Jim Jones, il profeta dell’Apocalisse

Stati Uniti, 14 novembre 1978. Il senatore democratico Leo Ryan, che per motivi professionali – l’adesione al movimento antisette – e privati – è conoscente del padre di Bob Houston, un membro del Tempio del popolo ucciso in circostanze mai chiarite due anni prima – ha sviluppato un’ossessione nei confronti di Jones, sta partendo alla volta di Jonestown.

Non è la prima volta che le strade di Ryan e Jones si incrociano, giacché il primo ha investigato a lungo sulla presunta Kremlin connection del secondo, ma questa sarà l’ultima. Il 17 novembre, dopo tre giorni di viaggio, Ryan sbarca nella Guyana per visitare la discussa Jonestown, con al seguito una delegazione di politici e giornalisti dei più importanti media americani. Sembra tutto in regola – persone sorridenti, cibo a volontà, giochi di prestigio, operette musicali –, ma è una messinscena: Jones, avvisato dalle autorità guyanesi dell’arrivo di Ryan, ha rinchiuso gli abitanti meno affidabili e ha organizzato l’intero spettacolo per occultare i crimini che ivi stanno avendo luogo.

La mattina del 18, quando Ryan e i suoi accompagnatori stanno per andarsene da Jonestown pensando di aver fatto un buco nell’acqua, accade l’impensabile: una folla di genitori accerchia la delegazione, implorando il senatore e i giornalisti di far salire i loro bambini sull’aereo. Jones interviene, spiega ai delegati che le famiglie in questione non si erano mai trovate bene nella comunità e che sono libere di andarsene. Ma, così facendo, provoca l’irreparabile: altri jonestowniani si fanno avanti e chiedono, davanti all’incredula delegazione, il permesso di fare ritorno negli Stati Uniti.

Jones non può permettere che Ryan, una volta negli Stati Uniti, chieda al governo di intervenire, magari con la forza, per riportare in patria dei cittadini apparentemente tenuti in ostaggio in una colonia simil-penale. Ordina alle guardie di uccidere i delegati. La sparatoria, accompagnata da accoltellamenti, si conclude con cinque morti – tra cui Ryan – e undici feriti. È la fine.

Jones, subito dopo la sparatoria, avvisa i membri della comunità che è giunto il momento di compiere l’atto di fede di cui ha parlato nei suoi sermoni: il suicidio rivoluzionario. L’alternativa è un’autocondanna alla quotidianità infernale, fatta di ingiustizie, razzismo e materialismo, che è il mondo contemporaneo. Mentre la voce di Jones si diffonde in tutta la colonia, amplificata dagli altoparlanti, i medici e le guardie porgono a ognuno degli abitanti un bicchiere con dentro una miscela per raggiungere il Paradiso.

Quando le autorità guyanesi e statunitensi arriveranno a Jonestown, qualche giorno dopo, troveranno una scena indelebile davanti ai loro occhi: cadaveri ovunque. Alcuni crivellati di colpi di pistola, perché probabilmente avevano opposto resistenza, ma molti privi di segni di colluttazione, a riprova dell’incredibile persuasione esercitata dall’ipnotico padre Jones sugli abitanti della comune, per un totale di oltre novecento corpi.

Jones decise di suicidarsi in solitudine, nella sua dimora, sparandosi in testa. Sarebbe stato ricordato come il regista del suicidio di massa più grave della storia degli Stati Uniti, il secondo più grave del mondo, portandosi nella tomba (tanti) misteri: i materiali propagandistici di provenienza sovietica ritrovati nel campo, le testimonianze dei (pochi) sopravvissuti sulle sporadiche visite di sovietici a Jonestown, le valigette di denaro spedite regolarmente a Mosca. Chi era realmente Jones (un falso profeta o uno scienziato pazzo al soldo di qualcuno?), e cosa sia accaduto davvero a Jonestown (un sogno naufragato o un esperimento sul controllo mentale riuscito alla perfezione?), forse non si saprà mai.