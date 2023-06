Donne e ambiente: le spine dell’Iraq vent’anni dopo l’invasione

Nel febbraio 2003, parti della mia tesi di dottorato sull’apparato di sicurezza di Saddam Hussein sono state plagiate nel famigerato “dossier di intelligence” che ha giustificato la guerra in Iraq del 2003. Esattamente vent’anni dopo, nel giro di una settimana, un importante attivista ambientale è stato rapito e uno Youtuber è stato assassinato in un delitto d’onore in Iraq, parte della violenza quotidiana degli ultimi due decenni.

Il governo britannico ha plagiato la mia ricerca sulla rete di polizia segreta, agenzie di spionaggio e unità militari che hanno mantenuto il governo di Saddam Hussein in Iraq, indicato come la “repubblica della paura”. Dopo l’invasione e il collasso dello stato, l’Iraq divenne una “repubblica dell’anarchia“. Decenni dopo lo è ancora.

Il settore della sicurezza iracheno, come ho documentato nel mio lavoro, è stato brutale sotto Saddam Hussein, ma la violenza è stata inflitta principalmente dallo stato. Dopo il 2003, gli iracheni hanno subito violenze da una miriade di fonti, non solo dalle forze di occupazione straniere, ma da bande criminali irachene, milizie, tribù e familiari, oltre ai nuovi organi di sicurezza dello stato.

I due recenti eventi in Iraq sono emblematici di come lo Stato post-2003 non riesca a garantire la sicurezza ambientale o umana. Di conseguenza, le donne saranno colpite in modo sproporzionato e sopporteranno il peso del cambiamento climatico in Iraq rispetto agli uomini.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’insicurezza di genere e ambientale dell’Iraq dal 2003

All’inizio di febbraio una star irachena di YouTube di 22 anni, Tiba Al-Ali, è stata strangolata da suo padre in un “delitto d’onore“. L’omicidio fa parte dell’aumento della violenza di genere, a causa di una rinascita della cultura tribale che Saddam ha incoraggiato dopo la guerra del Golfo del 1991 per mantenere l’ordine, che è aumentato solo quando il settore della sicurezza è crollato dopo l’invasione del 2003.

L’incapacità di prevenire i “delitti d’onore” è un esempio di patriarcato a livello statale. Gli Stati Uniti propagandavano l’Iraq post-Saddam come uno stato modello che avrebbe ispirato un’ondata di democratizzazione nella regione. Eppure gli articoli 41 e 409 del codice penale iracheno, fino ad oggi, consentono ai maschi di “punire” i membri femminili di una famiglia.

Inoltre, il patriarcato di stato è evidente dal fatto che il settore della sicurezza non ha affrontato questo problema, poiché la polizia presumibilmente sapeva in anticipo che la sua vita era a rischio e non ha agito.

Il patriarcato sociale appare altrettanto pernicioso in Iraq. Un utente di Twitter, Ali Bey, ha scritto che le donne dovrebbero “comportarsi o affrontare lo stesso destino di Tiba Al-Ali”, insieme a una serie di altre voci nella cybersfera irachena che giustificano, se non celebrano l’omicidio.

Lo stesso giorno della notizia della morte di al-Ali, l’ambientalista iracheno Jassim Al-Asadi è stato rapito vicino a Baghdad. Al fratello di Al-Asadi, con lui durante il rapimento, è stato assicurato che “i servizi di sicurezza e di intelligence iracheni” stanno indagando su dove si trovi, ma gli aiuti tecnici statunitensi, queste agenzie sono guidate dall’inerzia burocratica e dalle lotte intestine, e di conseguenza sono piuttosto inefficaci.

Al-Asadi è a capo dell’ONG “Nature Iraq”, che cerca di proteggere le vulnerabili paludi meridionali, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Saddam Hussein aveva prosciugato le paludi, sede di una rivolta antigovernativa dal 1991, costruendo canali per deviare i fiumi Tigri ed Eufrate, un atto di ecologia politica punitiva, che portò alla scomparsa di diversi laghi d’acqua dolce e all’aumento della salinità del suolo.

Anche con i tentativi di ripristinare le paludi dopo il 2003, le azioni di Saddam hanno lasciato bacini d’acqua prosciugati che forniscono il foraggio per le tempeste di sabbia, che sono state così intense l’anno scorso che sono persistite per mesi, bloccando il traffico aereo e portando a ricoveri ospedalieri.

