici, centri di ricerca, imprese pubbliche e private, reti di fornitura, programmi statali, ambizioni nazionali. Se una potenza dispone di capitali, mercato interno, volontà politica e milioni di tecnici qualificati, le barriere esterne possono rallentare il processo, ma difficilmente possono fermarlo.

La dimensione militare: università come retrovia strategica

Dal punto di vista militare, la questione è ancora più delicata. Le università scientifiche non producono soltanto laureati. Producono capacità duali, cioè utilizzabili sia in ambito civile sia in ambito militare: intelligenza artificiale, droni, calcolo quantistico, sistemi autonomi, guerra elettronica, crittografia, sensori, materiali avanzati, satelliti, missilistica, robotica.

In una competizione tra grandi potenze, la qualità delle università diventa parte della profondità strategica nazionale. Gli Stati Uniti hanno costruito per decenni la propria superiorità militare anche grazie al rapporto tra università, Pentagono, industria tecnologica e capitale privato. La Cina sta costruendo un modello diverso, più centralizzato, più diretto, più integrato con gli obiettivi dello Stato. Questo non significa che Pechino abbia già vinto. Significa però che l’America non può più considerare automatica la propria superiorità tecnologico-militare. Se la base scientifica cinese continua a crescere, il divario in molti settori sensibili tenderà a ridursi.

La dimensione geoeconomica: chi forma le élite controlla i mercati

La partita non riguarda soltanto la ricerca. Riguarda le reti. Una delle ragioni storiche per cui le famiglie di tutto il mondo mandavano i figli negli Stati Uniti era l’accesso agli ambienti professionali americani: compagni di corso destinati a diventare dirigenti, imprenditori, banchieri, ministri, consulenti, uomini d’affari. Ora la domanda cambia. Dove si costruiranno le reti più utili nei prossimi trent’anni? A Stanford, Harvard e MIT, oppure a Pechino, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen e Harbin?

La risposta dipende da come si immagina il futuro dell’economia mondiale. Se si pensa che il centro del mondo resterà quello del 2000, allora l’America conserva il suo fascino. Se invece si osserva la crescita dei rapporti commerciali tra Cina, Asia, Africa, America Latina e parte dell’Europa, allora la scelta cinese appare sempre meno esotica e sempre più razionale. La Cina è già il principale partner commerciale di una parte enorme del pianeta. Formare studenti stranieri nelle proprie università significa creare futuri dirigenti, funzionari, tecnici e imprenditori che conoscono la lingua cinese, capiscono il sistema cinese e hanno relazioni personali con l’apparato industriale cinese. È una forma di potere morbido, ma con conseguenze durissime.

Il problema americano: un modello troppo costoso

Le università americane si trovano davanti a una contraddizione strutturale. Hanno bisogno degli studenti internazionali per finanziare il proprio modello, ma rischiano di perderli proprio a causa del costo eccessivo e della concorrenza asiatica. Se il prestigio resta altissimo ma il rapporto qualità-prezzo diventa meno convincente, molte famiglie cominceranno a scegliere diversamente. Il punto non è la scomparsa delle grandi università americane. Harvard, Stanford, MIT, Princeton e Yale resteranno centri di eccellenza. Il problema riguarda il sistema nel suo insieme. Molti atenei statunitensi, meno ricchi e meno celebri, potrebbero scoprire di non essere più indispensabili. Se cala il flusso degli studenti internazionali paganti, cala anche la sostenibilità economica di interi dipartimenti. E quando si indebolisce l’università, si indebolisce anche una parte dell’industria nazionale.

La nuova geografia della potenza

Il vero significato di questa trasformazione è che la competizione tra Stati Uniti e Cina non si gioca soltanto nel Mar Cinese Meridionale, a Taiwan, nei semiconduttori o nelle sanzioni. Si gioca nelle aule universitarie, nei laboratori, nei dottorati, nei programmi di scambio, nei brevetti, nelle biblioteche digitali, negli alloggi per studenti stranieri. La Cina ha capito che il sapere è sovranità. Gli Stati Uniti lo sapevano da molto prima, ma forse si sono abituati troppo al proprio primato. La storia insegna che gli imperi non declinano solo quando perdono guerre. A volte cominciano a declinare quando gli altri smettono di considerarli l’unica via per il futuro.

Il sorpasso universitario cinese non è ancora una vittoria definitiva. È però un segnale. E i segnali, nella geopolitica, contano quando indicano la direzione del movimento. Oggi quella direzione è chiara: il centro della produzione scientifica mondiale si sta spostando. Non completamente, non senza resistenze, non senza limiti. Ma abbastanza da costringere l’America a ripensare il proprio modello. Perché nella guerra lunga tra Washington e Pechino, chi formerà gli ingegneri, gli scienziati e i dirigenti di domani controllerà una parte decisiva del potere mondiale. E questa, più che una questione universitaria, è una questione di sovranità strategica.