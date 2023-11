La Nine Dash Line, o linea dei nove tratti, è una linea di demarcazione tracciata dalla Cina attorno a territori rivendicati da Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

La prima stesura, risalente al 1947 – quando il gigante asiatico era guidato ancora dal partito nazionalista del Kuomintang – comprendeva in realtà undici trattini. Questi evidenziavano la volontà cinese di riconoscere spazi marittimi situati tra Vietnam, Malesia e Filippine. In seguito, con la salita al potere del Partito comunista cinese (Pcc), nel 1952, Mao Zedong abbandonò le istanze cinesi sul Golfo del Tonchino, con l’allora premier Zhou Enlai che cancellò due tratti, riducendoli a nove.

Quelle linee, seppur ridotte nella quantità, restavano tuttavia troppo vaghe. Come se non bastasse, non trovavano affatto d’accordo i Paesi limitrofi della Cina. Si scatenò così un braccio di ferro legale che continua ancora oggi. I problemi, in realtà, sono sorti da pochi decenni, visto che il Dragone – non più lo Stato povero e debole del periodo maoista – è tornato a rivendicare con forza la propria area territoriale nel Mar Cinese Meridionale. Che, non a caso, è la stessa delimitata dalla Nine Dash Line.

China’s “nine-dash line” demarcation gives it control of most of the South China Sea. https://t.co/7N0S4IJnGW pic.twitter.com/iPNJuaxuLC — Geopolitical Intelligence Services (@GIS_Reports) August 24, 2016