Diciannove terroristi. Quattro obiettivi. Un potente movente. Un carismatico cervello. Una sola occasione per colpire. Un solo giorno per agire: l’11 settembre 2001. Una città al di la sopra di ogni sospetto per pianificare gli attentati terroristici che avrebbero cambiato per sempre la traiettoria del Duemila: Amburgo.

La storia della cellula di Amburgo è la storia di quattro studenti universitari di origini arabe, l’egiziano Mohamed Atta, il marocchino Said Bahaji, lo yemenita Ramzī bin al-Shibḥ e l’emiratino Marwan al-Shehhi, che si ritrovano a condividere un appartamento su Marienstraße sul finire degli anni Novanta. Non si conoscono, sono ad Amburgo per motivi differenti – Atta per la pianificazione urbana, Bahaji per l’ingegneria elettrica, al-Shehhi per l’ingegneria navale, mentre bin al-Shibh era un errante alla ricerca di occupazione –, ma le esperienze sociali – difficoltà nel relazionamento coi tedeschi – e la politica – l’astio verso le politiche mediorientali dell’Occidente – li accomunano.

Il quartetto si riunisce ogni finesettimana per discutere di religione e politica. Non sono particolarmente credenti e chi lo è, come Atta, non nasconde di aver praticato più per ragioni familiari e per pressioni sociali che per reale convinzione. L’esperienza amburghese cambierà tutto. Perché i loro dibattiti domestici avrebbero portato alla nascita di un legame profondo. E perché la lontananza da casa li avrebbe incoraggiati a tornare all’Islam e a cercare luoghi di ritrovo per musulmani.

Nel 1999, mentre le prestazioni universitarie iniziano a risentire del loro crescente disinteresse verso gli studi, i quattro di Amburgo sono diventati dei frequentatori assidui della moschea Taiba, un crocevia di terroristi ed un centro di radicalizzazione all’epoca ignorato dai servizi segreti di Berlino, e le loro potenzialità sono state ampiamente comprese da Al Qaida.

Nel 1999, su incitamento di un uomo che non è mai stato identificato – tal Khalid al-Masri –, il quartetto è stato messo in contatto coi rappresentanti di Osama bin Laden in Germania e ha già iniziato a sognare ad occhi aperti il martirio nella guerra santa. Vorrebbero combattere e morire in Cecenia, ispirati dalle gesta di Šamil Basaev, Ibn al-Khaṭṭāb e Abu al-Walid, ma il signore del jihadismo ha altri piani in serbo per loro.

Nel 1999, a due anni dall’11/9, Amburgo, ed in particolare la casa del quartetto, è un carrobbio di predicatori estremisti, trafficanti di armi, narco-terroristi, uomini dai mille alias e addestratori dell’Internazionale jihadista. Il quartetto, nel frattempo, è diventato una cellula, della quale Atta è il capo che ha già compiuto dei viaggi all’estero, forse in Afghanistan, e che è composta da altri universitari, tra i quali Ziad Jarrah, studente di ingegneria aerospaziale, e Zakariya Essabar, studente di tecnologia medica.