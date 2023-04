Tutto quello che c’è da sapere sul 5+1, il trattato sul nucleare iraniano

Il trattato prevede che il programma nucleare iraniano sia esclusivamente volto a fini pacifici e segna un avanzamento fondamentale nei rapporti internazionali in merito a questa problematica. L’adempimento di questo accordo è visto come una pietra miliare per la pacificazione internazionale e stabilità regionale affermando che l’Iran non intenderà dotarsi di nessun tipo di armamento atomico, sia esso acquisito o costruito in proprio.

Il 5+1 permette altresì che l’Iran continui nella propria ricerca nucleare in ambito commerciale e scientifico incluse attività di arricchimento, ricerca e sviluppo contestualmente alla cessazione di tutte le sanzioni internazionali a cui è stata sottoposto il Paese.

Una commissione congiunta composta da E3/Eu+3 (Francia, Germania e Uk) e dall’Aiea è preposta a vigilare sull’attuazione delle clausole del trattato pur sempre nello spirito del rispetto reciproco e nel mantenimento della volontà di costruire nuove relazioni con l’Iran. Tale commissione si riunisce con scadenza biennale – o prima se necessario – per fare il punto sui progressi fatti dalle parti e per adottare eventuali misure eccezionali.

Il 5+1 ha come corpo centrale il raggiungimento di alcune limitazioni sulla produzione di uranio arricchito e sulle attività ad esso collegate oltre ad altre che riguardano specificamente il campo della ricerca e sviluppo (R&D – Research and Development). In particolare tutte le centrifughe – ovvero quegli strumenti atti ad arricchire l’uranio – di tipo Ir-1 dovranno essere dismesse nel giro di 10 anni e l’Iran potrà mantenere la propria capacità di arricchimento solo nel complesso di Natanz posto a circa 150 km a sud di Teheran. Durante questo periodo dovranno essere mantenute non oltre 5060 centrifughe. Parallelamente i test di sviluppo delle nuove centrifughe tipo Ir-6 e Ir-8 sarà possibile dopo un periodo di otto anni e mezzo con l’impegno a non separare altri tipi di isotopi.

Successivamente l’Iran potrà continuare le proprie attività correlate all’arricchimento dell’uranio per 15 anni – incluse attività di R&D – esclusivamente nel sito di Natanz mantenendo i livelli di arricchimento non superiori al 3,67%. Parallelamente dovrà cessare ogni tipo di attività in tal senso – incluso lo stoccaggio – nell’altro sito nucleare, quello di Fordow, che ad oggi, secondo alcune fonti tra cui quelle israeliane, sembrerebbe in fase di riattivazione. Secondo gli accordi Fordow deve essere riconvertito in un centro di ricerca scientifico per scopi pacifici, intendendo con questo che potranno essere effettuate ricerche nei campi della tecnologia e fisica nucleare.

L’Iran deve mantenere le proprie riserve di uranio arricchito – nella forma di esafluoruro di uranio (UF6) o equivalenti – entro i 300 kg e la quantità in eccesso deve essere venduta secondo i prezzi di mercato e consegnata, in cambio del minerale grezzo (che di solito è l’uraninite o ossido di uranio) ad acquirenti internazionali secondo le norme che regolano il commercio di tale risorsa. Tutto il restante uranio arricchito nelle percentuali che vanno dal 5 al 20% deve essere convertito in combustibile per il reattore Trr (Teheran Research Reactor).

Per quanto riguarda il reattore ad acqua pesante di Arak – capace di produrre esplosivo atomico – è previsto dal 5+1 che venga riconvertito affinché possa utilizzare esclusivamente uranio al 3,67%, e quindi cessare la produzione di plutonio, e tutto il combustibile esaurito proveniente dalla struttura dovrà essere spedita all’estero per tutta la durata della vita del reattore. Sempre per quanto riguarda le centrali ad acqua pesante è stato stabilito che l’Iran non dovrà più costruirne per un periodo di 15 anni, né dovrà immagazzinare acqua pesante.

Sempre per un periodo di 15 anni Teheran non dovrà effettuare alcun tentativo di riprocessamento del combustibile nucleare esaurito, o costruire una struttura atta a tale scopo, o comunque effettuare attività di R&D in questo senso.