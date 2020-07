“L’insieme della cattedrale rappresenta un mondo autosufficiente, che non poggia su nulla, che non s’innalza verso nulla, ma che, semplicemente, si mostra, si rivela. In effetti il pensiero, più vissuto del resto che pensato, che sedimentò in questo modo di costruire, comprende l’idea che il trascendente scenda per farsi tangibile, che sia possibile una rivelazione dall’alto al basso, che la grazia prenda corpo dall’alto, divenendo sensibile”. In questa descrizione della basilica di Santa Sofia, il più celebre e conteso monumento di Istanbul, scritta dal filosofo e drammaturgo romeno Lucian Blaga, si possono cogliere in tutta la loro potenza il fascino e l’influenza esercitate dall’edificio che è stato prima centro di irradiamento della cristianità orientale e del potere imperiale bizantino a partire dalla capitale Costantinopoli, poi cuore della dinastia ottomana e della sua centralità nell’Islam come moschea e, infine, dal 1935, simbolo della nuova Turchia laica con la trasformazione in museo.

La decisione di Recep Tayyip Erdogan di trasformare nuovamente il monumento consacrato alla Sapienza di Dio in una moschea ha scosso gli animi in tutto il mondo europeo e mediterraneo. Il Sultano di Ankara ottiene in questo modo la definitiva rottura col passato politico kemalista. La sua nuova Turchia rilancia la sua volontà di farsi potenza attraente per il mondo musulmano. Le Chiese greco-ortodosse orientali sono insorte rivendicando la continuità morale con l’antica cattedrale. Papa Francesco si è detto preoccupato per quello che è ritenuto uno strappo problematico. Tutte queste reazioni segnalano che anche nel mondo presente, in cui tradizione e storia sembrano troppo spesso relativi o secondari in un Occidente privo di bussola, il peso della tradizione è determinante e decisivo. E Santa Sofia continua ad attrarre passioni e sentimenti contrastanti e ad esercitare un’influenza legata al peso della sua storia.