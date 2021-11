Si chiama B.1.1.529, o anche Omicron, ed è l’ultima variante di Sars-CoV-2 apparsa dal niente che minaccia di ridare vigore alla corsa del coronavirus. Il nuovo ceppo dell’agente patogeno che ha causato la pandemia globale è stato identificato in Sudafrica, ed è considerato dagli esperti preoccupante in quanto dotato di un elevato numero di mutazioni. Fino a questo momento ne sono state rilevate 32: quanto basta per resistere potenzialmente tanto agli anticorpi naturali che ai vaccini. Serviranno ulteriori studi per capire meglio le caratteristiche di Omicron, anche se molti Paesi – Regno Unito in primis – hanno subito chiuso i confini a 6 Paesi del sud Africa, dove è stata rilevata la variante. Ecco, di seguito, 5 domande per spiegare tutto ciò che c’è da sapere in merito a B.1.1.529.

Dove è nata la nuova variante di Covid?

La variante Covid B.1.1.529 è stata identificata da alcuni scienziati sudafricani dopo un recente picco di infezioni localizzato nella provincia del Guateng, la più popolosa del Paese che include Johannesburg e Pretoria. In quest’area, il tasso di positività è salito alle stelle, passando dall’1 al 30% in appena tre settimane. Non sappiamo dove è nata, anche se molti casi fanno capo a vari Paesi dell’Africa meridionale, oltre che a Hong Kong e Israele, ma sempre da passeggeri provenienti da quella zona.

Perché è pericolosa?

Joe Phaahla, ministro della Salute sudafricano, ha spiegato che la variante sarebbe responsabile dell’aumento dei casi che ha recentemente travolto il Sud Africa. Qui, infatti, siamo passati da una media di 200 contagi quotidiani a una cifra compresa tra i 1.200 e i 2.465, il tutto in appena un paio di giorni. Omicron presenta 32 mutazioni nella proteina spike del coronavirus, e questo potrebbe influenzare la facilità con cui si diffonde tra le persone.

Non ci sono, ad oggi, indicazioni che possa causare malattie più gravi e, come con altre varianti, anche in questo caso alcuni infetti sono risultati asintomatici. In ogni caso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere che serviranno “diverse settimane” per determinare con certezza qual è il suo livello di contagiosità, quanto sono efficaci i vaccini e le terapie esistenti.

Vaccini e anticorpi sono efficaci?

Serviranno settimane di studi e test di laboratori per determinare se gli attuali vaccini anti Covid siano efficaci nei confronti della nuova variante. Tomas Peacock, virologo dell’Imperial College ha parlato di una variante “con un profilo di mutazioni veramente orribile”, mentre Neil Ferguson, direttore del centro MRC del medesimo Imperial College, ha spiegato che il numero di mutazioni sulla proteina spike è “senza precedenti”.

“Il gene della proteina spike è la proteina che è l’obiettivo della maggior parte dei vaccini. C’è quindi la preoccupazione che questa variante possa avere un potenziale maggiore di sfuggire all’immunità rispetto alle varianti precedenti”, ha aggiunto lo stesso Ferguson. Nel frattempo, gli Stati dell’Unione europea (e altri Paesi) hanno deciso di sospendere i voli dal Sudafrica e da altre sei nazioni limitrofe (Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini).

In quali Paesi è stata rilevata?

In un primo momento le autorità hanno parlato di 59 infetti identificati tra Hong Kong (contagio importato), Sudafrica e Botswana. In seguito è stato annunciato il primo caso in Europa, precisamente in Belgio, dove una persona non vaccinata è stata trovata positiva al Covid-19 lo scorso 22 novembre dopo aver viaggiato all’estero. Altri casi sono stati rilevati in Zimbabwe e Mozambico. In Israele è stato segnalato un caso in una persona proveniente dal Malawi. Piccola nota positiva: a quanto pare la variante Omicron può essere individuata dai tamponi molecolari.

Qual è la posizione delle autorità?

L’Oms ha chiesto ai Paesi di adottare “un approccio scientifico e basato sul rischio”. Dal canto suo, l’Ema ritiene che sia prematuro prevedere se la variante richieda un adattamento dei vaccini, l’Ecdc sottolinea che “sulla base delle prove disponibili, è probabile che questa variante sia associata a una trasmissibilità molto elevata e a una significativa fuga immunitaria. Finora, non ci sono prove di cambiamenti nella gravità dell’infezione”.

In ogni caso, secondo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea “per contratto” i vaccini vanno adattati immediatamente alle nuove varianti, e Pfizer ha subito dichiarato che sono in corso studi per capire se il siero sia efficace o meno contro la nuova versione del virus e che, nel caso, sarebbe in grado di riprogettarlo entro 6 settimane e spedire i lotti iniziali entro 100 giorni.