In secondo luogo, l’eredità di Saddam ha reso più facile l’intrusione di acqua salata dal Golfo a Bassora, con l’innalzamento del livello del mare. La conseguente intrusione di acqua salata nei canali e nei torrenti di Bassora continua per 300 chilometri verso l’alto attraverso il corso d’acqua Shatt al-Arab, uccidendo colture, bestiame e pesci nelle paludi.

Un pastore osserva la sua mandria di bufali raffreddarsi nelle acque sfuggenti del fiume Diyala, che si è trasformato in pozze di acque reflue a causa della desertificazione e dell’inquinamento, a est di Baghdad, Iraq, 11 ottobre 2022. Circa 1.200 famiglie sono state sfollate dalle paludi e dalle aree agricole nel sud dell’Iraq negli ultimi sei mesi a causa delle condizioni di siccità, secondo un funzionario locale nel governatorato di Dhi Qar. Le scarse precipitazioni e le dighe a monte nei vicini Iran e Turchia hanno portato a cali dei livelli delle acque del Tigri e dell’Eufrate. Crediti fotografici: EPA / AHMED JALIL

Questo è il motivo per cui il lavoro di Al-Asadi è stato così importante, insieme ad altre ONG che costituiscono la società civile ambientale irachena. Mentre lo stato pre-2003 ha punito l’ambiente, rilasciando petrolio nel Golfo nel 1991 e prosciugando le paludi, lo stato post-2003 è semplicemente disfunzionale, non riuscendo ad attuare politiche ambientali sostenibili.

Il governo ha gestito male le risorse idriche, non riuscendo a frenare pratiche agricole inappropriate, esaurendo rapidamente le risorse idriche sotterranee, che prosciugano la terra contribuendo alle tempeste di sabbia. Insieme alla corruzione, il Ministero delle risorse idriche iracheno ha subito tagli di bilancio, non riuscendo a migliorare le pratiche di irrigazione e la gestione generale dell’acqua.

Il prosciugamento delle paludi ha anche una dimensione di sicurezza. Mentre l’afflusso di uomini che si sono uniti alle milizie sciite irachene nel 2014 per combattere lo Stato islamico (IS) è stato attribuito a una fatwa del Grande Ayatollah Sistani, anche il degrado ambientale ha contribuito a questa tendenza.

Antropocene di genere

Pescatori, agricoltori e pastori di bestiame rimasero disoccupati a causa del deterioramento delle condizioni nelle paludi. A partire dal 2014 le milizie hanno offerto salari, dimostrando i legami tra disastro ambientale e militarizzazione della società.

IS e Al-Qaeda hanno assassinato e giustiziato i capifamiglia maschi, così come un buon numero di persone uccise combattendo questi gruppi terroristici.

Di conseguenza, le donne nelle paludi sono lasciate ad affrontare la conseguente desertificazione e salinizzazione, e la morte di negozi di pesce o bestiame.

In altre aree, come la provincia di Diyala, una regione che ha sofferto a causa della presenza dell’IS, le donne erano impegnate nell’apicoltura, ma a causa della scarsità di acqua, le fattorie e le orchidee si stanno estinguendo.

Altrimenti, le famiglie di sfollati interni, in fuga da conflitti o cambiamenti climatici a causa della mancanza di acqua e della siccità, sono di solito guidate da donne.

Mentre l’Iraq sopporta l’Antropocene, le donne continueranno a soffrire.

La missione di assistenza delle Nazioni Unite per l’Iraq ha chiesto una maggiore protezione per le donne alla luce della morte di Al-Ali. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha condannato il rapimento di Al-Asadi. L’organismo delle Nazioni Unite cerca di fornire soluzioni tecniche per le crisi irachene e di rafforzare le sue ONG. A differenza di Tiba Al-Ali, fortunatamente, Al-Asadi è stato infine rilasciato. Entrambe le agenzie delle Nazioni Unite dovranno vedere come entrambe le questioni sono collegate. I problemi dell’Iraq vent’anni dopo l’invasione possono essere collegati alle azioni unilaterali di una singola nazione, gli Stati Uniti. Le istituzioni multilaterali, in tandem con la società civile irachena, sono la più grande speranza della nazione per i prossimi 20 anni.