L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 sembra ormai appartenere al passato. Eppure ci sono ancora alcune domande senza risposta, accanto a dinamiche che non dovrebbero essere ignorate. Ad esempio, qualche giorno fa la Cina non ha rilasciato dati sul numero di servizi di cremazione effettuati nel quarto trimestre del 2022.

A livello nazionale, lo scorso 9 giugno il ministero degli Affari civili ha cancellato la cifra dal suo rilascio trimestrale dei dati sugli affari civili nazionali. Dal 2007, le autorità erano solite pubblicare i numeri delle cremazioni su base trimestrale. Prima del 2020, i dati sulla cremazione del quarto trimestre venivano addirittura in genere pubblicati nei primi due mesi dell’anno successivo, insieme ad altri numeri relativi ad altri affari civili, come l’assistenza sociale e le registrazioni dei matrimoni.

Questo cambio di passo, ha sottolineato il South China Morning Post, impedisce al pubblico, locale ma anche internazionale, di poter continuare a consultare un indicatore che, durante le ondate di Covid-19, ha consentito di stimare il numero di vittime cinesi causate dal virus.

La scomparsa dei dati sulle cremazioni

Sebbene l’intervallo di tempo per il rilascio dei dati fosse leggermente aumentato a partire dal 2020, e cioè da quando la Cina è stata colpita per la prima volta dal Covid-19, la pubblicazione più recente dei risultati è arrivata dopo un ritardo superiore alla media di sei mesi, alla fine del trimestre.

Diversi governi, a livello provinciale, hanno tra l’altro anche cancellato il rilascio dei dati sui servizi di cremazione per il quarto trimestre dello scorso anno. Più nello specifico, il 9 giugno, lo stesso giorno in cui sono stati rilasciati i numeri nazionali, l’ufficio per gli affari civili di Chongqing ha pubblicato un avviso in cui spiegava che avrebbe sospeso a tempo indeterminato il rilascio dei dati sugli affari civili a seguito di un’istruzione del ministero degli Affari civili.

Le autorità hanno aggiunto che i dati del 2023 sarebbero stati temporaneamente trattenuti per essere “sincronizzati con le nuove disposizioni sulla pubblicazione dei dati nel ‘Sistema di indagine statistica per gli affari civili’ recentemente approvato dall’Ufficio nazionale di statistica”.

Oltre una dozzina di province, ha proseguito il Scmp, hanno eliminato il numero di cremazioni dai comunicati pubblici. Alcune, comprese le province di Jiangsu e Zhejiang e le municipalità di Chongqing e Pechino, hanno pubblicato i loro dati del quarto trimestre, in gran parte in tempo, ma saltando i numeri del servizio di cremazione. Altre, tra cui le province di Hubei, Guangdong e Jiangxi, non hanno ancora rilasciato i dati relativi agli affari civili del quarto trimestre.

Delle province incluse nel conteggio, soltanto lo Yunnan ha pubblicato i dati sugli affari civili del 2023 – che ancora non includevano i numeri di cremazione – sollevando tuttavia dubbi sul fatto che le informazioni sui servizi funebri sarebbero state nuovamente rese pubbliche in futuro.

Le implicazioni con il Covid

Che cosa c’entra tutto questo con il Covid? L’omissione del numero delle cremazioni ha reso più difficile comprendere l’entità dei decessi dei cittadini cinesi causati dall’ultima ondata invernale del virus che ha colpito la Cina. Non a caso, le cifre non pubblicate riguardano proprio il quarto trimestre del 2022, ovvero i mesi durante i quali Pechino ha assistito ad un duro ritorno di fiamma dell’emergenza sanitaria.

I dati ufficiali della Cina stimano i decessi correlati a Covid a 83.150, nel periodo compreso da metà dicembre a inizio febbraio; un numero che molti esperti considerano troppo basso. A gennaio, intanto, il principale pianificatore economico della Cina ha stimato che la popolazione di età pari o superiore a 65 anni fosse aumentata di 9,22 milioni nel 2022. Secondo l’Nbs, che pubblica le statistiche sui decessi su base annuale, nel 2022 ci sono stati inoltre 10,4 milioni di decessi a livello nazionale, rispetto ai 10,1 milioni dell’anno precedente.

“I dati sulle cremazioni sono importanti perché potrebbero fornire informazioni relativamente accurate sulle morti in eccesso. Confrontare il numero di cremazioni in questo periodo con gli anni precedenti avrebbe potuto consentire ai ricercatori di calcolare questi morti in eccesso, indicando quante persone potrebbero essere a causa del Covid. Poiché però questi dati non sono stati pubblicati, è possibile che il numero di morti in eccesso possa essere significativo”, ha dichiarato alla Cnn Yanzhong Huang, senior fellow presso il Council on Foreign Relations. Senza quei dati, è pressoché impossibile fare stime di qualsiasi tipo.