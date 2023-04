1993-95, il triennio più misterioso di Mohammed. Triennio caratterizzato da un attentato semiriuscito a New York, nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center, e da una super-cospirazione passata alla storia come il progetto Bojinka. Due trame terroristiche avvenute in luoghi tra loro distanti, ma legate da un filo conduttore: Mohammed.

Il progetto Bojinka, pianificato nelle Filippine da Al Qaida e al-Jamāʿah al-Islāmiyyah, avrebbe dovuto consacrare l’ingresso di Osama bin Laden nell’Olimpo dei jihadisti. Trattavasi, invero, di uno dei più grandi complotti terroristici studiati da una realtà jihadista: undici voli da dirottare e/o da far esplodere, l’assassinio di Giovanni Paolo II, la distruzione del quartier generale della Central Intelligence Agency.

L’intera galassia jihadista sarebbe stata mobilitata per reperire i fondi necessari alla costruzione delle bombe artigianali, manifatturate da Mohammed in persona. Decine di soldati sarebbero stati inviati in lungo e in largo le Filippine per testare i prodotti di Mohammed e la fattibilità del piano terroristico. Tra gli esperimenti più eclatanti, il piazzamento di una bomba sul PAL434, l’11 dicembre 1994, atterrato nonostante l’esplosione avvenuta in volo.

Bojinka avrebbe dovuto inaugurare in grande stile la campagna di Jihād globale di Al Qaida. Qualcosa, però, andò storto a causa della più imprevedibile delle variabili: il caso. Un rogo in uno degli appartamenti utilizzati dalla cellula di Mohammed per produrre le bombe artigianali, avvenuta alla vigilia dell’approdo a Manila del Papa in occasione della Giornata mondiale della gioventù del 1995, avrebbe condotto le autorità, fino ad allora ignare dell’esistenza di Bojinka, a sgominare l’intera operazione.

Mohammed, onde evitare l’estradizione negli Stati Uniti, avrebbe abbandonato le Filippine per i porti più sicuri del Medio Oriente e dell’Africa subsahariana. Ma l’idea del dirottamento in serie con cui fare il “grande botto”, Bojinka, non sarebbe finita nel dimenticatoio. L’idea, al contrario, sarebbe sopravvissuta, in quanto ossessivamente presente nei discorsi fra Mohammed e bin Laden, e portata avanti in quel di Amburgo. E l’11 settembre 2001, a sei anni dalla débâcle di Manila, avrebbe preso forma.