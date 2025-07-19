Nel 2023, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 597.000 persone sono morte di malaria e il 75% di queste vittime erano bambini sotto i cinque anni, un dato allarmante che rende evidente la necessità di farmaci sicuri ed efficaci per la fascia pediatrica più fragile e più esposta alla letalità del Plasmodium falciparum. Fino ad oggi, nessun trattamento era stato sviluppato per i neonati sotto i cinque chilogrammi di peso e questa lacuna ha costretto operatori sanitari e famiglie a ricorrere a soluzioni non standardizzate con gravi rischi di tossicità, inefficacia e mortalità evitabile.

L’approvazione di Coartem Baby da parte di Swissmedic determina dunque una vera e propria svolta nella farmacologia pediatrica, perché introduce il primo farmaco antimalarico clinicamente testato e formulato per neonati e lattanti con peso tra 2 e 5 kg, ovvero la fascia di pazienti finora sistematicamente esclusa dalla ricerca clinica. Il trattamento nasce dalla collaborazione tra Novartis e la fondazione svizzera Medicines for Malaria Venture ed è stato pensato per essere solubile anche nel latte materno e per avere un gusto dolce alla ciliegia per facilitare l’adesione alla terapia da parte delle famiglie e garantire la somministrazione anche in assenza di supporto medico.

Coartem Baby combina artemether e lumefantrina in dosaggi calibrati sulle capacità metaboliche epatiche dei neonati, che non riescono a processare i farmaci come i bambini più grandi e che quindi richiedono una formulazione personalizzata e sicura anche nei contesti più fragili. Il prodotto nasce da anni di ricerca e sperimentazione ma soprattutto da un cambiamento culturale nella definizione delle priorità di salute pubblica che finalmente riconosce l’urgenza di fornire cure sicure e validate anche ai bambini più piccoli nei Paesi in cui la malaria rappresenta ancora la principale causa di mortalità infantile, in particolare nelle aree dell’Africa sub-sahariana.

Novartis wins approval for first malaria drug for newborns and babies https://t.co/EBlW8MfXZj https://t.co/EBlW8MfXZj Vuoi ricevere le nostre newsletter? July 8, 2025

Il modello di Swissmedic e delle agenzie africane

L’approvazione di Coartem Baby rappresenta anche un’importante innovazione nei meccanismi internazionali di regolazione farmaceutica, in quanto Swissmedic, l’autorità di regolamentazione svizzera per i prodotti terapeutici, ha condotto la valutazione in sinergia con otto autorità nazionali africane — tra cui quelle di Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambico e Burkina Faso — che hanno partecipato attivamente alla revisione tecnica e alla convalida scientifica del prodotto permettendo un allineamento normativo e un’accelerazione nei tempi di autorizzazione mai registrata prima in questo ambito terapeutico.

Questo tipo di approccio condiviso e multilaterale non solo ha rafforzato la credibilità del processo ma ha anche favorito la costruzione di capacità regolatorie nei Paesi africani coinvolti, rendendoli non solo destinatari ma protagonisti del percorso di accesso al farmaco. Coartem Baby verrà introdotto nei mercati africani in modalità no-profit proprio per garantire che il prezzo non rappresenti un ostacolo alla distribuzione nelle comunità più colpite e più vulnerabili dove la malaria rimane una condizione endemica. Il programma ha incluso anche la collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare attraverso il Programma Globale per la Malaria che ha supportato le valutazioni scientifiche del farmaco fin dalle prime fasi.

Il trial clinico CALINA, su cui si basa l’approvazione, è stato condotto tra il 2021 e il 2023 in diversi centri africani e ha permesso di raccogliere dati specifici sulla farmacocinetica e la tollerabilità della nuova formulazione, validando la sicurezza della terapia nei bambini di peso inferiore ai 5 kg con infezioni non complicate da P. falciparum. Questo processo ha dimostrato che le innovazioni regolatorie sono possibili quando si costruiscono partenariati tra enti con obiettivi condivisi e con un chiaro interesse a rispondere a bisogni terapeutici trascurati e che tali modelli potrebbero diventare un riferimento per altre aree mediche ad alto impatto epidemiologico ma basso interesse commerciale, come le malattie tropicali neglette.

