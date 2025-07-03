Fino a poco tempo fa, se avessi chiesto a un operatore sanitario nigeriano l’origine dei test rapidi per Hiv e malaria, ti avrebbe risposto senza esitazione: dagli Stati Uniti. Programmi come Usaid e Pepfar hanno infatti garantito per anni la fornitura di milioni di kit diagnostici e farmaci essenziali, sostenendo un sistema sanitario pubblico fragile e costantemente sotto pressione.

Nel solo 2024, Usaid aveva stanziato oltre 740 milioni di dollari per la Nigeria, una cifra che rendeva sostenibili le attività di prevenzione e trattamento delle due malattie più diffuse e insidiose del Paese. Ma adesso quella stagione di sostegno esterno sta sfumando, i fondi diminuiscono, i programmi si contraggono, la copertura diventa incerta e pericolosamente insufficiente, costringendo la Nigeria a fare una scelta.

E la scelta è arrivata con decisione, senza attendere che altri intervenissero: produrre da sé i propri test rapidi, affidandosi a Codix Bio Ltd, una realtà farmaceutica locale che, in collaborazione con il gigante sudcoreano SD Biosensor e il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dato vita a un impianto di produzione a Iperu-Remo, vicino Lagos, destinato a cambiare radicalmente lo scenario della diagnostica nel Paese. L’obiettivo è concreto e ambizioso: 147 milioni di test all’anno nella fase iniziale, con la possibilità di crescere fino a 160 milioni se la domanda interna e regionale lo richiederà, il tutto entro la fine di giugno. Una mossa che risponde non solo a un’esigenza sanitaria ma anche a una volontà precisa di ridurre la dipendenza da donatori esterni, costruendo una capacità industriale interna che possa durare nel tempo.

Quello che accade in questo nuovo stabilimento non riguarda solo macchine e produzione, ma è parte di un processo più ampio che investe la formazione tecnica, la gestione logistica, l’occupazione giovanile, la ricerca scientifica e la filiera farmaceutica africana in generale. Significa cominciare a credere nelle proprie risorse, nel valore della conoscenza locale, nella possibilità di intervenire in prima persona sulle grandi sfide della sanità pubblica, senza dover sempre aspettare risposte da lontano. Ed è anche un invito implicito agli altri Paesi africani, un segnale che indica che un’altra strada è possibile, anche in un contesto difficile, anche partendo da una condizione di svantaggio, se c’è la volontà di fare sistema e investire in modo strategico.

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Una situazione sanitaria che non può aspettare

In Nigeria la malaria e l’Hiv non sono statistiche da laboratorio o dati da inserire in report tecnici, ma sono esperienze quotidiane che milioni di persone vivono sulla propria pelle, nelle case, nei villaggi, nei centri sanitari sovraccarichi e spesso poco attrezzati. La malaria, in particolare, colpisce con una frequenza impressionante: secondo l’OMS, quasi il 27% dei casi globali si concentra qui, un dato che diventa ancora più allarmante se si considera che a soffrirne di più sono i bambini sotto i cinque anni e le donne in gravidanza, cioè le fasce più fragili e meno tutelate dalla rete sanitaria. E anche sull’Hiv il quadro resta preoccupante, con oltre due milioni di persone sieropositive e un accesso ai trattamenti ancora troppo disomogeneo tra città e zone rurali.

In questo scenario così delicato, i test rapidi non sono un lusso ma un’urgenza, lo strumento essenziale che permette di capire cosa sta accadendo, di agire in tempo, di evitare complicazioni e trasmissioni ulteriori, ma negli ultimi anni l’accesso ai test è diventato sempre più problematico a causa dei ritardi nelle forniture e dei continui tagli ai finanziamenti internazionali. In molte aree del nord del Paese, i medici hanno dovuto fare affidamento su sintomi osservabili a occhio nudo, senza alcuna conferma diagnostica, con il rischio di trattamenti sbagliati e diagnosi errate che aggravano la situazione invece di risolverla. Per questo la possibilità di produrre in casa i kit necessari rappresenta non solo un passo avanti sul piano tecnico ma un vero cambio di rotta in termini di visione e autonomia strategica.

E questa autonomia, se sostenuta con continuità, può produrre effetti a catena anche sulla distribuzione dei test, sulla formazione del personale, sul rafforzamento delle strutture sanitarie locali e sulla creazione di una consapevolezza collettiva che mette al centro la prevenzione e il diritto alla diagnosi. Perché una volta che si ha il controllo sulla produzione, si può iniziare a ragionare anche su come rendere davvero accessibili questi strumenti, in modo equo, trasparente, coordinato. È questa la prospettiva che si apre oggi per la Nigeria, ed è una prospettiva che parla il linguaggio del cambiamento concreto, non delle promesse teoriche.

