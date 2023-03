Rudolf von Sebottendorf, il padrino del misticismo nazista

Rudolf Freiherr von Sebottendorff o Erwin Torre, al secolo Adam Alfred Rudolf Glauer, nacque nel cuore della Sassonia, la piccola e pittoresca Hoyerswerda, il 9 novembre 1875. Di umili origini, che avrebbe provato a nascondere sin dalla gioventù ricorrendo a identità fasulle, era figlio (unico) di un ingegnere ferroviario.

Il padre avrebbe provato a inculcargli la passione per l’ingegneria ferroviaria, spingendolo a iscriversi al relativo corso di laurea presso l’Università tecnica di Berlino, ma Glauer aveva altri interessi e, per di più, era a disagio in Germania. Nel 1898, dopo aver abbandonato gli studi, il giovane iniziava un lungo viaggio in giro per il mondo a bordo di una nave, nella quale era stato assunto come fuochista, che lo avrebbe cambiato per sempre.

Le fermate al Cairo e a Costantinopoli, più che quelle a New York, avrebbero influenzato la mente del giovane sassone. Qui, nel cuore del mondo islamico, Glauer sarebbe stato stregato dagli adhān – i richiami alla preghiera dei muezzini –, dal lascito dell’antica civiltà egizia, e sarebbe entrato in contatto con dei mistici sufi appartenenti alla confraternita dei Mevlevi e con degli ebrei ellenici, la famiglia Termudi, affiliati ad una loggia massonica del rito di Memphis e Misraim.

Nel 1905, anno del ritorno in patria, Glauer era un uomo completamente cambiato, diverso per carattere, convinzioni e interessi da quel giovane che quasi dieci anni prima si era imbarcato come fuochista su un mercantile diretto a New York. Era, adesso, un uomo con degli obiettivi ambiziosi: arrivare alla sapienza perenne e diffonderla nelle terre tedesche.