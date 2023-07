La povertà non c’entra. Ecco perché gli immigrati stanno incendiando la Francia

Sono trascorsi otto giorni dallo scoppio delle proteste in Francia a seguito alla morte del giovane Nahel in quel di Nanterre. Dopo giorni di violenze e devastazioni, più di qualcuno era pronto a scommettere sul ritorno alla calma: tuttavia, la morte di un 27enne a Marsiglia, sabato sera, nel pieno dei disordini, rischia di accendere una seconda, immediata, ondata di scontri. Sono numerosi gli analisti e gli studiosi che in questi giorni si sono interrogati sui malesseri della generazione di Nahel e sul fallimento del modello assimilazionista francese, spesso non accontentandosi dei refrain sulla vita nelle banlieue. Annie Fourcaut è docente di storia contemporanea all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Concentrando il suo lavoro sulla città contemporanea e l’urbanistica, ha dedicato molti dei suoi saggi proprio alle banlieue come Paris/banlieues Conflits et solidarités, historiographie, anthologie, chronologie, 1788-2006 (Créaphis, 2007, con Emmanuel Bellanger et Mathieu Flonneau) e La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France entre l’entre-deux-guerres (Créaphis, 2000). In questi giorni, i suoi studi sono stati spesso citati per provare a dare un’interpretazione dei fatti che stanno scuotendo la Francia. Sebbene – come ama ricordare – sia impossibile per uno storico compiere un’analisi a caldo, ha acconsentito a rispondere ad alcune delle nostre domande.

Professoressa, secondo la sua opinione le rivolte di questi giorni sono molto diverse da quelle del 2005. Perché?

Nel 2005 e nel 2007, gli studi sociologici successivi hanno dimostrato che le rivolte corrispondevano alle zone più povere delle periferie in difficoltà, correlate al tasso di disoccupazione e alle famiglie molto numerose. Nel 2023 non c’è questa correlazione. Sono stati colpiti i sobborghi poveri di Sevran, Grigny e Trappes ma anche Nanterre e Montreuil, sobborghi ricchi (Nanterre è un’estensione de La Défense, un quartiere d’affari di livello europeo, e Montreuil è in fase di gentrificazione, abitato da artisti, designer, quasi un arrondissement chic parigino). Nanterre e Motreuil sono stati saccheggiati, così come Hay les roses, un altro sobborgo ricco e solitamente tranquillo. La grande differenza rispetto al 2005 è che sono stati colpiti anche i centri cittadini, mentre nel 2005, nella regione parigina, i rivoltosi non hanno attraversato la tangenziale, né il centro di Marsiglia o quello di Lione. I quartieri residenziali del nord di Marsiglia sono tranquilli perché le rivolte sono negative per il traffico di droga, come lo erano nel 2005. Oggi non c’è più grande differenza tra i centri delle grandi metropoli e le loro periferie povere o benestanti: le rivolte si verificano ovunque. Anche nelle più tranquille città di medie dimensioni: Saint Quentin nell’Aisne, Mons en Bareuil nel Nord, Marommes in Normandia ecc. Per capire la nuova mappa delle rivolte, che ovviamente non è completa perché il movimento non è finito e perché non ho tutte le informazioni, bisogna incrociarla con la mappa della densità dell’immigrazione (Ile de France, Paca, Hauts de France). Le regioni occidentali, dove c’è stata meno immigrazione, sono meno colpite. Le città che hanno subito disordini hanno tutte grandi concentrazioni di edilizia pubblica, e lo stesso vale per il nord-est di Parigi: il 18°, il 19° e il 20° arrondissement (il 19°, che ha il 42% di edilizia pubblica, ha visto una serie di disordini e saccheggi, e lo stesso vale per il 20°); Nanterre ha il 52% di edilizia pubblica. Le case popolari, spesso sotto forma di grandi palazzi a torre e bar, ospitano principalmente gli strati successivi di immigrati anziani i cui membri sono francesi o immigrati recenti. Nanterre è una città algerina, Sarcelles conta 40 o 50 nazionalità provenienti da ogni dove: tamil, curdi, assiro-caldei, turchi, asiatici. I nuclei familiari degli impiegati francesi, ad eccezione dei più poveri, si sono da tempo trasferiti in periferia, dove acquistano le proprie case unifamiliari grazie ai sussidi statali. Un’altra differenza è che nel 2005 nessun partito politico sosteneva i rivoltosi, mentre nel 2023 la France Insoumise giustifica le violenze e le rivolte. L’Assemblea Nazionale ha dato un esempio di disordine totale con le manifestazioni di Nupes, la crisi della democrazia rappresentativa, un tasso di astensione molto alto, i sindaci, che non sono più rispettati: sono eletti con il 10% degli iscritti; i giovani non votano e i rivoltosi arrestati sono minorenni. La maggior parte dei sociologi (non degli storici), dei politici, dei media pubblici, degli artisti, cineasti ecc. parlano tutti di scuse e di pentimento (i poveri giovani immigrati stigmatizzati). Questo era vero negli anni Ottanta e Novanta, ma non corrisponde più alla realtà delle rivolte del 2023, opera di una minoranza giovanile, o addirittura adolescenziale, di origine immigrata, ma francese; fuori dalla scuola, violenta, perfettamente integrata nella società dei consumi (vedi il saccheggio dei negozi di marca), talvolta accompagnata da militanti radicali di estrema sinistra. La sinistra culturale è diffusa nei media, nelle università, nella ricerca (il Cnrs) e nelle radio del servizio pubblico, e crea un’atmosfera di apologia sociologica o decoloniale, che giustifica le rivolte.

