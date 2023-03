Mohamed Atta, il volto dell’11/9

La Germania avrebbe dovuto portare libertà nella vita di Atta, ma si sarebbe rivelata la sua rovina. Non era, evidentemente, ciò che aveva immaginato che fosse. Scoprì di non andare d’accordo coi tedeschi, dei quali aborrava lo stile di vita libertino, e questo gli avrebbe procurato prima problemi abitativi – difficoltà nel condividere alloggi con altri studenti – e poi ne avrebbe aggravato lo spirito solitario.

Ad Amburgo, dove si iscrisse al programma di pianificazione urbana presso l’Università di tecnologia, Atta avrebbe sviluppato una vera e propria ossessione per l’Islam, fino ad allora vissuto come una delle tante imposizioni del padre. Ma lì, solo in una società in cui non si riconosceva, era diventato un’ancora di salvezza, un modo per sentire la terra natìa.

Il processo di autoradicalizzazione sperimentato da Atta avrebbe avuto riverberi persino all’università. Lui, un amante dell’architettura, era adesso diventato contrario ai grattacieli e a tutto ciò che avesse a che fare con gli stili contemporanei occidentali. L’architettura occidentale, impersonale e antiestetica, avrebbe finito col rovinare i paesaggi urbani dei paesi arabi, privandoli di sacralità e identità. Il supervisore di Atta, il professore Dittmar Machule, trovava le idee del proprio studente bizzarre, finanche eterodosse, ma senza intravedervi dei segnali di radicalizzazione.

Autoradicalizzazione. L’invasione dell’Iraq, gli accordi di Oslo, l’antisemitismo e le politiche mediorientali degli Stati Uniti erano i principali argomenti di ogni conversazione tra Atta e i suoi due coinquilini. Conversazioni che, col tempo, sarebbero diventate sempre più accese e cariche di livore. Nel 1996, infine, la svolta silenziosa: la scrittura di un testamento, ritrovato dopo l’11/9, provante l’avvenuta decisione di dare la vita per la causa dell’Islam radicale.

Nel 1997, dopo aver chiesto al proprio supervisore del tempo in più per la scrittura della tesi a causa di presunti problemi familiari, Atta si sarebbe dato alla macchia per un anno. Ignoto, ancora oggi, dove Atta fosse andato e perché. Anche se la denuncia di smarrimento del passaporto, fatta al ritorno ad Amburgo, potrebbe suggerire che si fosse recato in luoghi di cui era preferibile cancellare ogni traccia.

Nel 1998, dopo il viaggio del mistero, Atta abbandona l’alloggio in condivisione in cui ha vissuto per sei anni. Si trasferisce poco distante, a Wilhelmsburg, con dei nuovi inquilini: Said Bahaji e Ramzi bin al-Shibh. Nonostante i comportamenti ambigui, nonché l’aspetto differente – barba lunga, vestiario islamico –, tutto sembra procedere normalmente: Atta continua a lavorare e nel 1999 si laurea. Ma, dietro l’apparente normalità, si celano dei terribili segreti.