Nigerian manufacturer Codix Bio Ltd plans to make millions of HIV and Malaria test kits at its new plant outside Lagos for the local and regional market to help fill gaps in the wake of cutbacks at U.S. donor agency USAID, a company executive said. https://t.co/CM7DpEDS9k — Reuters Africa (@ReutersAfrica) June 19, 2025

Il taglio degli aiuti USA cambia le carte in tavola: nasce un nuovo modello sanitario africano?

La decisione degli Stati Uniti di ridurre in modo considerevole i fondi destinati alla cooperazione sanitaria internazionale ha costretto molti Paesi africani a rivedere le proprie strategie, e tra questi la Nigeria si è trovata tra i più colpiti, visto l’alto livello di dipendenza da programmi come Usaid e Pepfar. Il rischio era di trovarsi improvvisamente senza strumenti, senza coperture, senza alternative pronte, ma Codix Bio ha cercato di trasformare quel rischio in un’opportunità, costruendo un impianto pensato fin dall’inizio per colmare quel vuoto lasciato dai partner occidentali. Un progetto che nasce con una funzione ben precisa, ma che nel tempo potrebbe evolversi, diventando un punto di riferimento per l’intera regione dell’Africa occidentale.

Le istituzioni nigeriane hanno accolto il progetto con favore, e hanno già annunciato un piano di acquisto dei kit prodotti internamente, dimostrando di voler sostenere attivamente lo sviluppo di una filiera locale della diagnostica, mentre alcune ONG internazionali stanno valutando l’inserimento dei test nigeriani nei propri programmi, attratte non solo dalla vicinanza logistica ma anche dalla possibilità di ridurre i costi e i tempi di distribuzione. La sfida, ovviamente, sarà mantenere elevati gli standard qualitativi, garantire la tracciabilità, la sicurezza e la regolarità del flusso produttivo, e per questo sarà fondamentale un impegno continuo sul fronte della formazione e del controllo, con l’obiettivo di costruire fiducia nel prodotto e nella filiera che lo sostiene.

Ma forse, al di là dei numeri, quello che conta davvero è il cambio di mentalità che questa scelta può innescare: per anni l’Africa è stata vista e trattata come un continente che riceve, mai come un continente che produce, che esporta, che propone soluzioni. Oggi la Nigeria rompe questo schema e dimostra che anche un contesto considerato fragile può diventare motore di innovazione e di trasformazione. È una lezione che può parlare anche ad altri Paesi, e che pone le basi per un modello sanitario più integrato, più responsabile, più adatto alla realtà locale, con meno burocrazia internazionale e più coinvolgimento diretto delle comunità.

🇳🇬 "Nigerian manufacturer Codix Bio Ltd plans to make millions of #HIV and Malaria test kits at its new plant outside Lagos for the local and regional market to help fill gaps in the wake of cutbacks at U.S. donor agency USAID" https://t.co/45jzvwXO5l — IAS – the International AIDS Society (@iasociety) June 21, 2025

Costruire autonomia sanitaria è anche un fatto di dignità: il valore della sfida nigeriana

C’è una dimensione più profonda, quasi invisibile, che accompagna questa svolta della Nigeria verso l’autoproduzione: è il senso di dignità che nasce nel momento in cui un Paese decide di non aspettare più, di non elemosinare aiuti, ma di costruire da sé ciò che serve per garantire il diritto alla salute dei propri cittadini. Perché dietro ogni test diagnostico ci sono persone, storie, percorsi di cura che iniziano con una diagnosi tempestiva e precisa, e non si può più pensare che questo debba dipendere da decisioni prese a migliaia di chilometri di distanza. L’autonomia sanitaria, in questo senso, diventa anche un modo per riconoscere il valore della propria sovranità, della propria capacità di risposta, della propria competenza tecnica.

Ma l’autonomia, per essere reale, deve camminare su basi solide: serve un sistema sanitario pubblico che funzioni, serve una rete logistica capillare, servono investimenti strutturali e un’attenzione costante alla qualità. Non basta fare i test in casa, bisogna anche farli bene, distribuirli in modo efficace, usarli come leva per rafforzare tutto il sistema della prevenzione e del trattamento. Questo richiede tempo, pianificazione, una visione politica lungimirante che non si fermi all’annuncio ma accompagni ogni fase del processo. E richiede anche il sostegno della società civile, delle comunità, degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano in prima linea.

Forse siamo solo all’inizio di questo percorso, ma è un inizio promettente, perché rompe uno schema, dimostrando che un altro modo è possibile, e restituendo un po’ di fiducia a un continente che troppo spesso si è visto raccontare solo nei termini dell’emergenza, della dipendenza, della carenza. La Nigeria, con questa mossa, ha fatto un passo avanti non solo nella lotta contro due malattie che la colpiscono duramente, ma anche nel modo di pensarsi e raccontarsi come attore sanitario autonomo, credibile, capace. E questo, oggi, vale quasi quanto ogni singolo test prodotto.