Nella sua visione, la povertà non è sufficiente a spiegare certe reazioni. Perché?

Una lunga tradizione di manifestazioni violente in Francia, dall’inizio del XXI secolo, che sfociano in saccheggi, oltre ai black bloc, estremisti violenti (come le Brigate rosse negli anni Settanta in Italia) che vogliono uccidere i poliziotti: la legge sul lavoro sotto Hollande, i gilet gialli, il caos allo Stade de France quando le bande dei ’93 hanno spogliato gli inglesi durante la partita di calcio, la lotta contro i bacini di Sainte Soline, le manifestazioni contro le pensioni, le manifestazioni contro i vaccini sono tutte sfociate in violenze e saccheggi dei negozi del centro della città o sul percorso. Quanto alla polizia: generalmente molto repubblicana, molto disciplinata, anche se una minoranza è razzista. 28mila rifiuti di obbedienza nel 2022: gli scontri tra giovani e polizia in occasione dei controlli stradali sono costanti e sempre violenti (tre poliziotti uccisi a Roubaix durante un controllo stradale, molti poliziotti feriti o trascinati dalle auto). Numerosi commissariati e posti di polizia vengono regolarmente attaccati e bersagliati da colpi. Il 2023 è solo il culmine di un ciclo di violenza che dura da almeno venti anni. Gli attivisti radicali vogliono importare il movimento Black Lives Matter in Francia, anche se i due Paesi hanno storie radicalmente diverse. Rispetto al 2005, le reti di droga si sono radicate e diffuse in tutti i quartieri di edilizia popolare, gestiti dagli spacciatori e dalle loro reti, con armi ovunque, morti e sparatorie regolari tra bande; la droga esisteva nel 2005, ma era meno diffusa, oggi è ovunque, e Marsiglia è l’equivalente di Baltimora nella serie The Wire: la droga ha preso il sopravvento in ogni settore; le scuole hanno dovuto essere chiuse perché gli spacciatori si sparavano nei parchi giochi. Lo stesso accade nella regione di Parigi: Saint Ouen è gestita dagli spacciatori che controllano la città; Nanterre è una città il cui traffici di droga, che è molto presente, è stato ostacolato da un grande programma di rinnovamento urbano che stava per essere completato; è possibile che questo abbia avuto un ruolo nei disordini. Non appena c’è un programma di rinnovamento urbano che disturba le loro abitudini, le reti di spacciatori causano problemi. Saccheggio puramente opportunistico dei negozi delle marche che piacciono ai giovani senza alcun messaggio politico: disordini.

Secondo Lei, lo Stato ha fallito nelle banlieue?

