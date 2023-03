Condor, obiettivo America Latina

L’operazione Condor ebbe una durata variabile, ovvero non finì nello stesso momento per tutti i paesi coinvolti. Finì con il loro ritorno alla forma democratica: in Argentina, ad esempio, l’operazione Condor terminò nel 1983, mentre in Cile nel 1990.

L’ampiezza dei crimini e dei misfatti dell’operazione Condor sarebbe divenuta di pubblico dominio soltanto nel 1992, a Guerra fredda alle spalle, con il ritrovamento – casuale o voluto? – dei cosiddetti Archivi del terrore nelle stanze del commissariato di Lambaré (Paraguay). Sessantamila faldoni, per un totale di 593mila pagine e pesanti quattro tonnellate, scoperti dal giornalista Martín Almada e dal giudice José Agustín Fernández, comprovanti le violenze – tutte o alcune? – compiute dai membri di Condor nei due decenni precedenti.

Stando agli Archivi del terrore, ai quali si sarebbero aggiunte in seguito le indagini di altri giornalisti e delle magistrature, l’operazione Condor sarebbe risultata nell’imprigionamento illegale di 400-500mila persone, nell’assassinio di 50mila e nella scomparsa di 30mila. Stime al ribasso, si è scoperto più in là, dato che la sola Argentina avrebbe accumulato 30mila desaparecidos.

Condor rappresenta e rappresenterà nei decenni a venire la stella polare delle guerre sporche. Oggi relegato al dimenticatoio, nonostante molto di esso sia ancora da scoprire – come dimostrato dal fatto che, dieci anni dopo il rinvenimento degli Archivi del terrore, è emersa una French connection –, il piano Condor è stato il più efficace, efficiente e duraturo meccanismo di controllo ibrido da remoto di un estero vicino che sia mai stato architettato da una grande potenza.

Se gli Stati Uniti non avessero vertebrato e ottimizzato per mezzo di un’intelligenza centrale la satellizzazione del cono sud iniziata con Paraguay ’54 e terminata con Argentina ’76, è plausibile sostenere che l’Unione Sovietica sarebbe riuscita a concretare, anche solo in parte, la strategia della “cubanizzazione” dell’estremità meridionale dell’America Latina.

Il piano Condor, applicazione su larga scala del metodo Jakarta, testato con successo in Indonesia nel 1965, è una pagina di storia semisconosciuta che ha cambiato il corso della storia del Novecento e che ha dato un contributo fondamentale all’arte nera delle guerre sporche. È una pagina di storia che non può essere né ignorata né dimenticata, perché la fine della Guerra fredda ha comportato semplicemente un cambiamento nei mezzi impiegati nelle guerre coperte e sporche, anche alla luce del sorgere di forme di controllo più pervasive e meno visibili – come le operazioni cognitive –, ma non un abbandono di politiche di potenza, tornei di ombre e formae mentis imperiali e imperialistiche. Le Condor di oggi e domani non uccideranno i corpi, ma le menti. Condor sarà per sempre.