Farmacodinamica e accessibilità clinica del trattamento

Coartem Baby è una combinazione di due principi attivi: artemether, che agisce rapidamente riducendo la carica parassitaria, e lumefantrina, che ha un’azione più prolungata e serve a eliminare le forme residue del parassita impedendo le ricadute. La particolarità del nuovo farmaco risiede nella sua formulazione specificamente studiata per neonati e bambini con peso tra 2 e 5 chili, con dosi ottimizzate e un profilo farmacocinetico compatibile con la fisiologia epatica ancora immatura dei bambini così piccoli. L’assorbimento e la biodisponibilità sono stati calibrati per garantire l’efficacia terapeutica senza sovraccaricare il metabolismo del paziente, riducendo drasticamente il rischio di tossicità o sotto-dosaggio che spesso accompagna l’uso off-label di farmaci destinati a fasce d’età superiori.

La solubilità in latte materno e la gradevolezza del gusto sono due aspetti che facilitano l’aderenza terapeutica, un elemento essenziale soprattutto in contesti a bassa intensità sanitaria dove la capacità di monitoraggio e assistenza è ridotta e dove le cure devono essere semplici, intuitive e ripetibili anche senza personale sanitario. Il farmaco è indicato per infezioni acute e non complicate da Plasmodium falciparum o da infezioni miste e rappresenta un’arma in più per affrontare una delle principali cause di ospedalizzazione e mortalità infantile in Africa.

Oltre alla formulazione, l’aspetto di maggiore rilevanza è la validazione clinica specifica: per la prima volta un farmaco antimalarico è stato testato su pazienti così piccoli e, secondo quanto riportato da Novartis e MMV, hanno soddisfatto pienamente i criteri di sicurezza ed efficacia stabiliti dagli organismi di controllo coinvolti. Questo rappresenta un cambio di rotta per l’intera filiera dell’innovazione farmaceutica pediatrica, che spesso esclude le fasce più giovani per la difficoltà di reclutamento, le complessità etiche e il minor ritorno economico delle sperimentazioni su piccola scala.

Un cambio di prospettiva nella strategia farmaceutica globale

L’introduzione di Coartem Baby nel panorama terapeutico globale è un passaggio simbolico e concreto allo stesso tempo perché ridefinisce cosa significhi fare innovazione in sanità globale oggi, ponendo al centro i pazienti più trascurati e vulnerabili che sono spesso fuori dai radar della ricerca per ragioni economiche, logistiche o di scarsa visibilità politica. Il fatto che un’azienda come Novartis, con la collaborazione di una fondazione no-profit e il sostegno delle istituzioni africane, abbia scelto di investire risorse, tempo e competenze nello sviluppo di un farmaco destinato a neonati dei Paesi a basso reddito rappresenta un segnale forte anche per l’intera industria farmaceutica e per le istituzioni regolatorie occidentali, spesso concentrate su patologie ad alto margine commerciale.

Coartem Baby è un farmaco che nasce con uno scopo dichiaratamente sociale e sanitario, ma che si configura anche come strumento di diplomazia sanitaria e cooperazione internazionale, in grado di rafforzare le capacità locali e offrire un modello replicabile in altri ambiti critici come le malattie tropicali o le condizioni croniche pediatriche nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre, il successo del processo di approvazione accelerata multi-Paese potrebbe costituire una base tecnica per future iniziative di armonizzazione regolatoria nel continente africano, riducendo la frammentazione degli standard e rendendo più efficiente la risposta a epidemie e malattie endemiche.

In prospettiva, l’esempio di Coartem Baby può aiutare a riformulare le logiche dell’accesso ai farmaci, ponendo la ricerca su basi nuove che tengano conto della dimensione clinica, della sostenibilità economica e della giustizia sanitaria, dimostrando che l’innovazione non deve per forza passare dai mercati più ricchi ma può nascere da un bisogno reale e urgente e da un’alleanza tra scienza, politica e comunità che scelgono di non ignorare i più piccoli.