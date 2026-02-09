Antonino Zichichi è morto all’età di 96 anni, lasciando un’impronta indelebile nel panorama scientifico italiano e internazionale. Nato a Trapani nel 1929, è stato una delle figure più influenti e controverse della fisica del secondo Novecento, protagonista di una stagione in cui l’Italia cercava di affermarsi come centro autonomo nella ricerca sulle particelle elementari e nelle alte energie. Formatosi tra Palermo e i grandi centri internazionali, lavorò al CERN di Ginevra e al Fermilab di Chicago, dove nel 1965 guidò uno dei gruppi che osservò per la prima volta l’antideutone, un nucleo di antimateria fondamentale per lo studio delle interazioni subnucleari.

Professore ordinario di Fisica superiore all’Università di Bologna per oltre quarant’anni, Zichichi ha ricoperto la carica di presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e della European Physical Society, contribuendo in maniera determinante al consolidamento delle infrastrutture scientifiche italiane. Tra i suoi principali lasciti figurano i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, concepiti come piattaforma di ricerca sotterranea di livello internazionale, e numerosi progetti di ricerca coordinati tra istituzioni italiane e centri stranieri. Più che un semplice scienziato di laboratorio, il fisico siciliano fu un costruttore di sistemi scientifici, capace di unire istituzioni, scuole e luoghi fisici e simbolici in cui la scienza poteva diventare progetto collettivo e strumento di sviluppo culturale e tecnologico.

Erice come laboratorio della cooperazione scientifica

La sua visione della scienza come bene universale si concretizzò nella fondazione del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana a Erice nel 1963, che trasformò il piccolo borgo siciliano in un crocevia internazionale del sapere. Qui, per decenni, si incontrarono fisici, matematici, biologi, filosofi ed economisti provenienti da tutto il mondo, spesso in contesti informali capaci di favorire il libero scambio di idee e conoscenze.

In seguito, Zichichi contribuì alla nascita della World Federation of Scientists, un’organizzazione internazionale pensata per affrontare emergenze globali come il pericolo della proliferazione delle armi atomiche, promuovendo al contempo lo sviluppo del nucleare civile come fonte energetica sicura e razionale. Attraverso questa “diplomazia scientifica parallela”, fu capace di superare le divisioni ideologiche della Guerra Fredda, trasformando la scienza in un punto d’incontro tra blocchi contrapposti.

Il fisico siciliano sosteneva l’idea che la comunità scientifica potesse costituire un ponte tra le nazioni, promuovendo dialogo e collaborazione anche in tempi di tensione internazionale. Il suo ruolo di riferimento scientifico, inoltre, lo rese un interlocutore ascoltato in ambito politico e istituzionale, sia in Italia che all’estero, consolidando la reputazione di scienziato capace di coniugare la ricerca teorica con una visione di responsabilità sociale e civica.

Divulgazione e fratture con la comunità scientifica

Antonino Zichichi è stato anche un divulgatore scientifico di grande impatto, noto a un pubblico eterogeneo per saggi, conferenze e frequenti apparizioni televisive che hanno contribuito a portare la fisica nel dibattito culturale italiano. Ha condotto accese campagne contro l’astrologia e le superstizioni, definite da lui un’“Hiroshima culturale”, promuovendo un metodo basato sulla razionalità e sull’approccio galileiano.

Allo stesso tempo, alcune delle sue posizioni hanno creato fratture con parte della comunità scientifica: il fisico siciliano ha espresso critiche esplicite sul darwinismo e sulle interpretazioni predominanti dei modelli climatici, opinioni che lo hanno posto in contrasto con il consenso scientifico internazionale e gli hanno valso opposizioni pubbliche da parte di colleghi come Piergiorgio Odifreddi. Questi confronti – talvolta sfociati in polemiche giudiziarie – hanno plasmato la sua immagine di scienziato capace di catalizzare attenzione e divisione, mostrando la complessità del suo rapporto con il mondo accademico tradizionale.

Un’eredità tra scienza, fede e spazio pubblico

Il ritratto di Antonino Zichichi non può essere ridotto a una figura lineare: è stato scienziato, organizzatore di istituzioni, divulgatore e figura controversa, capace di lasciare un’impronta profonda nel panorama scientifico italiano e internazionale. La sua convinzione nella continuità tra scienza e fede cattolica, insieme alla sua visione strutturata della conoscenza, rappresenta un modello novecentesco di autorità intellettuale, capace di orientare ricerca e divulgazione in un’epoca in cui la scienza giocava un ruolo centrale nella cultura e nella società.

La sua parabola racconta il mutamento del ruolo dello scienziato: dal fisico-statista capace di orientare scelte politiche e culturali, allo scienziato mediatico esposto a un confronto permanente e spesso conflittuale. Il suo percorso è una testimonianza concreta di come la scienza possa diventare un potente strumento di dialogo globale e di sviluppo culturale: le sue scoperte, le istituzioni che ha fondato e le iniziative internazionali che ha promosso hanno consolidato la fisica italiana nel contesto mondiale, integrando ricerca, formazione e divulgazione in un unico progetto. In questo modo la scienza si è trasformata in un linguaggio condiviso capace di favorire collaborazione, responsabilità civica e progresso tecnologico, tracciando un legame solido e duraturo tra conoscenza, cultura e ruolo pubblico.