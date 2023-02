Chi è Saif Al Adel, nuovo capo di Al Qaeda

A prescindere dalla reale identità di Saif Al Adel, è certo che inizia la sua scalata all’interno dei movimenti jihadisti sul finire degli anni ’80. Il contesto è quello di una profonda repressione dei gruppi islamisti in Egitto, partita dopo l’omicidio dell’ex presidente Sadat nel 1981. In Egitto è attivo in quegli anni il futuro leader di Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri. È possibile quindi che Al Adel subisca l’influenza del suo connazionale, corso in Afghanistan a metà degli anni ’80 per aderire alla galassia jihadista in lotta contro l’invasione sovietica.

Sono gli anni in cui Al Zawahiri è in contatto con molti terroristi sauditi e conosce Osama Bin Laden. Dalla collaborazione tra i due e altri esponenti jihadisti, nasce Al Qaeda. I servizi segreti Usa ed egiziani sono certi dell’ingresso di Al Adel nell’organizzazione islamista nel 1991. La sua abilità in battaglia gli conferisce molto credito agli occhi dei capi di Al Qaeda.

Nei primi anni ’90 gli viene affidata la cura di numerosi campi di addestramento per terroristi. Al Adel è quindi segnalato in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan (dove in quel momento si trova Bin Laden) e in Somalia. Ci sono molti sospetti di un suo profondo coinvolgimento proprio nelle vicende somale. In particolare, Al Adel avrebbe un ruolo nella battaglia di Mogadiscio del 1993. Quella cioè nota per l’abbattimento dei Black Hawk statunitensi, impegnati in quei giorni nella capitale somala. Al Adel avrebbe partecipato direttamente alla battaglia, dando supporto e addestramento ai miliziani.