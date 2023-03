Josef Lanz, il monaco di Hitler

Adolf Josef Lanz, altresì noto con lo pseudonimo Jörg Lanz von Liebenfels, nacque a Vienna il 19 luglio 1874. Figlio di due membri dell’alta borghesia austroungarica, e con possibili origini ebraiche ereditate dalla linea materna, Lanz avrebbe mostrato un’identità e una personalità molto particolari sin dall’infanzia.

Il piccolo Lanz aborrava la compagnia dei coetanei e amava le letture in solitudine di libri atipici per la sua età, come trattati esoterici e racconti su Templari e Sacro Graal. È anche possibile che provasse delle sensazioni di rigetto verso il proprio status sociale, considerato basso, dal momento che già in gioventù cominciò a presentarsi come il figlio del fantomatico barone Johannes Lancz de Liebenfels.

Nel 1893, appena diciannovenne, Lanz entrò nell’ordine monastico di diritto pontificio dei Cistercensi assumendo un nuovo nome: Georg, come il santo-guerriero protettore dei cavalieri e uccisore di draghi. Molto presto, comunque, i coinquilini del monastero di Heiligenkreuz avrebbero scoperto che il novizio era più interessato al cattolicesimo dei libri esoterici letti in gioventù che non, invece, al cattolicesimo vero e proprio.

La permanenza nel monastero cistercense di Heiligenkreuz non sarebbe durata a lungo. Considerato un mitomane ed un esibizionista, per via dei racconti (inventati) riguardanti le sue esperienze coi Templari, nonché un razzista, in quanto seguace delle tesi all’epoca diffuse in Europa dalle società dell’occulto sui mitici ariani, Lanz avrebbe abbandonato l’Ordine – o fu cacciato? – nel 1899.