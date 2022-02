Gli esperti in loco sottolineano che l’aumento delle radiazioni è direttamente correlato alle operazioni militari avvenute nelle scorse ore. In sostanza, sarebbe stato l’ampio movimento di mezzi militari, truppe e macchinari dotati di impulsi radio e l’aumento dell’inquinamento e delle particelle in atmosfera in grado di catturare le radiazioni stesse a favorire questo meccanismo.

In una prima ora si era temuto che l’aumento delle radiazioni potesse essere legato a un danneggiamento della struttura del reattore o del sarcofago di cemento che ricopre l’area più critica di Chernobyl, ma a cavallo tra giovedì 24 e venerdì 25 febbraio questa ipotesi è stata fugata. Almeno per ora.

Non a caso, uno degli scenari più rilevanti che si possono costruire sul piano militare riguardo l’individuazione di Chernobyl e del suo reattore come obiettivi primari riguarda proprio il fatto che Mosca volesse mettere al sicuro la bomba atomica potenziale del sito teatro dell’omonimo disastro per evitare che potesse trasformarsi in un campo di battaglia e, soprattutto, che potesse essere utilizzato come perno di una strategia asimmetrica per fermare l’invasione. Meglio uno sforzo-lampo per occupare un sito non così prioritario sotto altri piani strategici, questo sarebbe il ragionamento, che ritrovarsi di fronte a brutte sorprese in un secondo momento.

Questo però, chiaramente, ha avuto come contropartita l’aumento delle radiazioni. Come ha scritto il portale di informazione “L’Avvocato dell’Atomo”, è bene sottolineare che “i livelli di radioattività segnalati al momento non risultano pericolosi per la salute in caso di esposizione temporanea. Si potrebbero avere rischi in caso di esposizione di durata superiore ad un mese, ma, allo stato attuale delle cose, riteniamo estremamente improbabile che la radioattività resti a questi livelli così a lungo”.