Cirillo, il patriarca di Mosca, di tutte le Russie (e di Putin)

Cirillo, al secolo Vladimir Michajlovič Gundjaev, nasce nella fu Leningrado, l’odierna San Pietroburgo, il 20 novembre 1946. Cresciuto in una famiglia molto devota e legata formalmente alla Chiesa ortodossa, da generazioni, Gundjaev è figlio di un reverendo, fratello minore di un arcivescovo e nipote di un chierico, Vasilij Gundjaev, che fu imprigionato nel gulag di Soloveckij durante l’era staliniana per via dell’attivismo a favore della libertà religiosa e contro la chiesa-fantoccio dell’Ortodossia rinnovata (обновленческая церковь).

Nonostante l’ispirazione in casa, in quanto figlio, fratello e discendente di chierici, Gundjaev ha inizialmente altri piani e lavora come cartografo presso un ente geologico di Leningrado per tre anni, dal 1962 al 1965, prima di essere folgorato sulla via di Damasco. L’illuminazione è accecante: nel 1966, ventenne, Gundjaev abbandona l’esordiente carriera nella geologia per il Seminario di Leningrado. Da lì, più tardi, l’approdo nell’Accademia teologica di Leningrado, dalla quale si licenzierà con lode nel 1970.

Nel 1969, alla vigilia della fine degli studi, Gundjaev viene ufficialmente tonsurato nella Chiesa ortodossa russa col nome di Cirillo, in memoria di Cirillo il Filosofo, e ordinato prima ierodiacono e poi ieromonaco. Carismatico, preparato e ortodosso, nel senso letterale del termine, il giovane Cirillo è la scommessa dell’alta gerarchia. Lo dimostra il fatto che nel 1971, bruciando le tappe e stupefacendo i parigrado, viene elevato ad archimandrita in concomitanza con l’assunzione del ruolo di rappresentante della Chiesa ortodossa russa presso il Consiglio ecumenico delle chiese.

La scalata ai vertici della Chiesa ortodossa russa è inarrestabile. Nel 1977 diventa arcivescovo. Nel 1989 consolida la posizione di portavoce nel mondo della Chiesa, in quanto nominato presidente del Dipartimento per le relazioni esterne e membro permanente del Santo sinodo. Nel 1991 viene elevato a metropolita. Nel 1994, segno dell’influenza esercitata e della fiducia in lui riposta dai superiori, gli viene consentito di inaugurare un proprio programma televisivo, La parola del pastore, sul popolare Canale uno.

La scalata ai vertici della Chiesa ortodossa è rapida. Troppo rapida. Gli invidiosi lo accusano di ruffianeria. I maliziosi, un po’ più lungimiranti, pensano che sia in odore di complicità con gli apparati securitari, che possa essere un agente sotto copertura del KGB. La verità, forse, sta nel mezzo: Cirillo avrebbe fatto carriera perché ritenuto ossequioso dalla gerarchia e perché assoldato dal KGB, per conto del quale avrebbe operato come agente di influenza nel Consiglio ecumenico delle chiese – stando a documenti dell’Archivio federale svizzero.