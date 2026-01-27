Il Qatar in campo per la sicurezza olimpica nella “sua” Milano

Il Qatar affianca l’Italia nella sicurezza di Milano nel quadro della sorveglianza sulle imminenti Olimpiadi invernali, che la città ambrosiana ospiterà assieme a Cortina d’Ampezzo. Ha fatto molto parlare, nei giorni scorsi, la presenza di mezzi di Doha nel capoluogo lombardo. Ma non è affatto una sorpresa. Dopo i Giochi estivi di Parigi del 2024, dove i mezzi e gli agenti qatarioti dettero buona prova nel contribuire alla sicurezza delle Olimpiadi, Doha assiste l’Italia ai sensi di un accordo concluso a Doha nel settembre 2025 dal Ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi e dall’omologo qatariota Khalifa bin Hamad Al Thani, concernente la cooperazione tra le polizie dei due Paesi.

La diplomazia della sicurezza del Qatar

La mossa si presta a diverse letture. C’è da sottolineare, in primo piano, che il Qatar ha indubbiamente maturato una grande esperienza in materia di sicurezza di grandi eventi sportivi quando, essenzialmente nella capitale Doha, ha ospitato nel suo piccolo territorio i Mondiali di calcio del 2022, che imposero un aumento della capacità di controllo e coordinamento di grandi masse di persone in un breve lasso di tempo.

Nel Paese da 2,8 milioni di abitanti tra novembre e dicembre 2022 si riversarono 1,14 milioni di visitatori stranieri e ci furono ben 3,4 milioni di spettatori alle gare. Per organizzarsi, ha scritto l’Arabian Gulf States Institute ” il Qatar ha dovuto rivolgersi a partner internazionali” e “l’operazione “World Cup Shield” , composta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Turchia e Pakistan, è stata organizzata per proteggere lo spazio aereo e le acque territoriali del Qatar da minacce terroristiche e di altro tipo” durante i Mondiali e Doha ha finanziato il Progetto Stadia dell’Interpol per preparare le polizie del mondo ai grandi eventi sportivi. Il know-how accumulato da Doha e le relazioni costruite con Paesi come Italia e Francia si sono riversate da allora in avanti in una cooperazione continua.

Una sfida d’immagine

In secondo luogo, il Qatar ha indubbiamente un ritorno d’immagine dal successo di missioni di controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico. Analogamente alla sua proiezione come attore diplomatico e mediatore, il Qatar mira a utilizzare questa leva per presentarsi come Paese moderno e aperto, oltre che come player responsabile.

Infine, non si può sottolineare che, per una curiosa coincidenza, il Qatar presta assistenza alla sicurezza in metropoli europee importanti per la sua proiezione nel Vecchio Continente. Dopo Parigi, Milano: il Qatar si presenta come garante della sicurezza olimpica nelle città dove maggiormente si concentrano i suoi interessi nell’Europa continentale.

Il Qatar a Milano e Parigi

Nella capitale francese la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano di Doha guidato da Nasser Al-Khelaifi, controlla il club calcistico del Paris Saint Germain e quote del conglomerato Lagardère, del gruppo di Difesa e Aerospazio Airbus e del colosso dell’energia Veolia. A Milano, il Qatar ha da oltre un decennio nelle sue mani il complesso immobiliare di Porta Nuova edificato da Coima e acquisito da Qia nel 2015 per 2 miliardi di euro.

Nel 2022 una branca della stessa Coima, ovvero Coima Res, è stata acquisita da Evergreen, veicolo di Qia. Quest’ultima ha inoltre in attivo una trattativa da 1,3 miliardi di euro per il palazzo di Via Montenapoleone 8 di proprietà del gruppo di moda francese Keiring, a sua volta detentrice del 30% della casa di moda Valentino, controllata dal fondo qatariota Mayhoola for Investments. Tutto questo mostra un attivismo del Qatar cui vanno in scia capitali privati, family office, investitori di vario rango e al contempo si sommano interessi politici ed economici crescenti. Indubbiamente anche valorizzare l’immagine dell’emirato nelle città simbolo della presenza del Qatar in Europa è tra gli obiettivi di Doha. E quale miglior occasione per farlo se non mostrando la capacità di contribuire alla sicurezza olimpica?