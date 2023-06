Storia di Philip Agee, da 007 a ricercato dalla Cia

Messico, 1968. Agee è nel Paese per monitorare il sottobosco di estrema sinistra che minaccia la stabilità della colonna portante dell’America centrale. Lavora a stretto contatto con politici e militari, spia gli oppositori del Partito Rivoluzionario Istituzionale e ha un importante ruolo di coordinamento nella “Guerra sporca” del governo contro la galassia comunista.

Il 1968 è l’anno della rottura. Per il Messico e per Agee. Dopo essere stato testimone del massacro di Tlatelolco, una strage di civili compiuta dalle forze armate – oltre trecento morti, più di duemila feriti –, Agee decide che è il momento di passare dall’altra parte: il Secondo Mondo. Ne va della salvezza della sua anima, che considera sporca e bisognosa di redenzione.

È il più bravo dell’Agenzia, una persona al di sopra di ogni sospetto, ed è convinto di poterla fare franca. Nel dopo-Tlatelolco si mette alla ricerca dei suoi nemici, sovietici e cubani, ma, stavolta, per offrirgli informazioni su ciò che fanno gli Stati Uniti in Latinoamerica. Convincerli delle sue buone intenzioni, però, non sarà facile.

Dopo essere stato rifiutato dai sovietici, che pensano ad una trappola, Agee contatta i cubani. Gli spiega di essere un peccatore alla ricerca di redenzione, che non è comunista, ma cattolico, e che vuole rimediare agli errori del passato. Li convince. È l’inizio di una collaborazione destinata a durare per il resto della sua vita.

Milioni di persone in tutto il mondo erano state uccise o le loro vite erano distrutte dalla Cia. Non potevo stare semplicemente seduto e non fare nulla. Philip Agee

Nel 1975 lavora ormai da circa un decennio per i cubani, che a loro volta passano le informazioni ricevute ai sovietici, e risiede a Londra. Nessuno nell’Agenzia sospetta nulla. Nessuno. Fino a quando, quell’anno, il mercato editoriale britannico non viene travolto inaspettatamente dalla sua biografia, Inside the Company, che si rivela il best seller dell’anno.

Accusato di aver provocato la morte di alcuni agenti sotto copertura del MI6 e della Cia, avendone svelato l’identità nelle sue memorie, Agee viene espulso dal Regno Unito nel 1977. La destinazione sono gli Stati Uniti, ma, forte di un nutrito seguito popolare e dell’attenzione mediatica, Agee riesce a evitare la deportazione.

Agee trascorre la seconda parte degli anni Settanta nei tribunali europei, dai quali viene invitato per parlare delle attività dell’Agenzia in Europa occidentale, e a scrivere articoli e libri. Tra il 1978 e il 1979, biennio della pubblicazione dei monumentali Dirty Work: The CIA in Western Europe e Dirty Work: The CIA in Africa, rivela l’identità di due circa duemila colleghi.

1979. Washington esige l’estradizione di Agee, aumentando le pressioni sui governi dell’Europa occidentale che fino a quel momento lo hanno lasciato in libertà, avvalendosi delle sue conoscenze per scoprire se la Cia avesse condotto operazioni ai loro danni. Gli viene revocato il passaporto, sempre più paesi gli impediscono l’ingresso. L’arresto è alle porte. È il momento di scappare.

Nel 1980 i migliori 007 di Langley sono sulle tracce del traditore e l’Europa non è più un luogo sicuro. Agee, che ha passato una vita sotto copertura, fingendo di essere qualcun altro, riesce a evitare la cattura attraversando l’Atlantico. Un’odissea di cui racconterà i dettagli in un best seller nel 1987, intitolato On the run, scritto nella sua residenza di L’Avana. La città dove vivrà e che lo proteggerà fino alla morte, avvenuta il 7 gennaio 2008.