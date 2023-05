Il lato oscuro della Rivoluzione d’ottobre

Von Wangenheim non avrebbe mai visto la materializzazione delle conversazioni con Parvus. Morì il 26 ottobre 1915, a Costantinopoli, a seguito di un possibile avvelenamento da parte dei servizi segreti britannici. Una vendetta trasversale di Sua Maestà per le sollevazioni provocate nelle terre dell’Impero britannico dal Jihād turco-tedesco.

Parvus sarebbe sopravvissuto ancora per un po’, forte del fatto che nessuno sospettasse dei suoi legami coi servizi segreti tedeschi, continuando a portare avanti in solitaria l’idea di una rivoluzione proletaria in Russia finanziata con le armi e coi soldi dei capitalisti tedeschi.

L’evolvere in direzione negativa della situazione nel fronte orientale avrebbe spinto i servizi segreti del Kaiser a rivalutare il “piano Parvus”. Le ventritré pagine di suggerimenti su come trasformare il risentimento passivo dei russi in rabbia rivoluzionaria furono recuperate, lette sotto una nuova luce, nella seconda parte del 1915. E sarebbero state trasposte in realtà nel 1917.

Berlino aveva bisogno di un uomo che fosse abbastanza carismatico da spingere i russi, livorosi ma remissivi, a impugnare le armi. Parvus, che da tempo frequentava (e sorvegliava) gli ambienti anarchici e comunisti di Germania, Austria e Svizzera, credeva di avere trovato l’uomo giusto: un esiliato dall’oratoria maliardica, tal Vladimir Il’ič Ul’janov, dai più conosciuto come Lenin.

Il popolo russo aveva bisogno soltanto di una miccia. I rivoluzionari russi avevano bisogno soltanto di armi e denaro. Il successo dell’operazione, pensata per costringere la Russia a uscire dalla guerra a causa di un’insurrezione in casa, sarebbe dipeso dalla forza volitiva e dalla trascinante leadership dell’uomo scelto per sfidare lo Zar. Parvus, una volta ottenuto il semaforo verde dei servizi segreti, avrebbe anche persuaso Lenin ad accettare la missione.

Il 9 aprile 1917, da Zurigo, Lenin sarebbe partito segretamente alla volta di Pietrogrado in compagnia di una trentina di connazionali, muniti di armi e valigie piene di denaro, a bordo di un treno pieno di agenti segreti tedeschi in borghese. Nei mesi successivi, con l’aggravarsi dell’insurrezione e della porosità dei confini dell’Impero russo, le terre degli Zar sarebbero state silenziosamente invase da 007 tedeschi, come Karl Moor, arrivati da Berlino per fornire supporto economico, logistico e militare ai rivoluzionari. Il resto è storia.