Dal 2003 l’Anru ha investito 40 miliardi nel rinnovamento urbano, demolendo palazzi e torri, costruendo piccoli condomini con case di proprietà, per creare un mix sociale, quindi non si può dire che lo Stato abbia abbandonato questi quartieri. Sono stati fatti molti sforzi anche nelle scuole e nel sistema educativo: raddoppio delle classi, inizio della scuola a 2 o a 3 anni (si veda quanto proposto da Macron per Marsiglia nel suo piano Marseille en grand). La Francia è il Paese dell’Ocse con il più alto livello di trasferimenti sociali, in particolare per le famiglie di immigrati che ricevono l’Rsa non appena hanno lo status, gli assegni familiari, l’istruzione gratuita, le cure mediche gratuite e il sostegno dei fondi per gli assegni familiari. Inoltre, l’approccio “whatever it takes” durante la crisi del Covid, ha sostenuto tutti. Il problema dell’immigrazione clandestina permane: nella regione 93, ci sono presumibilmente 3 o 400mila immigrati clandestini che non hanno documenti ma vivono nella zona, e che sono gradualemnte regolarizzati e trasferiti in case popolari. Molti appartamenti sono sovraffollati perchè occupati da più famiglie, tra cui anche immigrati clandestini in attesa di regolarizzazione.

Prendiamo il caso di Nanterre, dove viveva il giovane Nahel. Quali sono i problemi di quest’area?

Nanterre è una città ricca, popolata da algerini. Il sindaco Patrick Jarry, ex-Pc, è stato rieletto con il sostegno delle lobby musulmane. Aveva promesso un terreno a basso costo per una seconda moschea, ma il prefetto ne ha vietato la vendita. C’è molta droga, il piano di rinnovamento urbano ostacola gli spacciatori, e c’è molta pressione sui terreni nell’estensione de La Défense.

Cosa sta fallendo, dunque? Il macronismo o l’assimilazionismo?

Macron non ha mai fatto una dichiarazione chiara su questi temi: a volte parla di Repubblica, altre volte è più multiculturalista e comunitario. Fondamentalmente, è un liberale puro che pensa che se si riduce la disoccupazione e tutti i giovani hanno un lavoro, tutti i problemi saranno risolti. Macron ha avuto un grande successo economico, con un’enorme riduzione della disoccupazione, la creazione di nuove imprese, la liberalizzazione del mercato del lavoro e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma le rivolte di questi giorni non sono legate a cause economiche, non sono affatto rivolte di povertà o miseria, il problema è la mancanza di rispetto per le istituzioni dello Stato, la polizia, la giustizia, il senso di impunità di questi giovani è assoluto.

Che ruolo ha avuto l’incapacità di Parigi di fare pace con il suo passato coloniale nei disordini di questi anni?

Guardi il Musée de l’histoire de l’immigration a Porte Dorée. Un bel museo sulla storia dell’immigrazione, il cui ex presidente è l’attuale ministro dell’Istruzione Pap N’ Diaye: la dimensione coloniale è prese in considerazione. L’odio per la Francia e il risentimento sono alimentati dall’Algeria, i cui leader conoscono solo quello che Macron ha giustamente definito “la rente mémorielle“. Stessa cosa dicasi per il Mali.

Perché questa generazione non si è “innamorata” della Francia?

Non hanno assolutamente nostalgia del loro Paese d’origine, che non conoscono e nel quale non vorrebbero andare a vivere a nessun costo; inoltre sono francesi, tranne gli immigrati clandestini senza documenti. Per punire i loro figli difficili, i genitori nordafricani mandano i figli in “bled“, per insegnare loro a vivere in condizioni complesse, ma è una punizione e loro hanno una sola idea: tornare in Francia. L’orgoglio in Algeria è totalmente immaginato e sfruttato dalle autorità algerine. Le famiglie vanno in vacanza nel Magreb, ma tornano sempre indietro. La grande ossessione dell’Algeria è ottenere il maggior numero possibile di visti per la Francia.

Quale ricetta ritiene che la République debba seguire per prevenire la violenza e il separatismo, facendo in modo che questi giovani si “innamorino” del sistema francese?

Cosa c’è di nuovo in quello che stiamo vivendo nel 2023? Attacchi mirati ai singoli individui, in particolare ai sindaci che impediscono la tratta, saccheggi, depoliticizzazione, estensione dei piccoli centri, mancanza di correlazione con la variabile della disoccupazione, scollamento trai i giovani e i loro genitori, sensazione di impunità e di onnipotenza, anche dei giovanissimi. E sono unicamente maschi quelli coinvolti nelle rivolte violente, sebbene donne e ragazze poi traggono profitto dai saccheggi. Come storico, sono incapace di predire il futuro.